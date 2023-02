Los desfiles de la firma Andrés Sardá suelen siempre especiales. Este año, la "sorpresa" fue ver desfilar a Dulceida. La influencer abrió y cerró las salidas de las modelos a la pasarela y, al final, llegó acompañando a Nuria Sardá, diseñadora de la casa, cuando está salió a saludar.

Dulceida es el nombre con el que se conoce en las redes sociales a Aída Doménech, mejor influencer 2022 según la revista Forbes. La creadora de contenidos desfilaba en la Semana de la Moda de Madrid por primera vez.

Aunque, más que la capital, aquello parecía Gstaad, St Moritz, Verbier o Zermatt, en Suiza; Courchevel, en Francia, o Aspen y Vail en Colorado (Estados Unidos). Cualquiera de estas famosas estaciones de esquí o pueblos de montaña podría ser el escenario recreado en la pasarela madrileña.

MagasIN habló antes del desfile con Nuria Sardá, hija del diseñador y directora creativa de la firma, que nos explicó que la colección se llama Avalanche porque "nos inspiramos o nos situamos en un pueblo de alta montaña donde las chicas van a pasar todo el día de la mañana a la noche esquiando, paseando por el pueblo o de fiesta…".

Pero "juega también con el doble sentido de las cosas buenas que te llegan en abundancia, es decir, una avalancha de cosas buenas. Y creo que, con el mundo como está, nos hace falta que nos pasen cosas buenas...".

La Avalanche de Andrés Sardá puede tomarse también en el sentido de la avalancha que supone el cambio de la mujer en la sociedad, que también es imparable. "El empoderamiento de la mujer está en nuestra ADN desde la creación de la marca, que nació con esta idea en el 62, y en ese momento nadie hablaba de ello en España", explica Nuria Sardá.

Imparable como una avalancha parece ya la tendencia "sin pantalones" en la que la ropa interior cobra absoluto protagonismo. "Lo de llevar la ropa interior al exterior ha sido siempre nuestra idea. Ha habido ciclos en los que ha salido más o menos, pero nunca como ahora", añade.

Y ahora que todas las pasarelas internacionales y muchas celebrities se están apuntando a ella, "es cierto que ya es imparable: estamos con la ropa interior como protagonista exterior de los looks de una manera normalizada en la sociedad. Y claro, nos encanta", asegura.

Y ello se ve en esta colección para el próximo otoño-invierno 2023, en la que muchas prendas llevan incluida en el patronaje la ropa interior, gracias a los años de experiencia de la firma en el sector.

"Sí, y ya en los 80 hubo todo un movimiento de ir de bodies que salían a la calle. Luego vino la época en los 90 de Madonna, pero era mucho más sutil que ahora. Yo creo que esta 'revolución' tiene mucho que ver también con el empoderamiento de la mujer", afirma la directora creativa de la marca.

La colección presenta también prendas inspiradas en el esquí, como monos y anoraks, y sigue la tendencia de la moda hacia colecciones cada vez más cómodas y ponibles.

En las pasarelas internacionales las zapatillas deportivas están pisando las alfombras rojas. "Pues también es un tema de empoderamiento total de la mujer, que dice: 'Ya no estoy dispuesta a sufrir más".

Cuando estuve hace poco en la Feria de París, por ejemplo, que no se celebraba desde hace tres años por la pandemia, una de las cosas que más me llamó la atención es que antes había muchísimas mujeres con tacones, que era algo que yo, la verdad, nunca había entendido porque te pasas ahí diez horas de pie y además caminando que es un martirio...", relata.

"Y esta vez, todo el mundo iba con deportivas, con botas… pero muy cómodas. Y creo que realmente eso es un signo de dejar de ser esclavas y de llevar realmente lo que te apetece porque, además, estaban todas igual de guapas con sus zapatillas, pero ya no aceptas el pasarte ocho horas sufriendo por una imagen", comenta.

Y a quienes dicen que, a veces, la ropa interior, sobre todo si tiene muchos encajes o muchos aros o ballenas también puede ser un poco incómoda, Nuria Sardá les responde: "Desde siempre, tenemos una gran experiencia en todo lo que se refiere al diseño, la calidad, el confort, cómo te sientes, la imagen que transmitimos...".

"Pero, para nosotros, la comodidad es súper, súper importante. Los encajes pueden ser magníficamente suaves, tenemos un montaje especial para los aros, con una cinta acolchada y está pensado para que, una vez que te pones el sujetador, te olvides de él y no lo notes más", añade.

"Lo que sí que notamos ahora en las encuestas que hacemos es que actualmente, para la consumidora, es tan importante que sea bonito como que sea cómodo. Realmente la mujer actualmente está priorizando el confort en su manera de vestir incluso en las grandes ocasiones", explica.

"Eso no quiere decir que un día no te puedas poner unos tacones porque te apetece, pero que no sea una imposición y, que si estás ocho horas de pie, hay otras maneras de que te sientas igualmente guapísima, de que te sientas bien, pero que además no estés sufriendo. Actualmente ya no aceptamos esas imposiciones y eso me encanta".

"Para nombrar los distintos modelos de la colección, siempre queremos buscar mujeres que han destacado en su vida por cosas que han hecho. Y este año las heroínas de nuestra colección son cantantes, como Ella Fiztgerald y Miley Cyrus", nos desvela con orgullo.

"Porque, desde la pandemia, todo lo que pueda subirnos la moral, transmitir positividad y darnos ánimos, es más importante que nunca. Y se ve que cantar libera endorfinas y te hace sentirte bien. Y creo que es una cosa que antes hacíamos mucho más que ahora: la gente decía aquello de que 'quien canta sus males espanta'" [ríe]

Y, por supuesto, Dulceida, que "es una Mujer Sardá con todas las de la ley. A veces este tema de influencer tiene unas connotaciones negativas pero ella se ha esforzado muchísimo. Es una súper trabajadora, una súper profesional. Tiene su empresa, ha hecho los premios para dar reconocimiento a su sector y creo que representa muchísimo los valores de la marca".

"Una de las cosas diferentes que hemos hecho años es que este año es que hemos trabajado todo el tema de pieles ecológicas energéticas muy espectaculares que van a tono con nuestras prendas y es algo muy especial y muy espectacular", concluye.

