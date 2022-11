¿Podrá imponerse la tendencia de las cejas decoloradas?

Tintes temporales: Otra opción es emplear tintes temporales y no demasiado agresivos ya que, aunque lo aplicamos sobre las cejas, no debemos pasar por alto el hecho de que estamos tiñendo una superficie que se encuentra sobre el rostro, lugar donde la piel suele ser más sensible que otros en los que solamos aplicar tinte como el cuero cabelludo. Por esto, te recomendamos utilizar tintes específicos para las cejas.