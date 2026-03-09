Cine, moda y talento español: Pedro del Hierro firma algunos de los looks más sobresalientes en el Festival de Málaga

Ana Fernandez durante la ceremonia de inauguración de la 29ª edición del evento. Gtres

Un año más, el Festival de Málaga convierte la ciudad andaluza en un gran plató a cielo abierto donde el cine español se mezcla con música y conversación cultural. La alfombra del evento, extendida sobre plazas, cines y teatros, acerca el glamour del séptimo arte a la vida cotidiana.

Si las películas son el corazón del encuentro, la moda es su piel, la capa que envuelve al intérprete y proyecta su carácter al público.

Fiel a este principio, Pedro del Hierro, la firma nacional que destaca por sus colecciones innovadoras de alta calidad, firmó los estilismos de algunos de los rostros más conocidos de la gala de inauguración de su 29ª edición celebrada el pasado viernes, 6 de marzo.

Kira Miró, presentadora de la gala, se decantó por un total look blanco compuesto por un crop top de pedrería con escote halter y tirantes muy finos con detalles de perlas y lentejuelas junto a una maxi falda voluminosa confeccionada en tafeta y con caída en la cola.

La actriz durante el evento de apertura del Festival. Gtres

Una obra maestra alineada con las últimas tendencias de la industria, como la mezcla de texturas, el puffball y el Cloud Dancer, proclamado color del año por Pantone.

Ana Fernández, por su parte, sobresalió con un vestido largo en un precioso morado intenso con cuerpo en forma de corsé y falda amplia con caída y bolsillos laterales.

La artista sobre la 'red carpet'. Gtres

La actriz completó su propuesta con un bolso pequeño en ante azul y unas sandalias de tacón con delicadas tiras cruzadas. Un look de estilo ball gown que colocó a la artista entre las mejores vestidas de la noche.

Además, Eva Rubio, coprotagonista del cortometraje Angoixa, nominado en la sección oficial del certamen, apuesta por un vestido corsetero de palabra de honor confeccionado en organza con un delicado degradado naranja. El bottom del diseño integra mil capas de tul y gasa y cavidades laterales para las manos.

Como representación masculina, Daniel Ibañez, director de Angoixa, sobresalió con un traje marrón de americana cruzada con solapa de pico, volúmenes amplios en lana y viscosa y un pantalón de dos pinzas con bolsillo francés.

Completando el look, el artista luce una camisa beis de satén con gemelos, un abrigo largo del mismo color que el conjunto de sastrería, un cinturón de piel y unos blucher con cordones en tejido brillante que aportan un toque moderno al estilismo.

Todas las prendas de desfile forman parte de La Gran Metrópoli, la colección de verano de Pedro del Hierro presentada en la MBFWM 2026 que rinde homenaje a la ciudad como escenario de encuentros furtivos o noches interminables.

Con este despliegue de moda, la marca consolida su apuesta por la unión entre disciplinas artísticas y, sobre todo, por el talento español.