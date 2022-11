El sencillo y barato truco de las famosas para evitar las manchas de pintalabios en los dientes

El truco para que no se manchen los dientes de labial.

Si eres de esas personas que, aunque intente evitarlo, se acaba manchando los dientes con el pintalabios ¡estás de suerte! Te vamos a enseñar a evitar las manchas de pintalabios en los dientes de una manera cómoda y fácil.

Es normal que los dientes se manchen con facilidad cuando te pintas los labios. De hecho, algunos pintalabios son menos densos y generan manchas indeseadas en los dientes.

¿Sabías que los pintalabios de colores oscuros también ocasionan manchas en los dientes? Da igual si has tenido cuidado durante la aplicación o has cargado menos de carmín los labios, pues las manchas de pintalabios se crearán casi por arte de magia. ¿Veamos cómo evitarlas?

¿Qué es el pintalabios?

Al pintalabios también se le conoce como bálsamo labial y es un cosmético con base de cera, o vaselina, que mantiene los labios hidratados. De hecho, los bálsamos labiales ayudan a mantener la salud de tus labios y los protegen de las agresiones externas como el sol o el frío.

Los pintalabios son un cosmético que se creó en 1880 y que actualmente, puede ser utilizado tanto en hombres como en mujeres.

Cómo se debe aplicar el pintalabios

En primer lugar, hay que indicar que, si se tiene más cuidado con la aplicación del pintalabios, las manchas tardarán más en salir. Por lo que, te indicamos los pasos que debes seguir para que las manchas de carmín nunca acaben en tus dientes.

El pintalabios se debe aplicar de manera suave. Evita los aplastamientos o las presiones de la barra labial sobre tus labios. De hecho, al presionar demasiado, podrías provocar manchas indeseadas de carmín en tus dientes.

¿Sabías que el labio inferior es el más propenso a provocar manchas de carmín en los dientes?

Evita pintar toda la superficie del labio. Para ello, bastará con que maquilles únicamente la parte externa del labio. De esta forma, no mancharás los dientes con la parte interna.

Cuando te pintes los labios hazlo con la boca cerrada. Esto te ayudará a no manchar los dientes fácilmente y conseguir unos labios bien perfilados.

Si sigues estás recomendaciones al pie de la letra, no debes tener ninguna mancha de pintalabios en los dientes. Aun así, es importante que cuando termines de pintarlos, sonríes delante de un espejo para comprobar que realmente tus dientes no se han manchado.

En caso de que hubiese alguna mancha, bastará con que la retires con un trozo de papel seco.

El mejor truco para evitar mancharse los dientes con pintalabios

Actualmente, hay muchos trucos para evitar las manchas de pintalabios en los dientes. No obstante, hay uno que es el que mejor funciona.

Si aún no has visto en las redes sociales el truco que está de moda para prevenir las manchas en los dientes, te diremos que se trata del uso de vaselina. Efectivamente, este truco lo utilizan hasta los famosos de Hollywood y es francamente efectivo.

Si tú también quieres utilizarlo, tan solo tendrás que untar los dientes con vaselina antes de pintarte los labios. Y tranquila que la vaselina es una sustancia natural, por lo que no habrá riesgo de intoxicación. No obstante, para que los dientes no sufran manchas de carmín, bastará con que apliques una capa fina de vaselina sobre ellos.

¿Qué barra de labios es mejor para evitar las manchas en los dientes?

En el mercado encontrarás pintalabios de todo tipo. Por este motivo, te aconsejamos que compres barras de labios de larga duración.

Normalmente, estás barras suelen tener una terminación mate, por lo que tus labios permanecerán pintados durante más tiempo y evitarás manchas en tus dientes. Por supuesto, te recomendamos que escojas marcas conocidas como:

Maybelline New York.

OULAC.

SPORTEON.

OLASFA.

KIKO MILANO.

GETERVB.

ONLYOILY.

MIMORE.

MENGXIN.

ZHIAEK.

Otros consejos de utilidad

Si quieres probar con otros trucos para evitar manchar los dientes con pintalabios, tan solo tendrás que:

Mantener tus dientes siempre limpios, ya que la suciedad atrae a las manchas de carmín y quedan adheridas en el sarro y restos de comida bucales.

Evitar morderte los labios. Pero si no puedes evitarlo, mastica un chicle para quitarte esa mala costumbre.

Puedes aplicar un trozo de papel grueso entre los dientes y los labios. De esta manera, podrás retirarlo cuando termines de pintarte los labios y habrá hecho de barrera contra las manchas de pintalabios.

¿Qué ventajas tiene el uso de pintalabios?

Si utilizas pintalabios a diario, debes saber que te estás beneficiando de:

Una hidratación correcta en tus labios, ya que estos están compuestos por una piel más fina que la del resto del cuerpo. De esta forma, evitarás que sufran grietas o descamaciones provocadas por factores externos como el clima.

ya que estos están compuestos por una piel más fina que la del resto del cuerpo. De esta forma, evitarás que sufran grietas o descamaciones provocadas por factores externos como el clima. Una mejor apariencia física si utilizas pintalabios diariamente, porque ayudarás a reforzar la piel de la zona y tus labios tendrán siempre una apariencia suave y pulida.

porque ayudarás a reforzar la piel de la zona y tus labios tendrán siempre una apariencia suave y pulida. Retardarás el envejecimiento de tus labios, porque al utilizar pintalabios, la superficie se afina. Mientras que, si no los usas, tus labios pueden verse afectados por arrugas.

Curiosidades del pintalabios

A continuación, te dejamos algunas curiosidades sobre el uso de pintalabios en la historia.

Cleopatra fue la primera mujer que utilizó pintalabios.

En 1770 había una ley en Gran Bretaña que permitía anular el matrimonio si la mujer había seducido a su marido con los labios pintados.

Los labios pintados de rojo fueron un símbolo de lucha en Nueva York durante las manifestaciones sufragistas.

Marilyn Monroe aplicaba cinco capas de pintalabios para alcanzar ese color rojo tan característico.

para alcanzar ese color rojo tan característico. Una mujer que se pinta los labios a diario, acaba ingiriendo involuntariamente entre 1,8 y 2,7 kilos de cosmético en toda su vida.

Hay estudios que demuestran que los hombres se fijan durante 7,3 segundos más en una mujer que lleva los labios pintados de rojo, que en una que no los lleva.

