Así describen los ganadores del sorteo de Cortefiel su 'Armario para toda la vida': atemporal y duradero

Para una marca, no hay nada más importante que la relación con sus clientes. Escucharles, agradecer su confianza y sorprenderles con detalles especiales es fundamental para convertir una experiencia de compra en un vínculo duradero.

Por eso, Cortefiel ha querido celebrar la fidelidad de su comunidad con el proyecto 'Un armario para toda la vida', una propuesta que consistió en el sorteo de un premio valorado en 1.500 euros destinados a la renovación del vestidor de los ganadores.

La participación estuvo abierta durante 10 días para todos los socios de su club a través de un divertido juego en su app que consistía en seleccionar sus prendas favoritas con etiqueta de la casa. Durante este periodo, cualquiera de ellos podía probar suerte tantas veces como quisiera.

En Magas hemos podido hablar con algunos de los ganadores de esta iniciativa para conocer su experiencia de primera mano, descubrir qué prendas del muestrario seleccionaron y el resultado de su cápsula personalizada.

José Manuel Abenza Hernández, Miguel Ángel Ruiz García, Luisa Sandra Robles Roque y Anxela Villanova González.

El anuncio

Todos coincidieron en haber descubierto el concurso de forma digital, principalmente a través de la aplicación de Cortefiel, como Miguel Ángel y Luis Sandra; por redes sociales en el caso de Anxela y Carmen; y mediante la web, donde lo encontró Jose Manuel. Un encuentro online fortuito que originó su golpe de suerte.

Tras el clic

¿Qué motivó a los participantes a acceder a la propuesta? La respuesta a esta pregunta es otra cuestión: la de ¿por qué no? Pese a que ninguno de ellos confiaba en hacerse con el premio, todos aseguran que decidieron lanzarse "por si suena la flauta".

José Manuel confiesa que "no me ha tocado jamás ningún sorteo" y lo hizo "sin motivación alguna y sin ninguna esperanza"; Luisa Sandra asegura que se aventuró "con la seguridad de que no iba a ganar nada"; y Carmen dice que, simplemente, "decidió participar a ver si había suerte", sin expectativas.

Por su parte, Miguel Ángel cuenta que, más allá del propósito de conseguir la recompensa, le motivó "contribuir a que lo que me gusta a mí esté más representado en la ropa que venden", gracias a su selección personalizada.

La constancia no fue la estrategia de ninguno de ellos. La mayoría coincide en que su participación se resume en un mero clic fugaz, nada de rutinas obsesivas. Miguel Ángel es tajante: "lo hice una vez", al igual que José Manuel y Anxela.

Por el contrario, Carmen fue un paso más allá: "Todos los días no participé, pero sí creo que más del 80% de las veces", aunque admite que el trabajo y los niños se lo ponían complicado.

La sensación

¿Qué invadió a los afortunados al saberse ganadores? La incredulidad sobresale como el sentimiento dominante ante el comunicado. De una forma u otra, todos dudaron de la fiabilidad del mensaje que los declaraba vencedores.

Sin embargo, una vez contrastaron la información, se desató la euforia. "Imagina la ilusión que me hizo cuando comprobé que todo era verídico", dice Luisa Sandra; "Fue toda una sorpresa y un regalazo", declara Anxela.

Además, Carmen añade que quedó gratamente asombrada por la rapidez con que recibió el premio: "en tres días ya tenía los cheques".

Los must

Con la noticia ya asumida, la expectación se disparó. ¿Cómo luciría el armario de sus sueños?

Predomina el gusto por las prendas versátiles: camisas, pantalones y jerséis. Aunque el gran protagonista es, sin duda, el abrigo: una pieza de calidad, duradera y capaz de adaptarse a cualquier ocasión.

Además, muchos decidieron compartir su premio con los suyos, destinando parte de su elección a regalos para familiares y parejas, una forma de celebrar su buena suerte en compañía.

El asesoramiento

Para garantizar una experiencia completa, Cortefiel puso a disposición de los ganadores la ayuda de un profesional de la moda. Los entrevistados describen la cita con el estilista como una conversación cercana con alguien capaz de captar su estilo al instante.

Para Anxela, su encuentro fue un "punto clave, ya que me ayudó a perder el miedo a probar y a resolver muchas dudas".

Luisa Sandra también cuenta que se sintió muy cómoda durante su charla: "Entendió perfectamente que las circunstancias de la climatología que tenemos en Canarias influye mucho en la forma de elegir los outfits. Además, siempre estuvo receptiva a mis indicaciones".

Igualmente, Carmen asegura que le ha servido para ver qué colores le favorecen.

Los imprescindibles

Ahora, los ganadores se sinceran sobre sus esenciales, esas prendas ajenas a las tendencias y el fast fashion. Cada uno tiene claro sus must.

José Manuel apuesta, sin titubear, por "un buen abrigo… jerséis, sudaderas, alguna americana… y pantalones, tanto chinos como vaqueros".

Luisa Sandra prioriza "un conjunto de fiesta, un bolso cómodo y amplio, calzado de calidad, ropa deportiva y casual"; y Carmen escoge "unos zapatos de tacón bajos, que sean cómodos", entre otros.

Se repiten, sobre todo, las prendas de exterior de calidad y los básicos prácticos, perfectos para tener siempre a mano.

En tres palabras

Con los armarios ya perfilados, le pedimos a los ganadores que nos describan su elección personal, como un eslogan que capture la esencia de su closet ideal: