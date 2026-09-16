UDIT lleva 'Los Relatos' a MBFWMadrid: 105 piezas únicas para contar historias y mitos a través de la moda

Hay historias que se escriben, otras que se cuentan y algunas que, simplemente, se visten. Esta última es la premisa de Los Relatos, la nueva colección con la que UDIT ha vuelto a formar parte del calendario oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y que convierte la pasarela en un escenario donde cada silueta, tejido y movimiento tiene algo que decir.

La propuesta, que se mostró al público el lunes 14 de septiembre, reúne el trabajo de 35 estudiantes del Grado Universitario Oficial en Diseño de Moda que exponen sus creaciones en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes durante la 84ª edición de MBFWMadrid.

Una nueva generación de creadores que encuentra así uno de sus primeros grandes escaparates para enseñar su visión de la industria.

Con esta participación, la institución suma ya 11 años consecutivos con una presentación propia dentro de la cita madrileña, prolongando una relación de más de una década con uno de los principales encuentros de la moda española.

Una historia, una prenda

El punto de partida de la colección parece sencillo: una historia. Y de ahí precisamente nace su complejidad, ya que las posibilidades son prácticamente infinitas.

Puede tratarse de un mito o una leyenda, de las páginas de una novela, de un cuento popular transmitido durante generaciones o de una pequeña anécdota personal. También hay espacio para relatos orales, recuerdos íntimos e incluso universos completamente inventados.

Foto de familia de los alumnos de UDIT. Cedida

A partir de ahí, cada estudiante construyó su propio imaginario y lo trasladó al lenguaje de la moda. En este contexto, el color deja de ser simplemente una cuestión estética para adquirir simbolismo; las formas y los volúmenes pasan a formar parte de la narración y hasta el movimiento de una prenda puede ayudar a construir el relato.

De este modo, el vestuario se convierte en una especie de narrador visual. No hacen falta palabras para explicar una emoción, recrear un viaje o recuperar un mito: bastan los materiales, las siluetas y los detalles.

Y en ese espacio es donde reside una de las claves de Los Relatos. Aunque la colección comparte un mismo concepto, no existe una única historia.

Cada diseñador parte de un universo diferente, haciendo que la pasarela se transforme en una sucesión de narraciones personales que encuentran su punto de unión en la ropa.

35 diseñadores, 105 piezas

El proyecto no se ha limitado únicamente a imaginar cada propuesta. Los propios estudiantes fueron quienes asumieron todas las fases que forman parte de la creación de una colección.

Cada uno de los 35 jóvenes conceptualizó, diseñó y confeccionó tres looks, dando como resultado un total de 105 piezas únicas para la temporada primavera-verano 2027.

Diseños de los alumnos de UDIT. Cedida

Una apuesta coral en la que conviven sensibilidades, referencias y formas de entender la moda diferentes, pero que también funciona como ejercicio práctico de todo el proceso creativo y productivo que existe antes de que una prenda llegue finalmente a la pasarela.

Detrás de esas piezas están Carmen Alonso, Isabela Araujo, Nerea Augusto, Víctor Blanco, Luna Cáceres, Celia Cano, Jorge Cano, Aixa Angélica Castillo, Clara del Cerro, Sofía Church, Nuria Díaz, Mariam Fernández, Natalia Flores, Irene Fuentes, Adrián González de la Aleja, Gabriela Ladrón de Guevara, Aitana Loinaz, Alba López y Sergio Martínez.

También vieron sus propuestas en la pasarela María Fernanda Méndez, Claudia Montes, Valeria Mori Bertetti, Lucía Negrete, Daniel Núñez, Alicia de la Ossa, Andrea Padilla-Ron, Claudia Palmer, Lucía Pérez, Lua Pulido, Mónica Ródenas, Elly Kay Stacher, Valeria Urday, María Velasco Huete, Sofía Velasco y Ana Sofía Virgen.

Talento emergente

Los diseños cuentan historias. Cedida

Para los estudiantes, el desfile supone también enfrentarse a uno de los momentos que terminan definiendo cualquier colección: verla cobrar vida.

Las prendas abandonan el espacio de trabajo para encontrarse con la iluminación, el movimiento y la mirada del público. Un contexto en el que cada decisión tomada durante meses —desde un material hasta una forma o un acabado— termina formando parte de una imagen conjunta.

UDIT ha mantenido durante más de 10 años una presencia vinculada a MBFWMadrid, con la intención de abrir un espacio a las nuevas generaciones de diseñadores.

La institución también fue la primera universidad española en contar con un Grado Universitario Oficial en Diseño de Moda.

La creatividad de los alumnos en su máximo esplendor. Cedida

En esta ocasión, Los Relatos vuelve a colocar el foco precisamente sobre ese talento que empieza a construir su camino dentro de la industria y que encuentra aquí la oportunidad de presentar públicamente una identidad creativa propia.

Porque antes de convertirse en tendencia, toda colección parte de una idea. Y en esta ocasión esa idea comienza con algo tan antiguo como universal: la necesidad de contar una historia. Solo que, esta vez, las palabras dejan paso a las telas.