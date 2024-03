"The Girls on the Bus": el viaje a través de las campañas presidenciales estadounidenses

"The Girls on the Bus": el viaje fascinante a través de las campañas presidenciales estadounidenses

En un anuncio que ha generado gran anticipación, HBO Max confirmó la fecha de estreno para "The Girls on the Bus", una serie que promete sumergir a los espectadores en el vertiginoso mundo del periodismo político estadounidense. Con los dos primeros episodios programados para el 15 de marzo y un lanzamiento semanal hasta su conclusión el 10 de mayo, esta producción se basa en las experiencias reales de la reportera Amy Chozick, ofreciendo una mirada reveladora a las campañas presidenciales y a las vidas entrelazadas de cuatro intrépidas reporteras políticas.

La serie, concebida por Amy Chozick y Julie Plec, toma como punto de partida el capítulo homónimo del libro de Chozick, "Persiguiendo a Hillary: diez años, dos campañas presidenciales y un techo de cristal intacto", publicado en 2018. Este relato, que captura los desafíos de cubrir múltiples campañas presidenciales, incluida la de Hillary Clinton, sirve como la chispa que enciende la narrativa de la serie.

"The Girls on the Bus" sigue la historia de Sadie McCarthy, interpretada por la talentosa Melissa Benoist (Supergirl), una periodista apasionada que decide dejar atrás su vida para embarcarse en la cobertura de la campaña de un prominente candidato presidencial para un prestigioso periódico. Su viaje la lleva a unirse a un autobús de campaña, donde se entrelaza con tres colegas: Grace (Carla Gugino), Lola (Natasha Behnam) y Kimberlyn (Christina Elmore). Aunque diferentes en personalidad y estilo de trabajo, estas mujeres forman una familia inesperada que presencia de cerca la intensa batalla por la Casa Blanca.

Fotograma de la serie ofrecido por HBO Max. HBO Max

El proyecto, producido por Greg Berlanti, Sarah Schechter y Rina Mimoun, ha experimentado un interesante viaje desde su concepción en 2019. Inicialmente destinado a Netflix, el destino de la serie cambió en 2021 cuando se mudó a The CW antes de aterrizar finalmente en HBO Max en 2022, donde recibió luz verde para su producción. El rodaje comenzó en octubre de 2022, marcando el inicio de la creación de una serie que promete adentrarse en los rincones menos explorados de la política y del periodismo.

Con un elenco que incluye nombres destacados como Carla Gugino, Natasha Behnam, Christina Elmore, Brandon Scott, Griffin Dunne, Mark Consuelos y Scott Foley, "The Girls on the Bus" se presenta como un emocionante proyecto que busca arrojar luz sobre el complejo panorama político de Estados Unidos a través de la lente de cuatro mujeres valientes.

Esta serie, más allá de ser un simple drama político, invita a los espectadores a preseenciar la camaradería, las rivalidades y la formación de vínculos inesperados entre estas cuatro mujeres periodistas. Cada una con su estilo único, desde la idealización de una época pasada del periodismo de campaña hasta el enfoque pragmático y el ímpetu por descubrir la verdad, las protagonistas se enfrentan a los desafíos profesionales y personales mientras desentrañan los entresijos de la política estadounidense.

Fotograma ofrecido por HBO Max. HBO Max

"The Girls on the Bus" busca no solo proporcionar una visión fascinante del periodismo político, sino también explorar las complejidades personales de estas mujeres en un mundo dominado por la política. La serie se adentra en los dilemas éticos, las luchas internas y las decisiones difíciles que enfrentan estas reporteras mientras buscan la verdad en medio del caos político.

En un panorama televisivo saturado, "The Girls on the Bus" destaca como una propuesta única, una invitación a adentrarse en el vertiginoso mundo de las campañas presidenciales a través de la perspectiva única de cuatro mujeres valientes. Con su estreno a la vuelta de la esquina, esta serie promete cautivar a la audiencia con su mezcla de drama, intriga política y las complejidades de las relaciones interpersonales en el competitivo mundo del periodismo.

En resumen, "The Girls on the Bus" se perfila como un viaje emocionante e íntimo a través de las capas profundas y a menudo turbias de la política estadounidense, presentado a través de la mirada única de cuatro mujeres dispuestas a desentrañar la verdad y dejar una marca duradera en el paisaje televisivo.