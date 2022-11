Los 5 tonos de pelo que debes tener en cuenta este otoño

Que quieras darle más vida a tu color de pelo natural, desees ocultar tus canas con estilo (aunque ya sabes que lucir una melena gris, al natural, se ha convertido en un fenómeno) o sencillemente necesites un cambio... cabe tener en cuenta algunos tonos que están literalmente arrasando.

Vistos en pasarelas y en los feeds de las expertas de belleza en cada punto del globo, pretenden brindar luz a todas las melenas. Desde MagasIN, te presentamos 5 referencias, en palabras de expertos, que desearás probar sin esperar.

Tono golden cooper

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @lilyjamesofficial

La belleza se mimetiza con la naturaleza. Este otoño, vuelven los tonos rojizos, típicos de los paisajes otoñales. Una de sus grandes ventajas es que se pueden personalizar al máximo y, de esta forma, adaptarse a todos los gustos y rasgos, para conseguir siempre el resultado más favorecedor.

“Para aquellas mujeres que quieren hacer una transición sutil hacia esta tonalidad, recomiendo el golden copper, una mezcla de reflejos cobrizos y dorados, que aporta luminosidad y vitalidad a la melena. Y si lo que buscan es un resultado más llamativo, el sunset ginger ofrece un efecto multidimensional magnético, gracias a su mezcla de matices anaranjados y calabaza” destaca Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera en Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Tono champán

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Josie Elgert (@hairbyjosieelgert)

Un color especialmente favorecedor para las melenas rubias, que imita el color dorado de la bebida. “El champán destaca por ser un rubio fundido entre el ceniza nacarado en raíces, y tonos más beige y naturales en puntas, traduciéndose en degradados espectaculares y sofisticados” explica Ismael De Felipe (Calle Padilla, 74).

Tono chocolate cherry

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ashlee Allen (@aaashleee)

Este color chocolate cereza, presenta una tonalidad entre el rojo cobrizo y el chocolate moca. “El color es divertido, elegante y atractivo a la vez. Te acerca a los tonos rojizos sin llegar a los cobrizos que tanta fama han tenido estos últimos tiempos.

Además, lo bueno de este tono frente a un pelirrojo puro es que dura un poco más y no se oxida tan rápido, así que requiere menos mantenimiento. Admite también variaciones para llevarlo más oscuro o más claro, según las tonalidades de piel, dentro de que no deja de ser un color intenso”, explica Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Santander.

Tono apricot blonde

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐓𝐌𝐈 𝐄𝐌𝐌𝐈 𝐏𝐄𝐋𝐓𝐎𝐍𝐈𝐄𝐌𝐈 (@tmiemmipeltoniemi)

Un tono ultra luminoso que huye del efecto naranja, quedándose en un reflejo muy sutil, imitando la fruta. “Este tono aterciopelado ha venido para quedarse. Apricot Blonde es el nuevo rubio de tendencia y favorece mucho, sobre todo tras el verano, ya que tonifica el tono y dulcifica la expresión del rostro” destacan los expertos de Goldwell.

Tono expensive brunette

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ashley ⚫️⚪️ High Contrast Specialist (@_watchmepaint)

Este tono que triunfó el pasado año vuelve a ser un éxito para melenas morenas, “Una de las tonalidades de más tendencia es el expensive brunette que no es más que un marrón enriquecido, con dimensión y con mucho brillo para que se vea sano. No se trata de un color único, sino de la combinación de varios tonos personalizados.

Una fórmula que funciona es crear unas babylights cerca del rostro y en la raya de partición, para después aplicar un castaño más claro, de este modo conseguiremos el efecto del sol sobre los mechones”, sugiere Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

