Las fotos 'sin filtro' de Kate Moss o Laetitia Casta en la exposición de polaroids de Alfonso Onhur

¿Por qué tiene tanto poder una fotografía analógica? Es una de las grandes reflexiones que plantea la exposición "Sin filtro", un recopilatorio de fotografías del artista Alfonso Onhur, que se podrá visitar en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, en el marco del programa "12 meses, 12 artes" del distrito de Tetuán, en Madrid.

Con más de 20 años de experiencia, el fotógrafo se puso detrás del objetivo para firmas como Zara y Hoss Intropia y decenas de revistas de moda de prestigio. "Sé que tengo el sótano de mi casa, de aproximadamente 40 metros cuadrados, lleno. No entra ni una caja más de negativos. Tengo 200 discos duros con contrabajo y bibliotecas llenas de fotos. Probablemente tenga millones" nos cuenta.

La pasión de Alfonso Onhur, quien se adentró en el mundo de la fotografía a una temprana edad, nunca desapareció: "No sé hacer nada más. Estuve a punto de entrar en el mundo del cine, pero es difícil conseguir que tu idea se plasme como tú quieres que se plasme. Peleas con mucha más gente y presupuestos. La película Vivir rodando lo explica muy bien. Creo que no tengo el aguante que requiere el sector".

Con la intención inicial de preparar un libro de polaroids (almacenó casi 4.000), Alfonso Onhur fue invitado por uno de sus amigos, empleado de la Comunidad de Madrid, a presentar una exposición con un objetivo claro: recordar la importancia de la fotografía analógica.

"Nos parecía tan surrealista el tema de Instagram, de las redes sociales, cómo se retocan las fotos... por ello la exposición se llama 'Sin filtro'. Son fotos sin retocar" nos explica el artista. La exposición presenta, en este sentido, un trabajo en estado bruto: fotografías sacadas en una franja de tres años concretos, recopiladas con la ayuda de varios amigos y expertos.

Campaña de Zara. Alfonso Onhur

"Desde el punto de vista artístico y conceptual, tiene mucho más poder la fotografía analógica. Tú puedes ser el mejor fotógrafo del mundo trabajando en digital o en analógico, pero, el problema del digital, es que no te da tiempo a pensar. Eres como una locomotora. Procesar todo ese trabajo es muy complicado.

Ahora, todo mundo pueda hacer fotos con un iPhone, con cámaras "normales". Recuerdo que, en su momento, me iba a Alemania porque quería un objetivo concreto, con burbuja... todo ha cambiado. Ahora es más 'aquí te pillo aquí te mato'. Hoy llegan muchas fotos, mucha información. Eso no quita que puedas ser un súper fotógrafo en el ámbito digital. Lo que ha cambiado es la forma de hacerlo, de pensar, de enfrentarse al trabajo. Tener placas de 9x12 no es lo mismo que tener disparos infinitos".

En este sentido, el fotógrafo reflexiona sobre la obsesión del retoque fotográfico en la actualidad: "Es como ciencia ficción. Cuando estudiaba en Londres, me decían que habría un momento en que las modelos no existirían y que sería todo por ordenador. Ya nos llegará". Aún así, confiesa permanecer abierto al futuro: "Yo estoy totalmente abierto, pero igual que nos gusta ahora ver una pintura de un clásico, cabe recordar que hay un trabajo detrás.

Ahora, todo el mundo lo hace porque es una cosa fácil, que está de moda. Era como ser DJ en los 80. Doy clases en la universidad y veo que el pasado de la fotografía no genera tanto interés. Es todo mucho más inmediato, muchos jóvenes son ahora son mucho más prácticos, no tienen tiempo para disfrutar de la cultura fotográfica".

Kate Moss. Alfonso Onhur

En la muestra, destacan especialmente fotografías del mundo de la moda, principal especialidad del artista: "Para mí, ha sido de lo mejor que he hecho. He intentado, en algunos casos con éxito, en otros no (porque no había una visión como para verlo), coger las cosas que más me gustaban, incluyendo el cine, la pintura... esas cortezas y cultura visual que yo tenía y pensar en una historia. Contar y que pese al paso del tiempo, las fotos siguieran siendo interesantes.

No intenté hacer arte, porque no creo que la fotografía de moda sea arte, pero sí que esta foto te lleve a un sitio, te desplace a un espacio. Intentar que la foto envejezca bien. Creo que esto ya no pasa, la gente lo ve y a los 15 segundos se olvida. Por eso, cuando observas una foto de 30x40 positivada, con las manos, eres consciente del proceso de ese trabajo. Te da tiempo a pensar y a valorarlo".

