Así es la futbolista Alexia Putellas como nueva embajadora de la marca de moda Mango

Mango ha realizado un fichaje estrella. La dos veces galardonada como mejor jugadora de fútbol del mundo, Alexia Putellas, es la nueva embajadora de la marca. A través de esta alianza, Mango y Alexia desarrollarán proyectos conjuntos en el ámbito social.

La compañía y la deportista unen fuerzas para generar un impacto positivo en la sociedad. La promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, y de la educación en la infancia, serán los principales motores de su colaboración, causas sociales de suma relevancia para ambas partes.

La compañía destaca el esfuerzo, la ambición internacional y el compromiso con la comunidad como valores por los que destaca Alexia, y que son especialmente compartidos por la compañía.

“Mango es una marca que conozco de siempre, que nunca ha faltado en mi armario, que me encanta y admiro por su trayectoria y manera de hacer las cosas. Además, la central está muy cerca de Mollet del Vallès (Barcelona), donde he crecido, así que es muy cercana para mí”, explica Alexia Putellas.

Y añade que: “Colaborar con una marca de moda tan reconocida y con la que comparto valores es un privilegio, más aún cuando es para sumar esfuerzos para avanzar hacia la igualdad y promover que niñas y niños puedan llegar donde se propongan”, añade.

“Alexia es un ejemplo, que ha roto moldes dentro y fuera del campo de juego: un referente para las nuevas generaciones por haber logrado dar visibilidad al deporte femenino y por su lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, señala Toni Ruiz, consejero delegado de Mango.

Y añade: “Además, destaca por su liderazgo y trabajo en equipo, dos valores muy relevantes para nuestra compañía. Nos sentimos muy orgullosos de que Alexia juegue en nuestro equipo para que juntos contribuyamos a impulsar cambios positivos”, agrega.

Alexia Putellas recogiendo su segundo Balón de Oro en 2022.

Mejor jugadora del mundo

La deportista lleva cinco meses sin competir por culpa de una lesión de ligamento cruzado, que se produjo justo antes del inicio de la pasada Eurocopa en Inglaterra, pero su imagen como mejor futbolista del mundo y referente en el crecimiento del fútbol femenino, no para de aumentar.

Nacida en 1994, Alexia Putellas ha sido galardonada en 2021 y 2022 con el Balón de Oro a la mejor jugadora de fútbol del mundo, convirtiéndose además, en la primera española en recibir este galardón.

Alexia ha sido también merecedora del premio The Best de la FIFA como mejor jugadora del año, entre otros méritos.

Delantera y capitana del FC Barcelona, ha destacado también con la Selección Española, liderando al conjunto en dos Copas Mundiales y una Eurocopa.

Polémica en la selección

La capitana del Barça, se ha convertido además, en la primera futbolista española en estrenar su propio documental, Labor Omnia Vincit. Mientras, continúa la polémica en torno al equipo técnico de la selección de fútbol femenina.

En una entrevista realizada por la Agencia EFE a la deportista respondía: “Es complicado hablar de todo esto, porque en este asunto ha habido información y desinformación que no sé de dónde viene. Quien la haya generado y la haya filtrado, tanto las cosas que son ciertas como las que no, sus intereses tendrán. Considero que estas cosas no deberían haber salido. A día de hoy, la gente sigue sin saber las razones y por mi parte no las sabrán porque pienso, por lo menos ahora, que son cosas que se deben tratar de forma interna, profesional y con la finalidad de que la selección gane un título en un futuro próximo y sea líder en el proyecto de selección femenina como lo es en la masculina”.

Estilo y belleza

Reclamada por marcas de belleza y moda, Putellas luce un estilo propio en el que se conjuga la modernidad con la elegancia. Su puesta en escena en la Gala del Balón de Oro de 2022 fue espectacular. Con un vestido de Jesús Peiró, el diseño cumplió el deseo de Alexia, combinar el negro con el oro del trofeo.

