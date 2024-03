Fely Campo: "Aunque viviera cuatro vidas no me daría tiempo a aprender este oficio"

Muro de pago

Tras su éxito en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid quedamos con la modista Fely Campo, en su taller. La modista no para: presentará su nueva colección esta primavera en Barcelona con una filosofía inspirada para fiestas. La profesional que destaca su preferencia por el patronaje, nos cuenta cómo empezó todo y por lo que tuvo que atravesar para llegar a donde está.

[Madame Grès, un patrimonio clave de la moda en los drapeados y plisados]

En una conversación íntima, Fely compartió los momentos que marcaron su trayectoria. "Desde muy joven, la moda despertó mi pasión. En aquellos años de bodas y guateques, mi primer traje de novia fue un desafío que marcó el inicio de mi camino en la costura", recordaba la diseñadora. Con determinación y un espíritu emprendedor, fundó una academia de corte y confección a los 20 años, dando inicio a una carrera llena de éxitos y desafíos.

Fely Campo posando para Magas. Esteban Palazuelos

El estilo distintivo de los diseños de Fely Campo se define por la elegancia atemporal y la atención al detalle. "Busco la simplicidad sin renunciar a la sofisticación. Mis diseños están pensados para realzar la belleza de cada mujer, sin importar su talla o edad", explicó la diseñadora. Con más de cinco décadas entregadas a perfeccionar sus patrones, Fely ha logrado crear prendas versátiles que se adaptan a diferentes tipos de cuerpo, uniendo moda y comodidad en cada pieza.

Fely Campo posando para Magas. Esteban Palazuelos

Lo que diferencia a Fely Campo de otros diseñadores es su amor inquebrantable por la profesión. "He dedicado mi vida entera a la moda, no por el reconocimiento, sino por la pasión por mi oficio", afirmó con convicción. A lo largo de su carrera, ha vestido a mujeres en momentos especiales, como aquellas que luchaban contra el cáncer de mama en los difíciles años 80. Su compromiso con la inclusión y la autoestima ha dejado ver una modista familiarizada con el concepto 'humildad'.

Superar desafíos ha sido una constante en la carrera de Fely Campo. Desde los difíciles años de posguerra hasta los retos de competir en una industria exigente, la diseñadora ha demostrado su determinación y talento. "Enfrentarme a la adversidad y los prejuicios ha sido difícil, pero cada obstáculo me ha hecho más fuerte", reflexionó. Incluso, recalca que "aunque viviera cuatro vidas nunca aprendería todo de este oficio".

Fely Campo posando para Magas. Esteban Palazuelos

Después de cinco décadas en la moda, Fely Campo sigue siendo una fuente de inspiración para diseñadores emergentes. Su consejo para aquellos que buscan encontrar su voz en la industria es claro: "Tenacidad, ilusión y constante aprendizaje son clave para perdurar en este mundo en constante cambio".

Consciente del impacto de la industria en el medioambiente, Fely Campo aboga por una moda más sostenible. "Desde siempre he apostado por la calidad y la durabilidad en mis diseños. Creo en una moda que trascienda temporadas y se convierta en parte del armario de las personas", señaló la diseñadora. Su compromiso con la reutilización y el valor de las prendas es un ejemplo a seguir en tiempos de consumo desenfrenado.

La reciente presentación de su última colección en la Fashion Week de Madrid ha sido un hito significativo en la carrera de Fely Campo. "Fue una oportunidad para mostrar todo lo que he aprendido en estos 50 años y celebrar mi trayectoria", compartió emocionada. Con un enfoque en la elegancia atemporal y un homenaje al color negro, su desfile fue un testimonio de su maestría y visión única. "Empezamos y acabamos el desfile con el color negro porque es un color que me ha representado mucho. De hecho, hoy voy de negro".

Fely Campo posando con su última colección presentada en la Mercedes Benz Fashion Week. Esteban Palazuelos

A sus 50 años de carrera, Fely Campo no planea detenerse. "Aún tengo mucho por aprender y crear. La moda es un camino sin fin, y yo estoy lista para seguir haciendo lo que me gusta", expresó con entusiasmo. Su próxima colección que presentará en Barcelona tendrá un aura de 'la mujer de fiesta', ha desvelado. Además, ya está en sus planes formar íntegramente a alguien para mantener su firma y heredar su forma de trabajo: "que todo lo construido no solo sea recordado" confesaba emocionada.

Fely Campo no solo es una diseñadora de moda, sino una visionaria cuyo legado será trascendido en el tiempo. Con pasión, dedicación y un compromiso con la excelencia, sigue dejando huella en la industria e inspirando a generaciones de amantes de la moda.