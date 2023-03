Andrés Velencoso y Alex Miralles presentan la nueva colección de OOTO: "Es un sueño hecho realidad"

Andrés Velencoso y Alex Mirallés han presentado la colección primavera/verano 2023 de OOTO (Out of the Office), la marca del grupo Tendam que han creado de forma conjunta. Una marca “para disfrutones” según la definen los propios creadores, y bajo el lema “disfrutar las 24 horas del día”. En definitiva, OOTO es perfecta para aquellos hombres que valoran su tiempo libre y que aprovechan el día al máximo.

En esta nueva colección, inspirada en la isla de Lanzarote, encontramos prendas más veraniegas, siempre siguiendo con el estilo de la marca de confeccionar ropa casual y desenfadada con la que encontrarse cómodo. Con una ética sostenible, han utilizado tejidos para cuidar el medioambiente, algo que tuvieron claro desde que se adentraron en esta aventura.

Andres Velencoso y Alex Mirallez en la presentación de la nueva colección de OOTO Esteban Palazuelos

Tanto Andrés como Alex son ya expertos en la industria de la moda. Velencoso comenzó su carrera en el modelaje cuando era adolescente, antes incluso de finalizar la secundaria, cuando firmó un contrato con Group Model Management, una agencia de modelos española. Desde entonces ha desfilado para las principales firmas de moda y ha sido la imagen de campañas publicitarias para marcas como Chanel o Luis Vuitton.

Por su parte, Alex siempre ha sentido una gran atracción por el mundo de la moda. Ha desarrollado su carrera trabajando para firmas muy prestigiosas, alcanzando un gran reconocimiento profesional y proyección internacional. Hoy es el director creativo de la sección de hombre de Cortefiel, Pedro del Hierro y, ahora, de OOTO.

Alex Miralles en la presentación de la nueva colección de OOTO Esteban Palazuelos

¿Qué puede esperar el cliente de OOTO de la nueva colección?

Alex: Lo que pretendemos que espere el cliente es encontrar las prendas con las que se sienta cómodo, que disfrute y que le permita sentirse bien vestido las 24 horas del día. Respecto a la anterior colección, cambia la paleta de color.

Seguimos conservando esa esencia mediterránea de acercamiento a la naturaleza, tal vez es más evidente en esta colección de primavera verano por cuestiones obvias. Pero yo creo que nosotros lo que pretendemos es dotar a esta colección de una identidad propia. Queremos a ese cliente, queremos acompañarlo en cualquier ocasión.

Alex Miralles en la presentación de la nueva colección de OOTO Esteban Palazuelos

Esta colección está inspirada en la isla de Lanzarote. ¿Por qué? ¿Qué os ofrece esa fuente de inspiración a la hora de crear la colección?

Andrés: Teníamos muchas inspiraciones de los viajes que había hecho Alex, de algunos que hicimos conjuntos. Él tenía claro que quería una colección tirando para colores, beige, piedras, arenas. Cuando presentamos la colección vimos que era ideal hacer las fotos y el vídeo promocional en Lanzarote. Yo ya había estado allí, conocía esa luz, la calima por la mañana, las arenas, las dunas, las rocas, los paisajes... Nos lanzamos y lo pasamos genial y disfrutamos un montón haciéndola.

Tenéis una ética de moda 100% sostenible, ¿Por qué es importante que el mundo de la moda se sume a la sostenibilidad? ¿Creéis que se está consiguiendo?

Alex: Nosotros estamos aportando todo lo que podemos. Ahora mismo hay unas certificaciones que va a poner en marcha la Comunidad Económica Europea y que entrarán en vigor probablemente en el 2024, y que nosotros vamos a seguir como grupo. Nosotros podemos decir orgullosos que como grupo en un 98% de sostenibilidad en todas las prendas que hacemos y no son pocas, lo cual es una declaración de intenciones muy clara y consistente.

Andrés Velencoso y Alex Miralles en la presentación de la nueva colección de OOTO Esteban Palazuelos

Andrés: Lo tuvimos claro cuando creamos la marca. Yo creo que la gente cada vez es más consciente. De hecho, OOTO está creada para personas conscientes de que hay que cuidar el planeta, que solo tenemos uno.

