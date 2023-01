Juanjo Oliva abre su tienda en París y hace realidad un sueño, en el marco de la Semana de la Alta Costura

Si la protagonista de Emily in París supiera lo que se hace, visitaría la nueva tienda de Juanjo Oliva en la capital gala. El diseñador español inauguró oficialmente este martes Oliva, su primera boutique en París, en el marco de la Semana de la Alta Costura.

Con la actriz Rossy de Palma como absoluta protagonista del evento, Juanjo Oliva vio, por fin, hecho su sueño realidad. Aunque la tienda abrió sus puertas a primeros de diciembre, el martes fue su puesta de largo.

Con invitados de lujo como la modelo Nieves Álvarez (que ese mismo día desfiló para Stéphane Rollan) y el francés Christian Louboutin (el zapatero de las alfombras rojas) o el diseñador colombiano Esteban Cortázar, el creador español abrió las puertas de su nuevo gran proyecto.



Juanjo Oliva, que desfiló por primera vez en 2004 en la entonces conocida como Pasarela Cibeles y en 2017 recibió el premio a la mejor colección de MBFW Madrid, cerró su tienda de Madrid durante la pandemia.

El diseñador español se mudó a la capital gala con idea de desfilar allí y, posteriormente, abrir tienda. Desde entonces, ha estado buscando local, y lo encontró hace unos meses en el número 63 de la Rue des Saints-Pères.

Situado en el barrio de Saint Germain des Prés, donde tienen sus tiendas firmas emblemáticas como Yves Saint Laurent, Céline, Prada y Etro, está a un paso de lugares tan turísticos y conocidos como el Café de Flore o el centro comercial Le Bon Marché.

Un espacio de 70 metros cuadrados, concebido como un gran vestidor: “La tienda está planteada como si nos metiéramos en un armario. Hay prendas de punto, trajes de noche, jerséis, pantalones… la esencia de la mujer Oliva”.

Allí van a trabajar su forma de entender el "prêt-à-porter" muy cercana a la costura, lo que Oliva ha considerado siempre "moda de autor", con series muy limitadas de ocho unidades por modelo y donde la clienta podrá hacer pequeñas modificaciones.

Todo ello, confeccionado en talleres españoles o en su atelier en Madrid, que permanecerá abierto, como hasta ahora. Desde que cerrara el establecimiento madrileño en la calle Conde de Aranda, Juanjo Oliva continuó trabajando en él, mediante cita previa.

Pero la marca podía encontrarse en algunos puntos de venta multimarca y en Es Fascinante, espacio físico y digital dedicada a la moda de autor española.

La apertura de Oliva es el primer paso hacia una mayor internacionalización de la marca, tras veinte años de trabajo, aunque en 2009 ya presentó su colección primavera-verano 2010 en la Semana de la Moda de Nueva York.

El diseñador creó su primera compañía, Egotherapy, en 2000 después de colaborar en empresas como Sybilla, Antonio Pernas o Amaya Arzuaga. Pronto, sus vestidos drapeados y plisados se hicieron famosos en nuestro país. Polifacético, ha realizado colaboraciones con See IOU, We are knitters, Multiópticas o las joyas de Julia Muñoz.

En septiembre, durante la presentación del anuario de la Asociación Creadores de Moda de España (Acme), de la que es miembro, el diseñador ya comentó que estaba buscando acciones diferentes y alternativas para que las marcas con menos pulmón económico puedan adaptarse a una industria que está cambiando a paso veloz.



“París es una ilusión, un sueño. Llevo trabajando desde los 20 años y una tienda en París es lo que siempre he querido”. En la capital gala, accede a una clientela totalmente internacional que acude no solo a los desfiles de moda sino también a ferias de arte, diseño y todo tipo de eventos culturales.

Allí, además, está vendiendo más jerséis y abrigos que en España, donde hace menos frío. Y París será también una constante fuente de inspiración: "Esto me va a dar mucha información para crear las nuevas colecciones de Oliva. Creo mucho en la variedad de lo que podemos promover y producir, sacándome de mi zona de confort".

Inauguración tienda Juanjo Oliva en París.

A su lado, Rossy de Palma, la otra embajadora de España en Francia, que lo mismo desfila que asiste como espectadora a los desfiles de la Alta Costura (el lunes la veíamos, muy elegante, en primera fila del de Schiaparelli).

"Estoy felicísima de inaugurarla con él, de darla a conocer a todos nuestros amigos que viven aquí. Sus vestidos son tan maravillosos, tan ponibles, tan sencillos, pero todo tan... ¡es que es todo a favor!", declaró la actriz a la agencia EFE.

