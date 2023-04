¿Cómo dejar de comprar ropa que nunca me pongo? y otras dudas resueltas por Piluka de Echegaray

¿Qué me pongo? Esta pregunta recurrente, sobre todo ante el espejo por la mañana, puede tener una respuesta fácil. Así nos lo recuerda Piluka de Echegaray lleva más de 20 años trabajando en imagen personal, corporativa y de moda.

La experta ha colaborado con muchos personajes públicos como cargos políticos, grandes empresarios, ejecutivos, deportistas de élite, actores y actrices, influencers, cantantes, etc. Estudió Creación de Empresas en ESADE y es Coach Personal titulada por The International School of Coaching. En su día a día es Directora del Instituto Piluka de Echegaray, en el que imparte cursos de Asesoría de Imagen y Personal Shopper entre otros. Despejamos con ella algunas de las dudas estilísticas habituales.

¿Cómo sacar partido a la ropa que tengo en casa?