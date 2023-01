Esta es la sudadera de Gucci que está arrasando en redes sociales

Las redes sociales son el lugar perfecto para encontrar inspiración de todo tipo. Hay quienes recurren a ellas como herramienta de ocio y quienes buscan formas de alimentar su creatividad. Productos de maquillaje, formas de combinar atuendos y prendas de ropa son algunas de las muchas recomendaciones que podemos encontrar en redes.

Firmas de moda recurren a Instagram habitualmente para viralizar sus productos y hacer de ellos un verdadero éxito en ventas. Las influencers forman parte de este fenómeno de promoción. A veces, sin pretenderlo, convierten sus recomendaciones o los atuendos que escogen en los más buscados del momento.

Una nueva sudadera de Gucci es el ejemplo perfecto de esto. Se trata de una apuesta de en la que la firma italiana reinventa su logo. Una sudadera con un toque diferente que aporta personalidad a cualquier look y que influencers reconocidas han identificado como la oportunidad perfecta para crear un outfit con estilo.

Sudadera de Gucci

La narrativa de Gucci se nutre de una fascinación por la naturaleza. Su director creativo y máximo responsable, Alessandro Michele, lo demuestra constantemente a través de sus colecciones. Estampados de animal print, incluso ilustraciones de animales y otros diseños relacionados con la naturaleza aparecen recurrentemente en los diseños de la marca.

Como parte de esta inspiración animalesca, el motivo felino se ha convertido en sinónimo de la firma. Así, esta sudadera, que podría parecer un fondo de armario por su aparente sencillez, se convierte en una original prenda con la que dar un toque diferencial a cualquier outfit.

Sudadera de Gucci

Una sudadera que se realza con una divertida versión del logo de Gucci en blanco que combina el nombre de la firma con un motivo felino. Pese a este original detalle que, sin duda, ha llamado la atención de los compradores, la prenda sigue siendo lo suficientemente simple como para admitir una gran variedad de combinaciones posibles.

Con respecto a su composición, está formada por punto de algodón afieltrado grueso negro, con cuello redondo y ajuste extragrande. Además, el logo aparece integrado en forma de parche.

Hay quienes prefieren combinarla con una falda rompedora y unos tacones para un look más formal y quienes deciden usarla con unos jeans, una camisa interior y unas zapatillas más informales. La versatilidad de esta prenda permite usarla para cualquier ocasión y puede que por eso se haya convertido en la gran recurrida de las expertas de moda de Instagram.

La sudadera pertenece a la colección Ouverture of Something That Never Ended de la firma. Alessandro Michelle la creó en colaboración con el cineasta Gus Van Sant como una apuesta para crear inpacto.

Esta prenda es otro ejemplo más de que los diseñadores buscan reinventar las firmas que lideran para renovarse y así cobrar más fuerza. Una transformación que, sin duda, está cobrando fuerza y se está viendo reflejada en todas las colecciones.

Es muy importante conectar con el consumidor a través de nuevas formas de interpretación para seguir creando moda. Michelle lo ha sabido ver y continúa sacando propuestas innovadoras que, como es de esperar, tienen éxito internacional en redes y, en consecuencia, influencian el street style colectivo.

