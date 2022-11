Grunge: la tendencia de maquillaje más atrevida del momento

Sinónimo de sucio o desaliñado, el grunge fue un movimiento cultural y musical que surgió derivado de la escena rock del Seattle de los años 90. Un estilo potenciado por el auge de bandas musicales como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden o Noise Rock, que transmitían con su música la insatisfacción por los roles sociales establecidos, la ambición de cambio y el espíritu de rebelión.

El éxito comercial que experimentó este género y el hecho de que el mensaje que las bandas musicales intentaban transmitir resonara con la juventud del momento, influyeron en gran medida la forma en la que sus seguidores se presentaban ante la sociedad.

Los orígenes del grunge

El estilo musical grunge, que surgió en un primer momento como un subgénero del rock alternativo, se expandió a nivel mundial y pasó de ser únicamente un estilo musical, a convertirse en un movimiento cultural internacional.

El mundo de la moda y la belleza se vieron impregnados por estos deseos de rebelión, de romper con lo establecido y de lograr algo diferente. Así, las vestimentas y los maquillajes comenzaron a transmitir cierta disconformidad mediante el uso de prendas informales y maquillajes desenfadados.

Celebridades como la supermodelo británica Kate Moss y la actriz estadounidense Winona Ryder se hicieron eco de este estilo.

El corte de pelo pixie de Winona, sus bikers de cuero y sus camisas de cuadro noventeras la convirtieron en una it-girl del grunge. Moss, por su parte, destacó con sus maquillajes poco recargados, sus vestidos satinados lenceros y sus peinados desenfadados.

Ojos ahumados, cabellos desordenados y, en general, maquillajes melancólicos protagonizaron las pasarelas y el street style durante los años 90, augurando una tendencia que a hoy las firmas reinventan para adaptarla a las necesidades del mercado y de los consumidores.

Fendi, Versace y Bottega Veneta son algunas de las firmas que han incluido este estilo en los peinados, el maquillaje e incluso los estilismos de sus modelos durante los shows de las últimas fashion weeks en las capitales de moda.

Desfiles de Fendi (centro) y Versace (lados) durante la Fashion Week de Milán

Los 90 están de vuelta, de las tendencias en TikTok a las pasarelas, es evidente que el grunge ha regresado, pero puede que lo haya hecho de una forma diferente: repensado, deconstruido y reconstruido para adaptarse a una industria de la moda y la belleza que dista mucho de lo que era en la época en la que nació este estilo.

El grunge del Siglo XXI

Los smokey eyes, los cabellos desordenados y los looks descuidados están de moda, pero el grunge del siglo XXI no es tan rebelde como lo fue o, al menos, la rebelión no se muestra de la misma forma.

Los acabados ya no son tan iridiscentes, sino que se opta por tonos más naturales, tonos mate. Además, el uso del negro y el gris en delineadores, sombras y pintalabios está siendo sustituido por paletas de color burdeos y marrones oscuros.

La piel, por su parte, queda en un segundo plano, las ojeras no se cubren con detenimiento y se trata de dejar la piel desnuda, al natural. Los labios, en muchas ocasiones, se pintan con tonos neutros y parecidos a su color original.

Los 5 elementos imprescindibles del estilo grunge

El estilo grunge puede ser difícil de dominar, por eso dejamos algunos consejos sobre cómo aplicarlo.

Manicura en colores oscuros: Manicura en tonos oscuros

Cejas blanqueadas: Desfile de Bottega Veneta en la Fashion Week de Milán

Ojos ahumados: El look grunge es la opción ideal para noches de fiesta. Puedes escoger diseños de smokey eye y utilizar eyeliners en tonos oscuros que te permitan transmitir la idea de mirada cansada, pero con un toque de glam Smokey eye

Desfile de Prada en la Fashion Week de Milán

Labios en tonos oscuros

Desfile de Fendi en la Fashion Week de Milán

