Viajar es uno de los mayores placeres de la vida, pero para muchos las largas horas de vuelo o de tiempo en carretera para llegar al destino final pueden convertirse en un auténtico suplicio. Al viajar, buscamos estilismos que nos aseguren un cierto grado de comodidad, ya que se suele pasar mucho tiempo sentado.

Leggings, sudaderas y deportivas son el atuendo go to de muchos en estas ocasiones, pero la comodidad no tiene porqué implicar llevar un look demasiado informal o, incluso, dejado. Puedes viajar con estilo eligiendo prendas que combinen elegancia y naturalidad.

Una muy buena opción es decantarse por un outfit que siga la tendencia sporty chic, una nueva forma de interpretar la moda muy en auge entre las prescriptoras de estilo de las redes sociales.

Se trata de mezclar prendas deportivas con otras más arregladas con el objetivo de crear estilismos cómodos pero adecuados para cualquier ocasión. Mezclar unos leggins y unas zapatillas deportivas con una blazer puede resultar extraño para algunos, pero es una elección práctica y estilosa que se puede usar en el día a día.

Sin embargo, si prefieres una opción más formal, siempre puedes escoger un vestido largo amplio, una falda midi combinada con una blusa arreglada o unos pantalones anchos con una camiseta y una blazer.

Si te falta inspiración para escoger las prendas que llevarás en tus próximos viajes, te dejamos cinco ideas entre las que elegir.

5 ideas de looks para viajar cómoda y con estilo

Pantalones maxi y prendas con personalidad

Los pantalones anchos son una apuesta segura si buscas comodidad. Puedes escoger entre pantalones de traje, campana, de corte flare, fluidos o de estilo masculino, cualquier opción será buena. Te recomendamos combinarlos con una parte superior más ajustada, ya que de este modo lograrás estilizar la figura mucho más.

Además, procura añadir prendas con personalidad que marquen la diferencia, bien sea por su tejido, por su forma o por su color. No te dejes el sentido del estilo en la maleta, puedes llevarlo también contigo en el trayecto.

Bella Hadid Gtres

Falda larga o vestido

¿Quién dijo que una falda o un vestido no pueden ser cómodos? Las influencers y expertas de moda difieren. Puedes combinar una falda midi, una falda larga o un vestido del mismo corte con unas deportivas o, si lo prefieres, con unos zapatos arreglados como unos mocasines o unas mary janes.

De este modo lograrás looks en los que comodidad y elegancia estén presentes a partes iguales.

Kendall Jenner Gtres

Un look casual pero elegante

Unos vaqueros con personalidad y una buena blazer o gabardina son la opción perfecta de fondo de armario con la que viajar. Son prendas que empleas en el día a día y que resultan perfectamente cómodas para pasar muchas horas de viaje sentado.

Si lo prefieres puedes sustituir los jeans por unos leggins y tendrás el atuendo sporty chic perfecto.

Hailey Baldwin Gtres

Prendas monocromáticas

Otra opción es llevar un traje a conjunto o una combinación de prendas monocromáticas, las que más te gusten. De este modo te estarás sumando a una tendencia muy en auge últimamente y podrás ajustarla a tu estilo personal.

Miley Cyrus Gtres

Cuero y mocasines

Si quieres mezclar prendas clásicas con un estilo más rockero te recomendamos apostar por los chaquetas, pantalones y faldas de cuero. Añade mocasines, calcetines altos y un bolso que combine, y voilá, estarás lista para viajar.

Hailey Bieber

