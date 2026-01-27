El triunfal regreso de Laura Ponte a París de la mano de Chanel: todo lo que su desfile dice del mundo de la moda

La Semana de la Alta Costura de París tiene nombre femenino... y español. Laura Ponte se ha convertido en protagonista desfilando en la pasarela de Chanel. Matthieu Blazy ha presentado su primera colección para la maison francesa y ha contado con ella para desfilar con una de sus creaciones en el mítico Grand Palais.

A sus 52 años, la gallega debuta en la haute couture, lo que demuestra que cada vez más la industria de la moda supera las barreras de la edad y conecta con una sociedad más real, en la que las mujeres que han llegado a la madurez pisan fuerte y aportan experiencia y valor.

La presencia de tops senior está en auge: Naomi Campbell sigue en activo, Carla Bruni también ha vuelto a pisar las pasarelas en los últimos años, al igual que Linda Evangelista, Christy Turlington y Claudia Schiffer. También cabe destacar que muchas firmas apuestan ya por mezclar en sus desfiles maniquíes de diferentes generaciones; y otras eligen este perfil como imagen de campaña.

La modelo, con un conjunto de Chanel. Chanel

La propia Ponte se convirtió en musa de Zara en 2024 y un año antes lo hizo la actriz Ángela Molina, a sus 67 años. Queda confirmado: la edad empieza a no ser un estigma.

Además, en el caso de Laura, representa la belleza natural, sin artificios. "No me maquillo nunca. Me veo más guapa con la cara limpia. Voy simplificando mis hábitos y eso me da libertad", decía hace unos meses en una entrevista. Y así ha desfilado para la firma de la doble C, a cara lavada, con el pelo recogido en una coleta y esa elegancia natural que no necesita adornos.

¿El estilismo? Un conjunto con transparencias compuesto por una camisa oversize con bolsillos vistos y falda midi a juego; la chaqueta la llevaba en la mano y en los pies, unos zapatos bicolor de pulsera. Un clean look de pies a cabeza con el que ha dejado claro que es única y que, pese a que llevaba años retirada de las pasarelas, ha regresado por todo lo alto.

Ser protagonista del show de Alta Costura de Chanel es un hito en su carrera, aquella que comenzó en los 90 y la convirtió en un icono. No ha sido el único desfile, pues en septiembre de 2025 también estuvo presente en la Semana de la Moda de Milán para Versace. Ocasiones escogidas, pero relevantes que nos dejan con ganas de más.

La magia de Laura Ponte continúa intacta, conquistando al nuevo director creativo de la maison, y los amantes de la moda aplauden su vuelta. Aunque nunca se fue... Dejó la pasarela en los 2000, entre otras cosas porque en aquella época las cosas eran bien distintas y, como ella misma explica, entre los 25 y los 45 "no existe como mujer" en la moda.

Sin embargo, la gallega siguió existiendo, posando para campañas y pasándose al otro lado como diseñadora de joyas y creando trajes de novia desde su taller en Madrid. "He tenido una vida profesional muy curiosa, pero aún vivo con una especie de caos organizado, nunca sé qué día es y nunca me acuerdo de los años. Contabilizo las cosas de otra manera”, explicaba hace un tiempo en una entrevista con Magas.

En esta faceta ha encontrado un universo creativo que es, además, una experiencia emocional: "Me encanta embellecer y me gusta ver a cada mujer guapa, sacar lo mejor, en lo que ellas a lo mejor no habían pensado o no se atrevían, por complejos o ideas equivocadas, darles confianza…".

Confianza en sí misma es precisamente lo que destila Laura Ponte. Viéndola sobre la pasarela de Chanel parecería que el tiempo no ha pasado, conserva ese embrujo que la llevó a lo más alto y que sigue conquistando al mundo de la moda. Y lo mejor de todo, es que enamora sin pretenderlo, casi pasando de puntillas pero con una presencia imponente. Bienvenue, Madame Ponte.