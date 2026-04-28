El estilo 'navy' sube a los altares de la moda con la colección Crucero de Chanel: vuelta al origen para transformarlo

Biarritz, 28 de abril, Matthieu Blazy ha escogido esta icónica ciudad del sur de Francia para presentar su primera colección Crucero 2026/2027 para Chanel.

Una estética en negro y beis, frente al mar, para un show en el que la maison rinde homenaje a los orígenes y sigue demostrando que en la moda siempre se puede innovar, aportar algo nuevo, sorprender... enamorar al fin y al cabo.

Fue allí donde Gabrielle, en 1915 creó su casa de moda y empezó a fijar los principios de lo que sería su imperio.

Dos de los looks de la colección. Chanel

Quizá sin imaginar que se convertiría en una de las personas más emblemáticas e inspiradoras de la industria, en unos años en los que eso para una mujer era casi una gesta, abrió su primer atelier‑boutique en la villa Larralde, muy cerca de la Grande Plage. Hoy, el actual director creativo de la firma le rinde homenaje desde el mismo lugar.

Como es habitual, no han faltado amigas y embajadoras como Carlota Casiraghi o la directora de cine Sofia Coppola para presenciar una puesta en escena elegante y depurada. Atención a navegantes —y el término viene como anillo al dedo—, en esta propuesta 2026/2027 el estilo navy es el absoluto protagonista.

Suena a eterno, pero viene con algo nuevo, transformado, fresco, vibrante... y con toques de originalidad.

Empezando por esto último, ver desfilar a sus modelos con botas altas de pescador, gorritos de nadadora con el logo de la doble C, por supuesto, y minivestidos bicolor con escote palabra de honor ha sido pura inspiración. Es su toque personal en una estética que no se limita a las rayas y a tonalidades como el blanco y el azul... ¡va mucho más allá!

Las redes tradicionales que usan los profesionales del mar aparecen convertidas en minidresses de los que cuelga conchas. Con gorrito a juego.

Los peces y las medusas adornan los bolsos dándoles un toque casi naíf irresistible. El navy no puede concebirse sin franjas horizontales o verticales, pero estas llegan renovadas, en distintas direcciones, en diferentes tonalidades y con mezcla de estampados.

Uno de los looks más aplaudidos ha sido, precisamente, el formado por un jersey marinero tradicional junto a una falda de vuelo de aire étnico con bajo voluminoso de flecos.

A través de la colección Crucero hemos podido también navegar hasta los corales marinos de donde emergen las nuevas sirenas de Chanel con vestidos y conjuntos cuajados de lentejuelas en naranja vibrante o aguamarina.

Rayas y faldas con volumen y lentejuelas también son clave en la propuesta. Chanel

¿El detalle inesperado? Pestañas postizas que hacen bailar la mirada como se mueven las aletas de los peces en el océano. Nueva tendencia de belleza para adaptarla en los beauty looks de este verano... y del que viene.

El sempiterno tweed insginia de la casa se adapta a esta fiebre marinera y los clásicos conjuntos de falda lápiz y chaqueta Chanel suben el tono con aplicaciones joya. Los cortes asimétricos y los volúmenes también tienen su merecido protagonismo en una colección que aúna tradición y vanguardia.

Con esta vuelta a Biarritz, Matthieu Blazy rinde tributo a los inicios, a la esencia de Gabrielle Chanel tras más de un siglo creando hitos en el mundo de la moda.