Así es Sophie: la colección de Hoss Intropia que transforma la vida de barrio en una expresión de color y estilo

Carabanchel se ha convertido en un distrito donde la vida diaria y la creatividad se encuentran en cada esquina. Entre talleres, cafés y espacios culturales, late una energía tan artística como cotidiana, formada por gestos sencillos y escenas reconocibles.

En ese entorno nace Sophie, la protagonista de la nueva propuesta primavera-verano de Hoss Intropia: una mujer sensible y auténtica que mira a su alrededor con curiosidad y convierte lo común en algo especial. A través de ella, la firma traza un hilo que conecta ciudad, estilo y naturalidad.

Inspirada en el concepto Creative District, la campaña se ha realizado en el emblemático barrio madrileño, convertido hoy en un punto de referencia para talentos de espíritu bohemio.

El proyecto trata de mostrar a Sophie durante su jornada, desde la primera salida a la calle hasta el último plan del día, siempre con piezas que impulsan su personalidad y estilo, demostrando que el armario, más que un almacenador de ropa, es también una forma de entender cómo nos mostramos al mundo.

Conjunto 'denim' de la línea. Cedida

El color juega un papel fundamental en esta historia. Una parte de la colección se apoya en gamas tierra, marrones, camel y tonos naturales, que transmiten calidez y recuerdan a fachadas antiguas o interiores acogedores.

'Total look' de la marca. Cedida

En contraste, otra línea integra azules y rojos intensos que suman energía y presencia, como esos rótulos, puertas pintadas o grafitis que adornan fachadas.

Look de la colección. Cedida

Las formas refuerzan esa actitud. Aparecen prendas con patrones definidos: blazers cruzadas, chaquetas cortas, pantalones amplios con pinzas marcadas, camisas con chorreras, faldas capa y mantos rematados con flecos.

Son diseños pensados para acompañar distintos momentos del día: jornadas de trabajo, paseos por el barrio, planes con amigos o visitas a exposiciones de arte. El denim se actualiza en varias versiones y el punto se transforma en jerséis gruesos con volumen.

Propuesta de 'outfit' casual. Cedida

En los pies, sobresalen los mocasines de ante y manoletinas de rejilla roja que aportan un giro femenino y detalles innovadores.

Esa sensación de cercanía que transmite la campaña se extiende hasta los tejidos. Algodón, tricot con cuerpo y bordados de aire retro que aportan textura y coherencia visual, además de un tacto agradable y acogedor.

La combinación entre materiales envolventes y líneas firmes da lugar a conjuntos cómodos y con carácter creados para mujeres que valoran la sensibilidad, el gusto por el detalle y una estética pulida, sin renunciar a la comodidad en su rutina diaria.

Fiel a su identidad, Hoss Intropia mantiene su espíritu mediterráneo y bohemio. Con Sophie, la marca consolida su compromiso con el diseño y los acabados artesanales, trasladando su esencia sofisticada a un escenario urbano, demostrando cómo un barrio es capaz de inspirar toda una forma de vida.