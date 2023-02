Historia de dos vestidos y un destino: La Gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

Anoche tuvo lugar en el Teatro Real la gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes en España’, donde se desveló los nombres de las profesionales que pasarán a formar parte del ránking de referencia en liderazgo femenino.

Durante el evento se dió a conocer los nombres de las elegidas como ‘Las Top 100 2022' en sus diez diferentes categorías. Este ránking de referencia del liderazgo femenino fue creado por Mercedes Wullich en 2011, con el “objetivo de visibilizar el talento femenino para construir una sociedad basada en la igualdad”.

Una lista que ha visibilizado a más de 5.000 mujeres entre candidatas y elegidas en sus múltiples ediciones, así como a 130 mujeres españolas que han alcanzado la categoría de Honorarias. Entre ellas, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de El Español y editora de magasIN.

La estrecha sintonía entre Mercedes Wullich y Cruz Sánchez de Lara hizo posible la firma de un acuerdo para dar continuidad a este proyecto, y seguir apostando por el liderazgo femenino. Ambas fueron las anfitrionas de una gala en la que brillaron con luz propia.

Tanto una como otra, destacaron por su impecable elegancia natural, pero también la que les confirió el vestido que portaban, creado para la ocasión.

Verde Esmeralda

El diseñador que aceptó el encargo de diseñar y crear el vestido que lució la vicepresidenta de El Español y editora de magasIN fue el modisto de las 'celebrities' españolas, el toledano Alejandro de Miguel.

Boceto realizado por Alejandro de Miguel para la gala.

En sus manos se han puesto famosas de la talla de Ainhoa Arteta, Carmen Lomana, Ana Obregón, Macarena Gómez, Edurne, Pastora Soler o Cayetana Guillén Cuervo, además de ser uno de los diseñadores de cabecera de la reina emérita Sofía.

Hablamos con Alejandro de Miguel para conocer de primera mano cómo gestionó la aventura de confeccionar el fastuoso vestido para esta ocasión.

“Me hizo mucha ilusión hacer este traje para Cruz. Me llamó y me dijo que quería ponerse en mis manos porque era un momento muy especial para ella, ya que es la anfitriona junto con Mercedes. Quería una prenda realmente especial y me contó que se iba a celebrar en el maravilloso Teatro Real”, asegura.

Y continúa: “Me puse enseguida a pensar y a dibujar y me dije: ¡Tengo que hacer algo majestuoso, un vestido de reina para el entorno del Teatro Real!”.

Boceto del vestido de Pedro del Hierro realizado en exclusiva por Nacho Aguayo para la ocasión.

Los colores de las joyas

“Para definir el color, visualicé joyas preciosas como el rubí y la esmeralda e hice varios bocetos. El evento necesitaba de un vestido que aportara solemnidad, serio y formal. Así que realicé una parte de arriba en forma de blazer cruzada con hombreras muy mías, que ahora pongo mucho en mis diseños, muy destacadas. Y la parte de abajo es de princesa de cuento, una falda con mucho volumen”, asegura el diseñador.

“En su confección hemos utilizado diez metros de tusor de seda natural, cortado a capa, y luego hemos incluirdo un cancán debajo para conseguir volumen. Invertimos más de dos semanas en tiempo de trabajo de todo el equipo. En la primera prueba, Cruz se lo puso y le quedaba tan bien, que no se lo quería quitar…”, concluye Alejandro de Miguel.

Vestido diseñado por Alejandro de Miguel para la Gala de 'Las Top 100'.

¿A favor de zapato con tacón alto para ese tipo de vestidos?

Depende, porque hay que ver el trabajo que se vaya a hacer y la comodidad. Está muy bien elevarse, pero se trata de un evento en el que hay que recibir a mucha gente, y no sólo te vas a hacer una foto. Van a ser muchas horas desde que sales de casa y hay que estar cómoda.

Cómo deberían ir vestidos los invitados en este tipo de eventos?

Mujeres de largo con un vestido sobrio, elegante y discreto. No se trata de una alfombra roja, ni un evento relacionado con la moda, así que poca fantasía y mucha elegancia.

Nacho Aguayo, director creativo de PdH con Mercedes Wullich en la prueba del vestido. Jesús Umbría

¿Y de complementos que añadirías?

Joyas discretas y un buen peinado. Y por supuesto, un clutch para meter los primeros auxilios

¿Con este tipo de vestidos aconsejas llevar el pelo recogido?

Depende del tipo de vestido, porque a lo mejor hay que lucir una espalda o un escote... La verdad es que un recogido es muy elegante y le confiere protagonismo a las joyas, el escote, etc.

El vestido diseñado por Nacho Aguayo en el atelier para la ocasión especial. Jesús Umbría

El traje de Mercedes Wullich

Nacho Aguayo, director creativo de Pedro del Hierro ha realizado el traje que lució Mercedes Wullich, fundadora de ‘Las Top 100’, en esta gala.

“Mercedes nos dió un brief muy claro. Quería mantenerse fiel a su estilo y su color favorito es el azul marino. Así que nos pusimos manos a la obra y tras una conversación con ella, le presentamos el boceto de un ‘smoking’ en forma de vestido, muy elegante, con cuello mao y aplicaciones en plata y bordados en cuello y mangas”, confirma el diseñador.

Detalle de la manga con brillos en plata. Jesús Umbría

Y continúa: “En cuanto a los complementos, yo diría que al vestido no es necesario añadirle nada más, quizás acompañarlo con una ‘bombonera’ y zapatos a juego”, confirma.

El directo creativo de Pedro del Hierro asegura que “un vestido no empodera a una mujer, pero si que le puede permitir estar cómoda y conferirle la seguridad que necesita para cualquier ocasión que se presente”.

