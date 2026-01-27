El primer Armani Privé alta costura sin Giorgio: el debut de Silvana que viste de verde jade el legado del maestro

Martes 27 de enero, siete de la tarde y millones de ojos puestos en lo que sucede en el Palazzo Armani de París. Han pasado cuatro meses desde que Giorgio Armani falleció a los 91 años, tras más de medio siglo dedicado al mundo de la moda, conquistando las pasarelas, el cine, la escena social... haciendo historia.

Hoy comienza una nueva era con su sobrina Silvana al frente de la firma. Ella y su equipo han cosido con mimo, elegancia, legado y amor la colección Alta Costura primavera/verano 2026 de Giorgio Armani Privé que lleva por nombre Jade y se ha presentado en la capital francesa ante un público expectante y dispuesto a rendir otro homenaje al creador italiano.

Una publicación en redes con una pincelada de lo que se iba a ver, las manos de una costurera cosiendo cristales en un evocador vestido servía de anticipo para un verdadero desfile de elegancia, lujo depurado y artesanal. La gema que da nombre a la colección representa la sabiduría, la paz interior, la salud y el crecimiento. Todo significado...

Modelo con un conjunto de pantalón fluido y chaleco metalizado. Reuters

Sobre la alfombra negra del Palazzo, con luz tenue y el sonido del piano, las modelos han desfilado con creaciones que reflejan cómo es la mujer de Armani de la próxima temporada, siguiendo la esencia de la firma pero aportándole un extra de luminosidad con destellos de lentejuelas y pedrería.

Se ha presentado a una mujer elegante con un toque de glamour casi silencioso que la convierte en protagonista sin estridencias. Como no podía ser de otro modo, el verde, como el jade, ha sido el tono imperante, tanto en los tejidos como en los detalles que salpicaban con exquisita delicadeza sus vestidos, blusas y blazers.

La primavera-verano de Armani Privé Alta Costura camina con trajes de chaqueta de líneas depuradas, patrones oversize y adornos que elevan el tono como broches XL y lazadas redefiniendo la etiqueta working para siempre. Los tejidos satinados bailan con las transparencias y los bordados sin disimulo y mimetizados en la estética de las modelos, con peinados efecto wet y gafas.

Como accesorios, bolsos de mano grandes y zapatos cómodos —las cangrejeras metalizadas pisan fuerte—. No sólo del tono jade viven los trajes de la firma, el blanco y el negro no pueden faltar. Tampoco las corbatas, que de nuevo aparecen como una pieza clave del estilo femenino.

La colección ha sido un auténtico despliegue de tendencias, de cortes diferentes y de maestría artesana. El layering se impone en su alta costura con parejas de vestidos palabra de honor y pantalones fluidos. Para la noche, las pailletes negras toman la palabra, en diseños que enmarcan el cuerpo femenino con delicadeza, añadiendo en ocasiones toques de color para crear movimiento.

Los patrones arquitectónicos también han desfilado en blazers desestructuradas que transforman un estilismo formal convirtiéndolo en pura inspiración. La corsetería que realza discretamente las prendas evocando tiempos pasados pero dejando a los cuerpos brillar y moverse en libertad.

Hay algo mágico y etéreo en algunos de los vestidos que Armani Privé ha presentado en París, con faldas que parecen pétalos de flores movidos por el viento. Otros, confeccionados con jaretas perfectamente diseñadas danzan con cada paso de quien los luce. Y no pueden faltar las novias haute couture, con lujosos vestidos de cuello alzado y bordados que caminan bajo largos velos bordados añadiendo majestuosidad a la escena.

Los invitados al desfile han dado su veredicto con una sonora ovación que ha durado varios minutos. Silvana Armani, con traje negro y camisa blanca, ha dado las gracias llevándose la mano al pecho, emocionada. Ha sido el primer pase de Alta Costura sin Giorgio y Jade, sin duda, no sólo respira su herencia, también supone un homenaje para la historia.