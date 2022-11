Las mejores ideas de looks para vestir bajo la lluvia

Después de un octubre en el que el otoño se asomaba tímido con la transición entre el calor del verano y el frío del invierno. La caída de las hojas de los árboles y el comienzo de la temporada de lluvias nos adentran en una estación que nos obliga a dejar atrás la vestimenta ligera para dar paso a opciones más apropiadas para esta época del año.

La lluvia es para algunos una bendición, mientras que para otros se trata de una pesadilla diaria ¿Cómo me visto correctamente para este temporal? ¿Estaré lo suficientemente abrigada? ¿Qué calzado debería usar? ¿Y si se me estropean mis nuevas zapatillas por el agua?

Estas son algunas de las preguntas que nos surgen a la hora de escoger atuendos en días de lluvia, preguntas normales teniendo en cuenta que en el mes de noviembre en el que nos adentramos no hace un frío invernal que haga evidente el tipo de atuendos que deberíamos usar.

Pero, tranquila, el entretiempo puede ser una fuente de creatividad e innovación en lo que a moda se refiere si contamos con las referencias adecuadas. Por eso, te dejamos algunas opciones que harán de tus conjuntos la opción perfecta para estos días de lluvia.

Cómo vestir en días lluviosos

En primer lugar, te hablamos de calzado. Las botas de agua son el clásico de estilo más evidente que te sacará de cualquier apuro y, ¿lo mejor? hay cientos de opciones disponibles en tienda ahora mismo.

Botas con tacón, planas, más ajustadas o más anchas, podrás escoger la que mejor se adapte a tus preferencias. Si no eres muy de botas altas, siempre puedes optar por unos buenos botines impermeables o de efecto piel, que estilizarán tu outfit y lo harán acorde al temporal.

Botas altas y botines de la colección AW 2022 de Zara María Nieto Cortesía de ZARA

Por otro lado, es fundamental hacerse con una buena chaqueta para días lluviosos. Te proponemos como opciones la gabardina y el trench, los imprescindibles para esta época. Los solemos ver en tonos tierra, negro y verde militar, todos ellos colores muy combinables con cualquier tipo de vestimenta.

Propuestas de gabardinas de Zara colección AW 22 María Nieto Cortesía de ZARA

Si no te gustan mucho este tipo de chaquetas, siempre puede optar por un buen abrigo acolchado, que no sólo te cubrirá de la lluvia, sino que además te abrigará en días de bajas temperaturas cuando comience a asomarse el invierno.

Abrigos acolchados de Zara colección AW 2022 María Nieto Cortesía de ZARA

Otra opción para días en los que no tengas que estar demasiado abrigada son las prendas de efecto piel. Las cazadoras estilo biker y los shorts ajustados son la combinación perfecta. Puedes usar ambas prendas junto con unas medias negras semitransparentes y unas botas altas y voilá: tendrás el look perfecto.

Por otro lado, los jerséis de cuello alto y las sudaderas con capucha son dos básicos imprescindibles para esta temporada. Puedes escoger entre multitud de opciones y marcas según tu estilo. Los monos largos también son una buena opción para días en los que no tengas mucho tiempo para pensar tu estilismo y quieras vestirte cuanto antes.

Propuestas de Zara y Mango para sus colecciones AW 22 María Nieto Cortesía de ZARA y Mango

Ahora bien, hablemos de accesorios. Estos serán los que darán juego a tu outfit, así que debes escogerlos con especial cuidado. Por ejemplo, las bufandas de colores llamativos darán un toque diferente al conjunto y lo harán destacar en una época en la que triunfan los colores neutros como el beige, el blanco y el negro, así que no dudes en usarlas.

Otra opción para decorar tu outfit sería usar gorros. Los hay de todo tipo: de punto, de tela, pesqueros, etcétera. Te recomendamos los acolchados porque son los más impermeables y te cubrirán de la lluvia. Utiliza también bolsos acolchados o de piel con este mismo propósito.

Accesorios de Mango colección AW 22 María Nieto Cortesía de Mango

Por último, el elemento fundamental para todo día de lluvia es un paraguas. No olvides que no deja de ser un accesorio más para tu atuendo, así que cuida la elección del paraguas para que vaya acorde al resto de prendas. A continuación, te dejamos algunas opciones creativas que se alejan de diseños básicos y que pueden dar el toque perfecto de originalidad a tu look.

Propuestas de paraguas de Mango colección AW 22 María Nieto Cortesía de Mango

