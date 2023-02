Esta es la herramienta (por menos de 10 euros) con la que conseguir rizos definidos

Que sea para el día a día o una ocasión más especial, los rizos siempre se presentan como una buena opción capilar. Uno de sus problemas recurrentes es la falta de hidratación, de volumen y de brillo.

Una de sus explicaciones puede ser el abuso de las herramientas de calor: "para secar el cabello debemos tener mucho cuidado para no debilitarlo. Lo ideal es hacerlo con un secador y no olvidarnos del difusor. Es muy importante utilizarlo a una temperatura media y mantener una cierta distancia con el cabello para evitar dañar nuestro pelo. ¡No os olvidéis de las raíces para aportar una dosis extra de volumen a esa zonal!

Secar el cabello enérgicamente con la toalla puede generar mucho frizz, por eso hay que apostar por toallas de microfibra, para secar el cabello suavemente y evitar que este se rompa. Lo ideal es presionar sutilmente el cabello con la toalla para retirar el exceso de agua sin frotarlo" nos recuerdan los expertos de Blondie.

¿Cómo definir los rizos sin calor?

Una alternativa, es el rizador de cabello en espiral. Además de ser más rápidos, son prácticos de uso y solo requieren una buena fijación para que aguanten durante todo el día.

¿Cómo utilizarlos? "Para hacerlos se deben unir las dos partes del plástico azul para crear un único gancho, después se introduce en una de las espirales dejando el lado del gancho arriba que irá agarrado a un mechón de pelo para introducirse suavemente por el espiral, sacando la varilla por debajo, de forma que este quedará enrollando en el espiral.

Haz lo mismo con el resto de mechones y deja que el pelo se vaya secando para después retirar las espirales y peinar el pelo solamente con las manos" nos explican los expertos de You Are The Princess.

Tu tipo de pelo puede influir en el resultado final. Cuanto más tiempo los dejes, más rizos conseguirás. Para asegurarte de que el acabado permanezca intacto, no dudes en aplicar una laca fijadora.

¿Cómo utilizarla de forma óptima? "Antes de comenzar, realiza una pequeña pulverización al aire para asegurarte que la boquilla no esté obstruida. Es importante que apliques este producto en movimientos circulares y, al menos, a 30 cm de distancia de tu pelo para no dañar tu cabello y evitar el apelmazamiento.

Si lo que quieres es conseguir más volumen, inclina la cabeza hacia delante y aplica la laca desde la raíz a las puntas. Después coloca el cabello como deseas y vaporízalo para mantenerlo a tu gusto.

Para evitar el efecto frizz, aplica la laca en un peine de púas finas y úsalo para peinar tu melena. Para esos pelos rebeldes que tan poco nos gustan, échate un poco de producto en las manos y utiliza los dedos para colocar esos pelos como deseas. Si lo que buscas es fijar un peinado ondulado conseguido con la ayuda de una rizador, te recomendamos aplicar una laca suave antes de empezar a crear la onda con el rizador" explican los expertos de REF Stockholm.

¿Dónde conseguirlos?

Invisibobble, la firma conocida por sus gomas de pelo en forma de espiral, ha desarrollado este kit de edición limitada, compuesto por dos pulverizadores finos y un rizador para rizos sin calor. Fabricado con material sedoso de alta calidad, incorpora la tecnología Hairlovetech™, que permite recogerse el pelo sin dañarlo ( 14,95 € en Sephora).

You Are The Princess nos propone estos rulos que permiten crear rizos definitivos a precio imbatible (5,95 €).

La firma Willbond nos propone este pack de 32 rulos y dos ganchos ( 8 , 59 € en Amazon).

