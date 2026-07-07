El Ffitcoco Tour x Dash and Stars bate récord de asistencia multitudinaria en Barcelona con 200 participantes

La segunda parada de esta acción, celebrada el pasado 1 de julio en el Hotel W Barcelona, reunió a dos centenares de personas. Este hecho supone que se trata del encuentro con mayor asistencia desde el nacimiento de esta iniciativa impulsada por la creadora de contenido Coco Constans, conocida en redes sociales como Ffitcoco, y Dash and Stars.

La Ciudad Condal acogió una jornada dedicada al deporte, los hábitos saludables y la conexión entre una comunidad que llevaba tiempo reclamando la oportunidad de trasladar al mundo presencial la experiencia que vive a diario a través de las plataformas digitales.

La respuesta fue inmediata: las entradas se agotaron y el evento logró reunir a un público que compartió entrenamiento, aprendizaje y momentos de convivencia en uno de los enclaves más emblemáticos de Barcelona.

La cita tuvo además un significado especial para la influencer, ya que se desarrolló en su ciudad natal.

La creadora de contenido fue la encargada de dirigir la sesión de entrenamiento que abrió el programa, permitiendo a las asistentes practicar en directo la metodología que la ha convertido en una de las principales referentes del bienestar y el estilo de vida saludable en España.

Tras la actividad física, el protagonismo pasó a la nutrición y a los hábitos saludables. La jornada incluyó una charla impartida por el equipo de Sana®, la marca de suplementos fundada por la propia Constans, en la que se abordaron diferentes aspectos relacionados con la alimentación equilibrada y el cuidado personal.

Coco Constans durante el evento. Cedida

El encuentro concluyó con un brunch frente al mar, un espacio pensado para fomentar la interacción entre las participantes y fortalecer los vínculos de una comunidad que comparte intereses comunes.

Fue entonces cuando las asistentes intercambiaron experiencias, resolvieron dudas y disfrutaron de un ambiente distendido que puso el broche final a una jornada centrada en el bienestar integral.

Como recuerdo, todas las participantes recibieron la ya característica camiseta oficial del tour para realizar la sesión deportiva, además de una goodie bag con distintos productos y obsequios de las marcas colaboradoras.

El éxito de la convocatoria confirma el crecimiento constante del proyecto desde su lanzamiento. La iniciativa se originó con el objetivo de responder a una demanda recurrente de la comunidad de Coco Constans: crear espacios donde las seguidoras pudieran entrenar juntas y compartir experiencias más allá del entorno digital.

Con más de 570.000 seguidores en redes sociales, ha construido una comunidad interesada en el ejercicio físico, el bienestar y los hábitos saludables.

Ffitcoco Tour x Dash and Stars. Cedida

Ese vínculo ha servido de base para desarrollar un formato que combina clases de entrenamiento, contenido divulgativo y actividades orientadas a favorecer la conexión entre mujeres con inquietudes similares.

Detrás del proyecto se encuentra también Dash and Stars, firma con la que la influencer mantiene una colaboración desde hace tres años como embajadora de la marca.

La creación del tour ha supuesto un paso más en esta relación, dando forma a una propuesta experiencial que traslada al formato presencial los valores compartidos por ambas partes.

La combinación de deporte, bienestar y comunidad ha convertido estas jornadas en uno de los eventos wellness más esperados de la temporada.

La elevada participación registrada en Barcelona, junto con el lleno absoluto de las plazas disponibles, refuerza el interés que despierta un formato que busca ofrecer una experiencia cercana y participativa.

Tras las primeras paradas de esta segunda edición, la organización ya trabaja en el cierre del recorrido. En las próximas semanas anunciará la ciudad que acogerá el último evento del Ffitcoco Tour x Dash and Stars, una cita que llega precedida por el éxito de convocatoria registrado hasta ahora.

Récord de 200 asistentes. Cedida

La cita de Barcelona ha supuesto un nuevo impulso para una iniciativa que continúa creciendo edición tras edición.

El récord de 200 asistentes y el ambiente vivido durante toda la jornada evidencian la fortaleza de una comunidad que ha encontrado en la gira un espacio donde compartir deporte, inspiración y hábitos saludables en primera persona.

Con esta nueva convocatoria, consolidan un proyecto que trasciende la colaboración entre una marca y una creadora de contenido para convertirse en una experiencia colectiva, donde el ejercicio físico sirve como punto de encuentro para cientos de personas unidas por un mismo estilo de vida.