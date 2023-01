La omnipresencia de tops cortos, faldas ultra mini y vestidos lenceros confirman una tónica clara: la moda del 2023 enseña más que oculta. Ayudada por la necesidad de "vestir para salir a lo grande", consecuencia de la pandemia, y la absoluta liberación del cuerpo femenino, esta apuesta estilística también se refleja en la tendencia de las transparencias.

Según TagWalk, aproximadamente el 77 % de los diseñadores incluyeron looks transparentes en sus colecciones primavera/verano. El cuerpo ya no se oculta (tanto) bajo capas y capas de ropa: la piel se enseña, eso sí, con buen gusto y sentido común. Una máxima que se aplica a otra tendencia atrevida de la temporada: el no pants o trouserless.

En este sentido, muchos diseñadores abogaron por una astuta combinación, asociando la sensualidad de la transparencia con el romanticismo de estampados y detalles románticos. Fendi, Lanvin y Bottega Veneta acertaron con este equilibrio de "suave y picante", enseñando de forma sutil y elegante.

Numerosas casas crearon conjuntos de lencería y vestidos a juego, con detalle de logo, rozando el espíritu athleisure. Fue por ejemplo el caso de Miu Miu. Otras optaron por dar a las transparencias un papel más seductor, al plasmarse en colores tan sugerentes como el rojo. Ferragamo vistió sus siluetas con los colores del atardecer, sin ocultar las formas.

Todas, pese a apostar por esta tendencia definitivamente arriesgada, consiguieron permanecer fiel a su ADN. CHANEL es quizá el mejor ejemplo. Virginie Viard, su directora creativa, nos propuso el icónico vestidito negro en su versión transparente.

Descubre cómo las pasarelas primavera/verano 2023 dieron protagonismo a las transparencias.

