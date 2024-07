Palomo Spain, ganador del Premio Nacional de Diseño de Moda 2024

Nueva consagración para Palomo Spain: el diseñador andaluz (Posadas, 1992) ha recibido el Premio Nacional de Diseño de Moda este martes 9 de julio. En tan solo unos años, el modisto se ha impuesto como una referencia del sector, tanto a nivel nacional como internacional, por su estética atípica y vanguardista, capaz de unir el espíritu del sur de España y sus tradiciones con el tan característico estilo urbano de Londres.

El jurado ha reconocido por unanimidad "la obra de un creador que ha conseguido hacer valer una mirada propia dentro del sector del diseño de moda, dando voz a la inclusión, a la diversidad y abogando por nuevos formatos de expresión artística a través de una propuesta disruptiva. Palomo Spain ha logrado consolidarse como uno de los creadores más destacados dentro del sector de la moda en España, con una intensa proyección internacional".

Asimismo, ha señalado que "ha contribuido al proceso de transformación del ecosistema del diseño de moda con una estética característica: irreverente, barroca y audaz. Palomo Spain genera un imaginario creativo propio, reconocible y apreciado por crítica y público, que aboga por romper con los géneros establecidos y hacer de la moda un instrumento de expresión y defensa de la diversidad".

A ello, ha añadido que "Palomo Spain ha sido catalizador de una nueva generación de creativos. Además, ha permitido acercar el diseño de moda a nuevos públicos a través de distintas colaboraciones".

El pasado año fue entregado a Teresa Helbig, por "una larga trayectoria caracterizada por su impulso innovador y la calidad artística de su trabajo a partir de sus orígenes en la empresa familiar".

Palomo, una carrera imparable

Formado en Londres, concretamente en el London College of Fashion y Central Saint Martins, Alejandro Gómez Palomo, su verdadero nombre, presentó su primera colección en Madrid en 2016, bajo la denominación de Palomo Spain. Bautizada Orlando, estaba inspirada en la novela de Virginia Woolf y la versión en celuloide de Sally Potter. No tardó en llamar la atención de expertos como Carine Roitfeld.

Su salto a la fama internacional se debió, en parte, a una foto: Beyoncé lució una de sus piezas para presentar a sus gemelos al mundo. Esta sigue siendo la segunda foto con más 'me gusta' en la historia de Instagram.

A raíz del éxito, fue invitado por el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) para presentar su colección en la Semana de la Moda Masculina de Nueva York, en 2017.

Su siguiente parada fue París, donde el diseñador presentó su ¡Palomo, por favor! colección, con un show celebrado en el Mona Bismarck American Center. Fue invitado por la Federación de la Alta Costura y la Moda para presentar su colección otoño/invierno 2018, The Hunting, convirtiéndose entonces en la primera firma española invitada a hacerlo.

Además de estas presentaciones anuales, Palomo Spain se encargó del vestuario de Chanel en el Festival de Eurovisión en 2022 y participó en el programa Maestros de la costura, entre otros. Harry Styles, Rita Ora y Miley Cyrus son solo algunas de las estrellas que han lucido diseños del modisto.

No es el único premio recibido por el cordobés: en 2021 se hizo con el de Mejor diseñador del año tras presentar su colección Córdoba, en el Paseo Del Prado de Madrid. También fue reconocido como Embajador del Turismo de Córdoba, por el Patronato Provincial de Turismo por difundir "el nombre de Córdoba a nivel internacional". También se hizo con el premio Who's on Next de Vogue España.