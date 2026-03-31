Rosalía, Bad Bunny y Carolyn Bessette: el plan maestro de Calvin Klein para seducir a las nuevas generaciones

La miniserie Love Story, de Ryan Murphy, plasma la apasionante historia de amor entre Carolyn Bessette y John Fitzgerald Kennedy Jr. Un relato que enamora porque sus protagonistas son insultantemente bellos y, ante todo, asombrosamente estilosos. La estética de Bessette siempre ha sido una de las más admiradas y emuladas en el mundo de la moda, que intenta recrear ese aire nonchalant inimitable.

Comenzó como dependienta en una tienda de Calvin Klein en Boston y pronto se convirtió en una figura clave de la firma como directora de publicidad y relaciones públicas.

Pero la casa americana, cuyos anuncios de lencería convirtieron a Kate Moss en un icono y cuya ropa interior se alzó como la más deseada, se bajó de las pasarelas en 2018, cuando Raf Simons dejó su cargo de director creativo.

Un comeback pop

El regreso llegó en 2025 de la mano de Veronica Leoni. El taller ha sabido poner el foco en la fuerza que siempre han tenido sus anuncios de prendas íntimas y ha sabido elegir a algunas de las figuras más relevantes de la cultura pop actual sin escatimar en sensualidad para poner el rostro —y ante todo, el cuerpo— a sus campañas.

Las fotos de Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, dieron la vuelta al mundo. Muy comentadas fueron también las de Bad Bunny. Por otro lado, la mismísima Rosalía ha formado parte de los que tienen el honor de haber sido imagen de una de las firmas más icónicas.

Jeremy Allen White en una de sus campañas para la casa. IG vía @calvinklein

Maripi Robles, experta en marca, comunicación y cultura de moda, piensa que es interesante ver cómo han pasado de descubrir iconos —como ocurrió cuando apostaron por Kate Moss en sus inicios— a trabajar con figuras que ya llegan con un capital mediático construido.

"Considero que esto responde a un cambio estructural en la industria. Hoy las casas compiten en un entorno saturado y necesitan impacto inmediato, por lo que recurrir a nombres muy reconocibles garantiza conversación desde el primer momento", dice la CEO de No Solo Una Idea.

Piensa que si la imagen de la campaña es desconocida, todo el peso de su repercusión cae en la compañía y en sus acciones de comunicación, mientras que al ser un personaje ya famoso, ayuda a ganar presencia desde el minuto uno.

"Las campañas muy sensuales forman parte además del ADN histórico de la firma, así que no se perciben como un giro, sino como una reinterpretación actualizada de su código visual", asegura antes de explicar que la diferencia radica en que previamente, la provocación generaba sorpresa y construía identidad.

Sin embargo, ahora funciona más como una herramienta de amplificación mediática.

"Para que esta estrategia realmente contribuya al reposicionamiento, debe ir acompañada de una propuesta creativa sólida; de lo contrario, el riesgo es que la marca dependa demasiado del personaje de moda y no de su propio discurso", matiza.

Robles añade que las variantes que afectan a este tipo de propuestas han evolucionado desde que Calvin Klein nació y por eso necesita adaptarse a los tiempos actuales, tanto en su comunicación como en su apuesta de diseño.

Cada vez que se habla de lujo silencioso emergen firmas como The Row en el discurso, pero esa fue la etiqueta que caracterizó a la casa y que, por supuesto, define el estilo de Bessette.

Con la serie de Murphy, que hace de algunos de los momentos más icónicos de la firma e incluso de la figura del propio Calvin Klein parte de la trama, es posible que vuelva a recuperar su esplendor.

Dakota Johnson ha sido una de las últimas en colaborar con Calvin Klein en una sensual propuesta que ha encandilado al público. IG vía @calvinklein

De hecho, en redes sociales es tanto el interés que despierta el diseñador que muchos usuarios piden ya un spin-off en el que se narre su historia, algo que no hace más que beneficiar a la casa.

¡Aprovecha el momento!

El ascenso de Calvin Klein, que nació en 1968, fue meteórico. En 1969, sus diseños estaban en la portada de la edición estadounidense de Vogue y ya había facturado un millón de dólares.

La experta en moda Vanessa Friedman se preguntaba si en la nueva colección de Calvin Klein, presentada en febrero, Veronica Leoni se inspiraría en esta era dorada para reinterpretar el significado de esas prendas básicas aprovechando que la serie iba a volver a poner en boga esas creaciones.

Pero no lo hizo, algo que Friedman consideró un error, ni estuvieron los protagonistas de la serie, Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly, en el front row del desfile. "Una característica distintiva del estilo del Sr. Klein, una vez que lo definió, fue el rigor con el que abordaba su trabajo y su habilidad para destilar cada look, cada colección, hasta su esencia", asegura.

Indica que eso es lo que se aprecia, irónicamente, en Love Story y que en tiempos caóticos, tal claridad posee una fuerza y ​​una relevancia únicas que considera que Leoni debería adoptar.

Cómo puede actuar

Robles piensa que la visibilidad que se está logrando a través de la ficción de Murphy y de sus últimas campañas publicitarias puede contribuir de forma clara a un reposicionamiento, pero con matices.

"En moda, volver a estar en conversación no significa automáticamente recuperar relevancia estructural, aunque sí es el primer paso imprescindible. Si no te presentas en la mente de los consumidores, es imposible conseguir estar en la calle, pero actualmente hay muchos factores que determinan que una firma sea tendencia", advierte.

Explica que las series, el entretenimiento y la cultura pop se han convertido en plataformas de legitimación muy potentes, y cuando una casa consigue integrarse en ese imaginario, vuelve a conectar con nuevas generaciones sin perder el vínculo con su historia.

"Si esa exposición se acompaña de coherencia en producto, distribución y relato de marca, entonces sí puede ayudar a que recupere un lugar significativo dentro del sistema de la moda. Si no, se queda en un pico de notoriedad puntual", dice antes de subrayar que Calvin Klein necesita un reposicionamiento.

"En los últimos años ha abusado mucho de vender sus productos en puntos de venta poco cuidados, con diseños que aportan poco y que desde luego no marcaban ni definen un estilo. Salir de esa zona les costará tiempo y constancia", dice.

Puede ayudar el hecho de que la imagen de las fragancias Euphoria Elixirs: Magnetic Elixir, Bold Elixir y Solar Elixir sea la mujer del momento: Rosalía.

"La línea está llena de energía, potencial expresivo y versatilidad. Cada esencia transmite un estado de ánimo distinto, aunque las notas de vainilla, que me encantan, las conectan todas, dejando una sensación cálida y familiar en la piel", dijo en un comunicado la cantante.

"Este reencuentro con Calvin Klein ha sido un sueño: me encanta trabajar con equipos tan inspiradores y comprometidos como este", añadió la catalana.

Porque aunque la firma no ha sabido aprovechar la atención que la serie de Ryan Murphy ha volcado sobre ella, sí está fichando a las figuras de la cultura pop del momento. ¿Sería lo idóneo que lograra que fueran los protagonistas de Love Story quienes protagonizaran sus campañas? Sin duda, pero no olvidemos que ella ahora es imagen de Rhode, la marca de Hailey Bieber, por lo que quizás, haya que esperar un poco…