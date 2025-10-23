La nueva colección de TOUS homenajea sus orígenes con joyas vanguardistas y ligeras y un sofisticado guiño a su oso

Históricamente, la joyería ha seguido dos caminos: la vía del lujo exclusivo o la senda de la bisutería. La alta orfebrería ha sido tradicionalmente concebida como símbolo de estatus y patrimonio, a diferencia de la producción más económica.

Esta estricta dualidad dejaba un espacio al descubierto, donde encajaba una artesanía práctica y accesible que en ningún momento prescinde de calidad y distinción.

En este contexto, TOUS surge en la ciudad catalana de Manresa en 1920 como un taller de relojes fundado por Salvador Tous.

Sin embargo, no es hasta 1970 cuando Rosa Oriol, su esposa, detecta una oportunidad en la industria e instala un estudio en la trastienda familiar donde fabricar joyas contemporáneas, sencillas y combinables con la vestimenta cotidiana, sentando así las bases de la firma.

Desde sus inicios, la marca ha apostado por piezas prêt-à-porter, con identidad propia y diseño fresco, lo que la conectó de inmediato con el público femenino, sediento de este tipo de apuestas.

Sus primeras creaciones se caracterizaban por ser ligeras, versátiles y pequeñas. Complementos que ya no se reservaban solo para ocasiones especiales.

Desde sus inicios, comenzaron a emplear materiales que a día de hoy se han convertido en un clásico de la casa catalana, como la plata de ley, que a su vez combinaban con piedras preciosas para elevar las propuestas.

Los accesorios seguían una estética funcional con una gran carga emocional que buscaba conectar con la sensibilidad de las mujeres de la época. Sobresalían los motivos inspirados en la naturaleza y la ternura, que más tarde cristalizarían en el icónico oso de la casa.

Ahora, más de 50 años después de la fundación de su pequeño taller de joyas, TOUS presenta Lio, una colección que rinde homenaje a diseños históricos de la firma.

Lio Bracelet. Cedida

La línea incluye 13 maravillosas creaciones entre las que se pueden encontrar anillos, colgantes, pulseras, collares, pendientes y earcuffs.

Todas las piezas han sido elaboradas con hilo de plata de primera ley con baño de oro de 18 quilates y diamantes, aportando durabilidad y un acabado elegante.

Lio Earring. Cedida

Destaca el uso del electroforming, una rigurosa técnica artesanal que da lugar a obras ligeras, sin soldaduras y con un volumen notable.

Lio es una oda al movimiento y a las curvas. Las formas orgánicas han servido de inspiración para esta colección que se aleja de la rigidez y abraza la fluidez.

Lio Ring.

Además, el emblemático oso también aparece reinterpretado bajo el brillo dorado, ofreciendo una imagen sofisticada.

Con esta rememoración a su origen, TOUS demuestra que nunca ha abandonado su tradición artesanal y el espíritu innovador que le llevó a alcanzar el éxito internacional.