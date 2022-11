El regalo de Navidad con el que la escritora y 'coach' Sol Aguirre nunca falla

Sol Aguirre es la creadora de Las claves de Sol, uno de los blogs de humor para mujeres más leídos de España y autora de libros como Algún día no es un día de la semana; Las primeras veces y otros artículos y Todas mis vidas. Además, trabaja como coach, ayudando a otros en su desarrollo personal con talleres y formaciones.

Cuando desde MagasIN le preguntamos a Sol cuál es el regalo con el que siempre acierta en Navidad, nos desvela su arma secreta, una que no falla, conocida de la casa y accesible a cualquier persona. "Lo del regalo de Navidad: mi regalo infalible es, siempre, un libro. Para no fallar, acudo a Laura Riñón, el alma de la librería 'Amapolas en octubre' en Pelayo 60, para que me recete una lectura".

Este método requiere algo de investigación previa, tal y como nos cuenta la escritora y coach, la fórmula infalible es la siguiente: "Le cuento qué le interesa a la persona a la que se lo voy a regalar, qué suele leer, sus autores favoritos, sus viajes favoritos y, ella, sin dudar ni un ápice, elige tres libros de alguna de sus estanterías, los mira con atención para, finalmente, decirme 'Este, seguro'", y listo, regalo perfecto para envolver.

Sol Aguirre da fe de que, de verdad, este es un sistema que nunca falla. "La experiencia me confirma que siempre acierta. Probablemente es porque Laura se ha leído todos los libros que hay en su preciosa librería y porque tiene una sensibilidad inigualable. Si no estáis en Madrid, podéis comprar sus libros online", explica.

Laura Riñón y Amapolas en Octubre

Hace ya algún tiempo, Laura Riñón explicaba a MagasIN que "la realidad es que esta librería estaba en mi imaginario desde hace muchísimo tiempo. Pero he sabido aguantarla para encontrar el timing perfecto. Primero la hice en ficción, en mi novela Amapolas en octubre, que da nombre a la librería, hace cuatro años, y luego... aquí está", explica la librera y escritora.

Su inspiración siempre fue Sylvia Beach y su Shakespeare and Company: "Yo no quería una librería sin más, quería ser la anfitriona de una casa de libros. Hace 22 años en un cumpleaños mío, estábamos brindando y yo dije que lo hacía por tener algún día no sólo una librería sino un sitio de encuentro de la cultura, de escritores, de gente del cine, de la música, cuando todavía el coworking no estaba aquí muy asentado".

Y, nada más y nada menos, eso es lo que Laura ha conseguido en Amapolas en Octubre, ser la anfitriona de su propia librería que es a su vez un lugar de encuentro, un salón cultural, una sala de exposiciones, una cafetería o todo a la vez.