La intención, a la hora de preparar una campaña de moda, es cuidar el entorno. El fotógrafo recuerda, en concreto, una sesión realizada en Marrakech para la marca Blanco, en la que se veía "más allá" de la ropa: "esto es lo que más me motivaba y creía que era interesante para las marcas: conseguir una imagen propia". También destaca su trabajo con Zara Home, firma del grupo Inditex, para la que intentó pensar en un entorno muy cuidado y una estética única.

Fotógrafo en algunas de las grandes capitales del mundo como Londres o París, Alfonso Onhur recuerda de forma especial Nueva York, una ciudad con una energía realmente única. Fue, curiosamente, en esta época "extranjera" en la que confiesa haber recibido numerosas propuestas de España.

Laetitia Casta. Alfonso Onhur

¿Pero cúal es el criterio definitivo para conseguir una buena foto? "Por supuesto, tienes que fijarte en ella. Casi todo el mundo sabe diferenciar algo bueno de algo malo. Aunque tus ideologías no vayan con ella, una buena foto te hace sentir algo y te engancha. Yo intentaba marcar mi forma y mi estilo. Ahora no da tiempo a pensar. No hay espacio para que tu cabeza se centre tanto un proyecto interesante".

El fotógrafo destaca en todo caso la importancia del trabajo detrás, partiendo de su propia experiencia. Ser fotógrafo "requiere una buena preparación, no es innato, es trabajo. En mi caso, por ejemplo, para comprarme una cámara tuve que trabajar haciendo mil cosas, estudiar a la vez... Tenía que ir a por todas para comprarme mis cámaras y material.

Ahora te dan una cámara, es asequible y puedes hacer fácilmente fotos. Por un lado, está bien, porque se ha convertido en algo que ya no es un trabajo. Antes, era un trabajo 'para ricos'. Cuando yo dije a mis padres que iba a ser fotógrafo, me dijeron de todo y fue a base de cabezonería que lo conseguí. Ahora todo el mundo puede acceder a ello. La parte mala es que se ha convertido en algo tan fácil que la gente no le da tanta importancia".

Campaña de Zara Home. Alfonso Onhur

La muestra da protagonismo a perfiles famosos, modelos que han marcado la historia como Kate Moss o Laetitia Casta: "Algunas modelos son muy jóvenes, muchas veces inseguras. Entonces es complicado hacerlas. Es exponerte a una cámara de fotos es muy duro. Tienes que tener la cabeza muy buen amueblada, porque si eres vulnerable... hay que enfrentarse a comentarios y ataques" explica Alfonso Onhur, recordando el caso concreto de Stella Tennant, quien se suicidó en el año 2021. "Siempre fui muy respetuoso, algunos fotógrafos abusan del poder. En este sentido, creo que el sector ha cambiado para bien".

Stella Tennant. Alfonso Onhur

Entre los obstáculos a los que se enfrentó el fotógrafo, destaca algunas campañas, polémicas, por su mensaje implícito. Una de ellas, vista con perspectiva, reflejó una imagen inadecuada: "Fue uno de los momentos en los que me sentí culpable de haber hecho una cosa que no hubiera tenido que hacer, pese a la emoción fotográfica, porque eran fotos muy bonitas. Pero es verdad que al analizarlo, el mensaje era más bien machista.

Tenía 25 años, era joven, ni lo pensé. En ese momento no estaba preparado como para que sucediese lo que sucedía, muchos países del mundo se negaron a publicar la campaña y por miedo no se publicó. En este sentido, el fotógrafo tiene una responsabilidad. Tú lo haces y lo firmas. Tienes los derechos de imagen, es tu responsabilidad, pese a las circunstancias externas. Aunque llueva o la modelo no esté en condiciones, tienes que asegurarte de que salga bien".

Campaña de Blanco. Alfonso Onhur

Entre el conjunto de las fotografías de la muestra, Alfonso Onhur destaca una en concreto, realizada en Shanghái: "en un viaje, se me ocurrió coger la máquina de placas y colocarla en una esquina. Esperé el momento adecuado, teniendo en cuenta la postura de la modelo y la luz, para apretar el botón. Es una de mis favoritas. Muchos de mis trabajos se encuentran en una caja fuerte. En todo caso, cada vez que se me presenta un trabajo, me lo tomo como si fuera el primero y el último a la vez" concluye el artista.

