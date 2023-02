¿Se pueden lucir los 'leggings' con estilo? Así nos lo confirman pasarelas y 'street style'

Cada temporada las firmas sacan colecciones entre las que destacan prendas novedosas: aquellas que no habíamos visto antes o estilismos reinterpretados. Sin embargo, está claro que hay una serie de atuendos que no pueden faltar en el armario, aquellos que componen el armario cápsula y que, por tanto, son versátiles y fácilmente combinables.

[Cómo crear tu 'armario cápsula': la clave para acabar con el caos en tu vestidor]

Una de estas prendas son los leggings, es decir, todos aquellos pantalones elásticos que se ciñen a la figura. Tradicionalmente se ha reducido su uso al deporte, pero las pasarelas demuestran que pueden emplearse para mucho más, incluso para ocasiones en las que se requiere una etiqueta elegante. Te contamos cómo.

Los leggings son una prenda básica y resultan fáciles de combinar. Además, resaltan perfectamente la figura y ofrecen comodidad y confort a quien los usa. Por eso, los puedes usar en tu día a día, pero si quieres adaptarlos a eventos especiales también hay opciones para hacerlo.

Estos pantalones no tienen porqué ser una prenda informal. Off-White, Louis-Vuitton, Rick Owens, Versace e incluso Chanel han sacado sus propias versiones de este tipo de pantalones y las han llevado a la pasarela.

Desfile de Off-White

Desde los leggings con detalles incrustados de Versace que te harán brillar en cualquier evento de noche, hasta eclécticos leggings verdes de Rick Owens con los que destacarás en cualquier ocasión, pasando por ceñidas mallas en tonos beige que acompañan las propuestas de Chanel. Cualquier opción es posible.

Desfiles de Versace (izquierda) y Rick Owens (derecha) Gtres

Ya los llevaban Ladi Di en los 80, rompiendo estereotipos de códigos de vestimenta en la realeza y, ahora, son muchas las prescriptoras de estilo, influencers, modelos y celebridades de Hollywood que los llevan a su estilo personal. Las redes sociales están plagadas de posts en los que los leggings se convierten en los grandes protagonistas.

Lady Di paseando por la calle con leggins ciclistas Gtres

Puede que esta inclusión de las mallas elásticas en estilismos para ocasiones en las que se requiere un decoro determinado como, por ejemplo, ir a trabajar, haya estado motivado por la popularidad del sporty chic. Una tendencia de moda muy en auge que apuesta por incluir prendas empleadas para el deporte en atuendos más elegantes.

Hemos visto esta temporada como zapatillas deportivas como el modelo Samba de Adidas o las New Balance se han convertido en el nuevo must have en lo que a calzado se refiere. Los leggings tienen también su espacio, de hecho, supermodelos como Bella Hadid y Kendall Jenner acostumbran a incorporarlos en sus looks de street style.

Kendall Jenner paseando por Nueva York Gtres

Cómo combinar los leggins de forma elegante

Con blazer y deportivas

Esta es una de las tendencias que más hemos visto en redes sociales. Se trata de añadir una blazer a un look que podría considerarse deportivo para hacerlo lucir más elegante. Tanto es así que podrás llevarlo incluso a la oficina.

Leggings de latex

Versace es una de las firmas que ha apostado por el latex en sus últimas colecciones. Los leggings en este tejido te aportarán un toque de sofisticación rompedora sin dejar a un lado la comodidad que otorga esta prenda.

De efecto satinado

Como decíamos, Chanel ha sacado su propia versión de este tipo de pantalones, adaptándolos siempre a los patrones de diseño que siempre ha seguido la maison francesa. Los leggings de efecto satinado son una opción perfecta para eventos que requieran una etiqueta arreglada.

Brillo

Versace apuesta por el brillo en sus propuestas de leggings convirtiéndolos en los pantalones perfectos para una ocasión especial o una cena elegante.

Sigue los temas que te interesan