Glamour retro, sastrería y un toque 'hot and rich': por qué los looks de 'The Shards' son la nueva obsesión de moda

Kaia Gerber y Hayes Warner, en una escena de la serie. D.R.

Los Ángeles, 1981 y un grupo de jóvenes adinerados cuya mayor preocupación es salir de fiesta, el consumo de drogas y el sexo casual. Así podríamos definir, a grandes rasgos, la serie The Shards, añadiendo la amenaza de un sádico asesino en serie que aporta el necesario punto de intriga y tensión a la trama.

Pero... ¿qué es un buen thriller sin el aderezo imprescindible de la moda? Los estilismos de los protagonistas se han convertido en el gran invitado de esta superproducción de Disney+, con un vestuario que resucita la estética de la elite californiana de aquellos años: un quiet luxury solar de día que coquetea con toques verdaderamente hot al caer el sol.

Inspirada en la aclamada novela de Bret Easton Ellis, capitaneada por Ryan Murphy y con la modelo Kaia Gerber (hija de Cindy Crawford) como icono indiscutible de la serie, la propuesta estética de The Shards promete ser el nuevo manual de estilo para muchos, que ya la han convertido en su nueva obsesión de moda.

Las bomber y la ropa ceñida son básicos del estilo. D.R.

Todo en la serie atrapa la mirada y no te deja escapar: los escenarios, el glamour relajado, los colores pastel y básicos, los tejidos naturales y esos accesorios que han viajado por el tiempo convirtiéndose en iconos. Por supuesto, no faltan las firmas de referencia en el vestuario de los personajes: Armani, Calvin Klein, Gucci...

The Shards está en el número uno de audiencias en 72 países y eso hace que su código de vestimenta se haya colado en el imaginario colectivo. Para emular a estos alumnos de un colegio elitista en las colinas de Bel Air que no paran de lucirse en lujosas fiestas, se necesita un look perfecto.

Tan importante es la imagen, que la productora ha creado su Guía para ser hot and rich. El manual definitivo de los 80, donde se desvelan las claves de estilo.

Las seis reglas principales

Ajustado: el look correcto deja poco a la imaginación. Sea cual sea tu talla, elige una o dos más pequeñas aunque tengas que tumbarte en la cama para abrocharte la cremallera.

el look correcto deja poco a la imaginación. Sea cual sea tu talla, elige una o dos más pequeñas aunque tengas que tumbarte en la cama para abrocharte la cremallera. 'Quality': lo ideal es elegir grandes marcas, pero en cualquier caso deben ser prendas de la mejor calidad que puedas permitirte y actuar como si costaran el doble.

lo ideal es elegir grandes marcas, pero en cualquier caso deben ser prendas de la mejor calidad que puedas permitirte y actuar como si costaran el doble. Tejidos: opta por telas prémium como seda, piel, cachemir, algodón. ¡Nada de poliéster!

opta por telas prémium como seda, piel, cachemir, algodón. ¡Nada de poliéster! Constancia: la gente que va bien vestida no se coge días libres. Cada día es una oportunidad para reafirmar tu estatus, ya sea una comida, un día a la piscina o una fiesta.

la gente que va bien vestida no se coge días libres. Cada día es una oportunidad para reafirmar tu estatus, ya sea una comida, un día a la piscina o una fiesta. Criterio: nada tiene sentido sin el buen gusto. Algo que sólo para algunos es un instinto nato. Para los demás, hay que seguir esta guía.

El dress code

La estética navega entre el preppy y el lujo silencioso de la costa oeste, con un contraste oscuro y más atrevido para los estilismos de noche. Las piezas clave para el día vienen marcadas por los looks escolares: polos, jerséis de punto con cuello en uve atados al cuello, camisas Oxford y pantalones de pinzas.

Los polos y las gafas retro son el uniforme del personaje de Igny Rigney y el resto de los chicos. D.R.

Las firmas detrás de estos outfits en pantalla son Ralph Lauren y Brooks Brothers. Sin olvidar los mocasines y los náuticos —siempre sin calcetines— y las Ray-Ban y monturas retro de carey. Los clásicos nunca fallan.

La sastrería fluida también tiene gran protagonismo y viene de la mano de Armani, nadie mejor que la firma italiana para ofrecer este aire elitista y discreto a la vez. Hombreras ligeras, chaquetas desestructuradas y tejidos como el lino y la seda.

Otras prendas indispensables son los pantalones de talle alto en tonos neutros y chaquetas bomber, con Calvin Klein y Perry Ellis como casas de referencia.

Al llegar la noche, Debbie (Hayes Warner) y Susan (Kaia Gerber) seducen en las fiestas nocturnas de Bel Air con cazadoras de cuero oversize, vestidos lenceros, pantalones superajustados brillantes, tops de corte Bardot y abrigos de pelo.

Kaia Gerber rescata el estilo de su madre, Cindy Crawford, en 'The Shards'. La sastrería está muy presente en el look de fiesta para ellos. D.R.

El efecto Cindy

Precisamente, el personaje de Susan Reynolds es toda una oda a la moda de los 80 y los 90 y a las top models del momento.

En realidad a una en concreto: Cindy Crawford que 'revive' en la pantalla gracias a su hija. El parecido, apoyado por el estilo, maquillaje y peinado, es increíble.

El paralelismo se construye con aquella melena con volumen, conocida como bombshell, el maquillaje sunkissed tan californiano, las cejas naturales y unos rasgos marcados con suavidad.

En cuanto a la ropa, vaqueros de Calvin Klein, con camisetas básicas y trajes de baño retro son algunas de las piezas a destacar.

El estilo The Shards sigue presente

Para esos miles de fans de la serie que han caído rendidos a la estética, la pasarela 2026 les recomienda apuntarse a ella porque continúa muy vigente.

Miu Miu apuesta por los polos y los jerséis de pico; Saint Laurent bebe de la inspiración ochentera con sus cazadoras de cuero amplias, sus vestidos de seda y esos trajes que nos recuerdan el estilo de American Gigolo.

Por su parte, las propuestas de Tom Ford encajan perfectamente en los looks nocturnos inspirados en The Shards, con camisas de seda y accesorios retro.

¿Quieres pertenecer al clan Shardasian? Grábate a fuego este manual de estilo.