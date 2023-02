La Bagloneta, una firma de bolsos cargada de originalidad, calidad y diseño exclusivo

En 2020 comenzó la pandemia del COVID-19, que trajo consigo meses de confinamiento. Un periodo de tiempo que sirvió como palanca a la creatividad de muchas mentes inquietas que sintieron la necesidad de crear algo nuevo. Un ejemplo de ello fue Inma Hernández, que decidió dedicar su tiempo a crear una marca de bolsos.

La Bagloneta, la firma en cuestión, está dedicada al diseño y confección de bolsos tipo Tote Bag. Es un proyecto personal de la emprendedora que nació durante el periodo de cuarentena, cuando decidió reciclar telas que tenía por casa, como vaqueros, camisas o retales, con el objetivo de construir algo novedoso.

"Rápidamente tuve claro lo que quería hacer. Siempre me han fascinado los bolsos. Así que, ¿por qué no diseñar y elaborar mis propios bolsos?" nos cuenta Inma. Según ella, su fuente de inspiración es, en parte, la funcionalidad de las Tote Bags, que considera el complemento perfecto.

Las Tote Bags son bolsas de asas largas y sin cierre superior que suelen estar confeccionadas en tela y que se han convertido en toda una herramienta de merchandasing de muchas empresas en los últimos años como alternativa sostenible a las bolsas de plástico.

En el caso de La Bagloneta, el material que emplea principalmente para los bolsos es la loneta, un tejido de algodón tupido y liso. De hecho, en parte de este material proviene el nombre de la firma. Su autora nos cuenta que Bagloneta viene de la fusión entre Bag (bolso en inglés) y loneta.

"Antonio, mi marido, aportó el nombre, y mi hija Adriana, muy fan de lo vintage, asoció el nombre con una camioneta antigua, que es la que finalmente encarna el logotipo", explica Inma. "La idea era asociar La Bagloneta a un viaje, a transportar y llevar cosas".

Logo de La Bagloneta La Bagloneta

El elemento diferenciador de La Bagloneta con respecto a otras marcas de bolsos es, según la emprendedora, el diseño exclusivo de los modelos. Inma ha tratado de mantener la esencia de los Tote Bag, pero llevándolos un paso más allá. Su objetivo ha sido siempre conjugar la versatilidad de este tipo de bolsos con el estilo.

Así, ha conseguido crear una firma en la que cobran protagonismo los bolsos funcionales, amplios y cómodos que, además, destacan por su diseño original. Inma nos cuenta que ha apostado sobre todo por telas de gran calidad y resistencia, un elemento adicional que asegura la duración de estos complementos.

"Mi máxima es hacer las cosas bien en todo el proceso. Desde el diseño, la preparación de los patrones, la selección de los tejidos, el etiquetado hasta la presentación y entrega. Todo hecho a mano, alejado de las producciones de los gigantes textiles", nos explica.

El futuro de La Bagloneta

En cuanto a los objetivos a corto y largo plazo de la emprendedora, Inma quiere enfocarse en que la marca genere interés y sea conocida entre otras de la competencia. Su aspiración es que La Bagloneta se convierta en un referente de calidad de bolsos de tela y poder crecer a pequeña escala para ser capaz de montar su propio taller.

Por otra parte, el público objetivo de la firma no está reducido a un pequeño rango de edad. Pueden usar sus bolsos mujeres desde los dieciocho hasta los sesenta años. Además, se enfocan principalmente en un target de carácter urbano, sin importar dónde vivan.

Las clientas de la marca son independientes, activas y sociales con un estilo de vida cosmopolita. Según Inma, se dirigen principalmente a personas con inquietud en la moda y con un perfil digital, es decir, que suelan comprar online y usar redes sociales. A pesar de todo esto, la firma cuenta con modelos unisex.

Empleando tejidos y materiales de gran calidad como las telas de algodón 100% y las lonetas de alto gramaje, Inma ha logrado crear un negocio único y con personalidad que, además, apuesta por la fabricación española.

Diseño, calidad de los materiales y exclusividad son algunas de las características de los bolsos que ofrece La Bagloneta por las que no querrás dejarlos pasar. Tienes la oportunidad de elegir el modelo y el color a tu gusto. Así, podrás reinventar junto con la firma el concepto de Tote Bag y convertirlo en tu must have del día a día.

