Rayas blancas y rojas: la tendencia de moda que no puedes perderte en 2023

El estampado a rayas es tendencia esta temporada. Lo vimos en los desfiles de firmas como Carolina Herrera, Victoria Beckham y Jil Sander y todo indica a que de las grandes firmas pasará al street style esta primavera.

Tanto en horizontal como en vertical y combinadas con prendas lisas o con otros estampados, cualquier opción será un acierto asegurado. Las hay en todo tipo de prendas, desde jerséis hasta vestidos, y en cuanto al color, parece que habrá una opción predominante en los armarios: las rayas blancas y rojas están de moda.

Este vestido forma parte de la nueva colección de Gucci para 2023. Se presentó en el histórico Castel del Monte, en Italia, en un espectáculo que reunió la estética de épocas y geografías presentes y pasadas. Se trata de una prenda de jacquard de algodón y lana en colores rojo y marfil que combinan a la perfección.

Una propuesta con cuello redondo y de mangas largas que eleva el clásico vestido de punto gracias a esta reinterpretación de un estampado que no pasa de moda y que sin duda triunfará esta temporada primavera/verano. Su precio es de 2.500 euros y lo podrás encontrar tanto en la web como en las tiendas de la firma.

Las tiendas de fast fashion tampoco han querido dejar pasar esta oportunidad de sumarse a la tendencia del año y han incluido opciones en su catálogo. Un ejemplo de ello es este vestido de mango con estampado de rayas en rojo y blanco. Su diseño con forma evasé y cuello escotado estilizan a la perfección.

Además, cuenta con una lazada en forma de nudo decorativo que también sigue la tendencia de la temporada de incluir lazos en las prendas. Por otro lado, su cierre de cremallera lo convierte en una prenda cómoda que no querrás dejar de ponerte.

El precio de este vestido es de 19,99, lo que lo convierte en una de las opciones más económicas que encontrarás.

Este vestido es el más diferente y especial de los que te proponemos. Tiene un corte de palabra de honor y está confeccionado en punto de viscosa. Su diseño de rayas asimétricas se diferencia del clásico estampado a rayas y cuenta con detalles en azul para un extra de color.

Además, está adornado con pompones a juego, lo que lo convierte en una prenda diferente y original que seguramente no encuentres en otra parte. Es el vestido más costoso de los que te proponemos, con un precio de 13.000 euros.

Este vestido es perfecto para la primavera que se avecina. Sus mangas largas anchas la convierten en la opción ideal para los días en los que no sabemos que ponernos porque no hace ni demasiado frío ni demasiado calor. Es un vestido atemporal de largo midi y con tejido suave que no querrás dejar de ponerte.

Además, su costura elástica en la cintura y su cremallera oculta en la parte trasera hacen de él una prenda cómoda de usar. Su precio es de 29,99 euros.

Este será tu vestido perfecto para el verano. Está confeccionado en algodón y diseñado con un bloque de color de rayas rojas y blancas. Además, se trata de un vestido ligero que cuenta con un escote en V y detalles de volantes desde las mangas hasta el corpiño, así como un cinturón a juego.