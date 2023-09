El estilo ‘old money’ está en tu armario: 5 claves para recrearlo y marcar tendencia esta temporada

Cada año aparecen nuevas tendencias que nos recuerdan que la moda es cíclica y que todas las prendas vuelven. Si hace unos años hablábamos del regreso del estilo preppy, aquel que Gossip Girl ya adelantó con el estilo de los icónicos jóvenes del Upper West Side, ahora llega el turno de una tendencia que conecta directamente con el glamour y la elegancia con prendas que, en realidad, están al alcance de todas.

El estilo old money —traducido literalmente al español como dinero viejo o antiguo— no debe confundir por su nombre, porque precisamente es de todo menos pasado de moda. Sus máximas representantes son celebridades como Sofia Richie, Lana del Rey y la princesa Diana, aunque también encontramos prescriptoras de estilo dentro del panorama nacional como las hermanas Gracy y Melissa Villareal.

En sus looks, todas comparten el gusto por una estética relajada y minimalista en la que predominan los colores claros, como muestra de su interés por cuidar cada detalle en sus propuestas de vestuario. Bien, en eso precisamente es en lo que consiste este estilo.

Definiendo la tendencia

El concepto de old money surge en TikTok inspirándose en el estilo de vida de las familias ricas estadounidenses que "llevan siéndolo mucho tiempo". Así lo explica la propia Universidad de Cambridge.

Tardes de tenis, golf, paseos en descapotable, fiestas frente a la piscina de un inmenso chalet en los Hamptons... Son todos estos pasatiempos asociados a los jóvenes más adinerados los que componen la esencia de esta tendencia en auge. En realidad, es bastante parecida a la del lujo silencioso, con la diferencia de que a las seguidoras de este estilo no les preocupa parecer demasiado ostentosas. Más bien todo lo contrario.

Pese a estar asociado a la sofisticación y la exclusividad, el old money es uno de los estilos más fáciles de imitar del momento, lo que explica por qué ha calado tan bien en redes sociales. Aunque Ralph Lauren es una de las firmas más representativas de esta estética, ahora también la incorporan Zara y otras firmas más accesibles para todos los públicos.

Esta tendencia se centra en la calidad, las prendas de diseño sin logotipos y la sastrería. ¿Es posible emular esta tendencia con prendas que ya tenemos en el armario? Sí, y te explicamos cómo lograrlo a continuación.

Los colores son clásicos

La estética old money va necesariamente ligada a la incorporación en nuestras prendas de colores neutros como el negro, el azul marino y los terrosos. Mientras los dos primeros dan una imagen de madurez, éxito y carácter, los tonos más claros dan luz al rostro.

Además, colores como el blanco o el beige transmiten tranquilidad y la sensación de que quien los lleva lo hace con tanto cuidado que probablemente no se manchará a lo largo del día. Son una declaración de intenciones a la que no le hacen falta palabras.

También es habitual encontrar en esta tendencia estampados. Aunque es más bien minimalista y quienes la ponen en práctica suelen lucir prendas sin logotipos ni estampados gráficos, sí tienen preferencia por las prendas a rayas —en un guiño al estilo parisino—, las flores discretas y los bordados —perfectos para elevar la feminidad en cualquier estilismo.

Prendas que no pueden faltar

Si estás haciendo la lista de preparativos para la temporada de otoño-invierno, coge papel y bolígrafo porque hay algunos must que no pueden escaparse de tu radar.

Para la parte de arriba, este estilo se caracteriza por incorporar camisas abotonadas, chalecos y jerséis de punto fino. El escote pronunciado se sustituye en estas prendas por otros más discretos, con cuello a la caja o redondo, y entre las prendas de exterior ocupan un lugar protagonista los cárdigans y los abrigos hasta la rodilla.

En cuanto a la de abajo, hay más libertad: pantalones, sí; faldas, también. En el caso de los primeros, mejor si son con pinzas. El old money da mucha importancia a la sastrería, por lo que todo lo que parezca de una colección más elaborada sumará puntos en nuestro look.

Sus admiradoras también suelen tener en el armario un pantalón de pernera ancha al que recurrir en ocasiones más formales. Para el día a día tampoco se dice que no a los vaqueros, pero mejor si estos no son demasiado ajustados.

En cuanto a las faldas, hay opciones para combinarlas en todos sus largos. Las maxi para ocasiones más formales, y las mini para transmitir una personalidad jovial y desenfadada. Respecto a los vestidos no hay reglas, pero si hay dos tejidos favoritos esos son el lino y las combinaciones con satén.

Ante todo, práctico

Además, la estética old money también se puede aplicar en otros ámbitos de la vida diaria, como las salidas casuales o el deporte. El tenis es uno de los pasatiempos que con mayor frecuencia se asocian a este estilo, y gracias a las redes podemos ver looks muy interesantes que confirman que la sofisticación también se puede llevar al ejercicio, sin perder ese confort que tanto buscamos en el día a día.

El estilo old money llama a tener un estilo de vida práctico y genuino, ya que puede adaptarse a distintos momentos de la vida cotidiana. Por eso, para esta tendencia también se cumple el lema del menos es más.

Los accesorios, fundamentales

Por último, aunque —ya lo adelantábamos— no menos importante, están los complementos. Estos sirven para dar ese toque final de elegancia al look y no pueden faltar por muy sencilla que sea nuestra propuesta estilística. La bisutería está muy presente en la tendencia old money: en tonos dorados, plateados y, sobre todo, con perlas, en homenaje al estilo de lady Di y las grandes actrices de los años 60.

Otros accesorios habituales son los pañuelos como diadema o atados al cuello, las gafas de sol de estética retro y los bolsos de firma sin logo. El Kelly de Hermès o los bolsos de Prada serían ejemplos muy claros de lo que representa esta tendencia, y por suerte cada vez es más fácil encontrarse con modelos inspirados en estos clásicos sin tener que sacrificar el presupuesto.

Reminiscencias retro

Como ves, hay muchas formas de sacarle partido al estilo old money con prendas que no hace falta que vuelvas a comprar. Este estilo destaca nuestro lado más chic sin requerir que hagamos grandes denuncias, y, de hecho, suele apostar con frecuencia por la moda vintage, al servirse de clásicos de la moda de finales de los 80 y principios de los 90.