El lema de OOTO ES disfrutar la vida las 24 horas, ¿Qué hacéis vosotros para disfrutarla? ¿Y qué consejos daríais a alguien para introducir en su rutina diaria y disfrutar más?

Andrés: En mi caso, yo disfruto mucho con mi trabajo. Yo no voy tanto a la oficina, yo estoy más 'Out of the Office', pero cuando hacemos llamadas, reuniones telemáticas, cuando estoy en la oficina, mirando prendas, para dónde va la colección, discutiendo, para dónde va la campaña, que imagen queremos dar... Para mí eso es disfrutar. De mi trabajo como actor, pues hago lo mismo.

Andrés Velencoso y Alex Miralles en la presentación de la nueva colección de OOTO Esteban Palazuelos

A veces tienes proyectos que te gustan más, te gustan menos, pero disfrutarlos. Y después, el tiempo libre, pues lo empleo desde jugando al golf hasta pasando tiempo con mis sobrinas en Tossa. Si tengo tiempo libre aquí en Madrid, pues viendo a gente, yendo al teatro... Yo creo que las 24 horas que tenemos son 24 oportunidades y no podemos dejarlas pasar.

Andrés, ¿qué diferencia hay entre vestir la ropa de otros en las pasarelas, y crear tu propia marca, vestir tu propia ropa?

Obviamente, es un orgullo, una especie de satisfacción. Mi ego sobresale por todos lados. Vestirla, que me vaya bien. Disfrutarla es un placer, pero después ver a la gente, amigos, ver a mi padre que sale cada día con su gorra OOTO a sacar el perro... Ver que disfrutan de la ropa es lo mejor. No sé, es un sueño hecho realidad poder tener una colección con unas bases que son muy mías.

Andrés Velencoso en la presentación de la nueva colección de OOTO Esteban Palazuelos

Alex, ¿Cómo ha sido el proceso creativo de esta colección? ¿Qué te ha aportado Andrés Velencoso que no aporta otra persona?

Bueno, el proceso, como te he comentado anteriormente, todo el inicio es parecido al que suelo aplicar en otras marcas, pero sí que al interactuar con Andrés tengo como otro punto de vista. Y de esa sinergia, de juntar su punto de vista, mi punto de vista, las necesidades que tenemos como marca, pues hemos ido poniendo todas esas piezas en su sitio. Fue un proceso bastante enriquecedor, yo tengo otros compañeros que son diseñadores, pero sí que me sorprendió encontrar a alguien que no estaba vinculado al proceso creativo como tal y que tuviera tanta aportación. Ha sido todo bastante fácil

Andrés Velencoso y Alex Miralles en la presentación de la nueva colección de OOTO Esteban Palazuelos

¿Qué famoso elegiríais para que vistiera la nueva colección?

Alex: Yo creo que encajaría bastante bien Jake Gyllenhaal. A mí como actor me gusta su físico, me parece que tiene ese punto de edad indefinida, pero que refleja muy bien esa masculinidad que no tiene reparos en vestir y en sacarse partido. Y si no, Beckham, porque me parece que es un tío de lo más versátil, se pone un traje y lo viste genial, se pone un vaquero con una camiseta y unas botas y fenomenal también Entonces, bueno, yo me movería en esos dos perfiles. Y bueno, debo decir que Pedro Pascal, que está muy de moda últimamente, encajaría bien.

Andrés: Sí, se le ve muy disfrutón. Tiene ganas de vivir de su profesión, está en un momento muy dulce y se ve que disfruta con lo que hace y creo que se lo pasa bien las 24 horas del día.

Andrés Velencoso y Alex Miralles en la presentación de la nueva colección de OOTO Esteban Palazuelos

Si tuvierais que elegir una serie actual en la que OOTO formara parte del vestuario, ¿cuál sería?

Andrés: The White Lotus. La segunda temporada... en Sicilia. Yo creo que pegaría mucho ahí.

