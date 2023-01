Los expertos en astrología no solo consideran que el signo del zodiaco, el ascendente o la luna son en parte los que definen tu personalidad, también lo harían las piedras naturales.

Usadas desde hace siglos por todas las civilizaciones, las llamadas "piedras de nacimiento" reflejan esta idea: cada mes del año se asocia a una de ella.

Podría encontrar su origen en la historia de la coraza de Aarón o "pectoral", descrito en el Libro del Éxodo de la Biblia. Esta prenda religiosa estaba engastada con doce piedras preciosas que representaban a las doce tribus de Israel. Los escritos de Flavio Josefo (siglo I d. C.) y San Jerónimo (siglo V d. C.) fueron los primeros en establecer la conexión entre las doce piedras del pectoral y los signos del zodíaco. La lista moderna de piedras de nacimiento se definió en 1912, por la Asociación Nacional de Joyeros (Jewelers of America) en los Estados Unidos.

En la actualidad, numerosas firmas cuentan con colecciones específicas de joyas asociadas al mes de nacimiento. Si no sabes cuál es la tuya, atenta a esta selección de 12 y su correspondiente descripción, en palabras de los expertos de Joyas Antiguo Sardinero.

