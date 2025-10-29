La moda y el deporte de la mano: Pedro del Hierro lanza su nueva colección de golf fusionando el confort y el estilo

Hacer deporte cómodamente es una conquista ya lograda, pero que además esas prendas que se utilizan para ello puedan lucirse de forma cool no es algo que todos puedan conseguir.

Pedro del Hierro presenta su nueva cápsula de golf otoño-invierno 2025/2026 para ellos y para ellas. Se trata de una indumentaria que combina sofisticación, confort y rendimiento para llevarla tanto en el terreno de juego como en la vida diaria. Una mirada a la estética old money desde el punto de vista del athleisure.

La colección está compuesta por 15 referencias femeninas y 23 masculinas, con un diseño contemporáneo, pero con la elegancia clásica que representa el espíritu de esta disciplina.

Las propuestas están pensadas para poder combinarlas de forma versátil. No solo están hechas para que sean agradables a la vista, sino que también gracias a su tecnología permiten la funcionalidad.

Esta cápsula es el sueño de aquellos que valoran la calidad y el refinamiento sin sacrificar comodidad ni practicidad. Un tándem perfecto.

Chaqueta acolchada de rombos. Cedidas

Las principales propiedades técnicas que componen las prendas son su secado rápido, transpirabilidad, elasticidad y adaptabilidad. Todo esto garantiza una libertad total de movimiento en el momento del juego.

Asimismo, la hidrorrepelencia protege eficazmente contra el frío y la humedad de las estaciones más duras, mientras que el tratamiento non-iron asegura que las propuestas luzcan siempre libres de arrugas.

Por último, el acabado con tecnología antibacteriana inhibe el crecimiento de estos organismos, cuidando la higiene además de la durabilidad del material.

Polo de manga larga. Cedidas

La paleta cromática femenina tiene una gama de tonos neutros y equilibrados como el azul y el crudo. El granate, en su matiz más sobrio, también aparece para crear una combinación elegante a la par que especial.

Las prendas que se destacan de este segmento de la colección son las chaquetas en tejido softshell, que resultan ligeras, protectoras del viento y de la lluvia. Otras son idóneas para climas fríos, como los chalecos y piezas acolchadas pero no apretadas, que aportan calidez sin crear resistencia a los movimientos.

Los polos versátiles son un clásico reinventado, con un toque más suave y pulido, ideado para combinar y poder utilizarlos en diferentes ocasiones, quedando acorde a cada una de ellas.

Las sudaderas están disponibles de dos tipos: con y sin capucha, una alternativa ideal para dar lugar a looks deportivos y también de street style haciéndole guiños a iconos como Lady Di o Hailey Bieber.

Conjunto sudadera con capucha y pantalones stretch. Cedidas

Los pantalones stretch de la propuesta son esenciales a la hora de vestir, ya que se ajustan a la perfección, son resistentes y cómodos. Además, se pueden combinar con las otras apuestas de la colección.

Para completar el outfit, los accesorios no pueden faltar para marcar la diferencia. ¿Las claves de Pedro del Hierro? Dos tipos de gorras y elegantes modelos bucket con un estilo cuidado que crean un acabado perfecto en el conjunto.

Gorro bucket azul con chaleco de rombos. Cedidas

No es la primera vez que la firma sorprende con propuestas sofisticadas, pero esta colección hace que se posicione como referente a la hora de fusionar estilo, innovación y rendimiento, diseñando prendas que no solo cumplen una función deportiva, sino que además enriquecen el armario femenino con elegancia y versatilidad.

Esta apuesta es una invitación a llevar el deporte con comodidad, clase y personalidad.