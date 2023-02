'Las Top 100 Mujeres Líderes': todas las tendencias que nos dejó la gran gala

La X edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' se celebró este 22 de febrero en el Teatro Real. El proyecto, creado por Mercedes Wullich en 2011 con el "objetivo principal de visibilizar el talento femenino para construir una sociedad basada en la igualdad", volvió a reunir a las máximas representantes del liderazgo femenino.

Este 2023, la gala fue por primera vez organizada por magasIN y Atresmedia. Además de homenajear a las elegidas 'Las Top 100 2022', en sus diez diferentes categorías, se recordaron a las 130 mujeres que a lo largo de estas diez ediciones han pasado a formar parte del grupo de 'Las Top 100 Honorarias' y, también, a aquellas que ya no están con nosotros, a título póstumo. Este año, por primera vez, fueron las Top 100 Honorarias las que han decidido quiénes entre ellas eran reconocidas como 'Las diez Top 100 de Oro'.

Esta noche del liderazgo femenino fue asimismo un gran escenario de moda. Los invitados brillaron con estilismos de gala, confirmando algunas de las tendencias claves, y vistas en pasarelas, de este 2023.

El magenta, color del año

María Helena Antolin y Jorge Álvarez-Naveiro. Esteban Palazuelos

Ya lo había anunciado el Instituto Pantone: el "Viva Magenta" es el color definitivo del año 2023. "Es un tono arraigado en la naturaleza que desciende de la familia del rojo y expresa una nueva señal de fuerza. 'Viva Magenta' es valiente e intrépido, un color palpitante cuya exuberancia promueve una celebración alegre y optimista, esculpiendo una nueva narrativa.

Es un rojo animado que se regodea en la alegría pura, que fomenta la experimentación y la autoexpresión sin restricciones, un tono electrizante y sin límites que se manifiesta como una declaración de principios" explica la institución.

Omnipresente en las pasarelas (lo vimos en los desfiles primavera/verano 2023 de Gucci y LOEWE pero también en la propuesta otoñal de Pedro del Hierro o Jorge Vázquez en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid), fue también uno de los protagonistas de la gala de Las Top 100.

María Helena Antolin, vicepresidenta de Grupo Antolín, optó por un espectacular conjunto de TOT-HOM, Tamara Gorro se decantó por un diseño con plumas de la firma KOAHARI y Ana Rosa Quintana por un diseño de terciopelo y manga larga, de este tono.

Las plumas

Tamara Gorro. Esteban Palazuelos

Ligeras, vibrantes y atrevidas. Así se podrían definir las plumas, una tendencia recurrente tanto en pasarelas como en alfombras rojas. En la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, brillaron en el desfile de Pedro del Hierro, entre otros.

En esta gala, las vimos en varios diseños de TOT-HOM, adornando tanto trajes como vestidos largos e incluso complementos.

El verde esperanza

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara. Esteban Palazuelos

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de magasIN, junto a Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, lució un impresionante vestido verde esmeralda, firmado por el modisto de las famosas españolas, el toledano Alejandro de Miguel.

Fue una de las numerosas y exitosas apuestas de moda de la gala que confirmaron el poder del verde, color de la esperanza. Estrella de los desfiles de Bronx & Banco y Michael Kors, entre otros, el tono también convenció, entre otras invitadas, a María Jesús López Solas, directora comercial de desarrollo de red y alianzas de Iberia, quien lució un vestido de Carolina Herrera.

Las lentejuelas

Anne Igartiburu. Esteban Palazuelos

Otro clásico de alfombra roja y pasarelas que nunca fallan. Alegres, vibrantes y luminosas, son la tendencia clave de looks de noche. Anne Igartiburu optó por un mono negro, Sandra Sánchez, un diseño de corte sirena realizado con diferentes tejidos, Patricia Benito de Mateo, un vestido de cuello halter plateado, Mar Flores, un diseño con escote palabra de honor... dándoles el máximo protagonismo.

Complementos de 10

Begoña Elices. Esteban Palazuelos

Begoña Elices, presidenta de la Asociación Española de Anunciantes y miembro del Patronato de la Fundación Repsol, optó por uno de los looks más llamativos de la noche: un conjunto de The 2nd Skin Co, que consiguió aliar el efecto faux fur con el satinado. ¿Un detalle distintivo? Su bolso, en formato baguette, con matrícula de Nueva York.

No fue el único complemento que destacó en la gala: los minibolsos metalizados, que completaron los looks de Yolanda Font o Verónica Costa, entre otras famosas, se siguen presentando como opciones claves para eventos de noche. A estas tendencias, podemos sumar el terciopelo y el mono, como dos apuestas ganadoras que también suelen ser recurrentes en alfombras rojas y photocalls.

