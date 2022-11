Los beneficios del aceite labial que podrían desterrar el cacao: descubre por qué

La zona de los labios es una de las más expuestas y por lo tanto sensible de nuestro cuerpo. "Aunque a veces nos olvidamos de que están ahí, especialmente a la hora de hablar de la rutina facial de cuidados diarios, es algo que debemos tener más en cuenta ya que son una parte más del rostro que acumula impurezas, envejece y se deshidrata al igual que la piel de la cara, a la que sí le damos mucha importancia y una larga lista de cosméticos para limpiarla, regenerarla y mantenerla perfectamente hidratada" nos recuerdan desde la firma española de belleza You Are The Princess.

[Cómo tener los labios más gruesos: trucos y consejos de belleza]

Por ende, la elección de una buena protección no puede ser baladí. El clásico bálsamo, conocido popularmente como "cacao" tiene un competidor directo en este terreno, el aceite labial. ¿Por qué está ganando adeptos? "Tiene una capacidad de penetración mucho mayor que el cacao tradicional, haciendo que se potencie la hidratación y la penetración de los activos. Los labios carecen de glándulas sebáceas lo que hace que sea muy fácil que se resequen y descamen.

Esta situación se ve agravada por factores como la temperatura, los rayos ultravioletas, algunos medicamentos, deficiencias nutricionales o la contaminación" nos recuerdan los expertos de Primor.

En este sentido, "los aceites labiales penetran en las capas más profundas haciendo que los activos hagan mejor su función. Habitualmente, podemos encontrar lip oils enriquecidos con vitamina A, E, B, zinc y ácidos grasos esenciales. Estos últimos aportan grandes beneficios en nuestra piel, aportando brillo, suavidad y nutrición.

Gracias a su composición, en las que abundan los aceites esenciales, los aceites labiales reparan los tejidos de la piel, hidratan, nutren en profundidad, luchan contra los signos de envejecimiento y dan un aspecto saludable. Además, suelen contener ácidos grasos emolientes que son absorbidos por la piel muy fácilmente y mantienen la piel hidratada durante más horas", añaden.

Algunos cuentan incluso con pigmentos que aportan color a los labios convirtiéndolos literalmente en un todo en uno.

Algunos imprescindibles

Lip Comfort Oil, de Clarins es un fantástico aceite de labios con color que asegura brillo, nutrición y confort. Su fórmula ha sido perfeccionada y enriquecida con un 93% de ingredientes de origen natural, incluyendo un 30% de aceites botánicos ultranutritivos, entre los que se encuentran los extractos de aceite de jojoba bio, aceite de avellana y aceite de rosa mosqueta bio.

Además de proporcionar nutrición y confort, este extracto fortalece la función de la barrera del labio y, por lo tanto, protege contra las agresiones ambientales.

El aceite Oil Infused Lip Tint, de NARS ha sido diseñado con una textura en gel que se desliza de forma suave y uniforme por los labios sin dejar un efecto graso sobre ellos. Combina, en este sentido, hidratación y brillo.

Entre sus ingredientes descubrimos el aceite de semillas de frambuesa y las vitaminas A y E que aportan nutrición y suavidad a los labios mientras que los protegen frente a las agresiones medioambientales. También contiene extracto de granada, un activo conocido por sus propiedades antioxidantes e hidratantes de larga duración.

El bálsamo de labios Dior Addict Lip Glow, de Dior se convierte en un aceite para labios brillante que protege intensamente, embellece y realza el color natural de los labios de forma duradera.



Enriquecido con aceite de cereza, nutre, protege, suaviza y revitaliza los labios al instante. Combina una fórmula de tratamiento intenso con un acabado de color natural y favorecedor para un resultado ultraluminoso.

Sigue los temas que te interesan