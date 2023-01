Labial gris ¿es factible lucir la tendencia de belleza que ha conquistado a Gigi Hadid?

Si quieres recrear este llamativo maquillaje, te recomendamos utilizar un labial en color gris con acabado mate. De esta forma, te asegurarás de que el color se mantenga intacto durante más tiempo, incluso al entrar en contacto con comida o bebida.

La marca de cosméticos NYX Professional Makeup, cuenta con algunas opciones disponibles en este tono con las que no podrás fallar. El Pintalabios Mate Suede Matte Lipstick en el tono 21 Smudge Me de la marca es perfecto para recrear este look.

Pintalabios de NYX

¿Se podrá imponer como tendencia?

Esta tendencia es muy representativa de la temporada de invierno, ya que el color gris es un tono frío que se suele asociar a estas fechas. Sin embargo, su uso requiere de una serie de cuidados previos y de un mantenimiento concreto.

Por ejemplo, es fundamental aplicar una buena hidratación previa en los labios para evitar que se aparezcan grietas visibles en los labios, teniendo en cuenta que este tipo de color deja ver las grietas con más facilidad.

Además, es importante elegir colores fríos en la vestimenta para combinarlo adecuadamente y tener en cuenta el resto de maquillaje a la hora de escoger el tono de labial. Por ejemplo, unos ojos oscuros con un smokey eye combinará a la perfección.