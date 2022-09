Cinco marcas cosméticas que no conocías, y todo lo que pueden hacer por ti

Cada año, nuevas marcas hacen su aparición en el sector de la belleza y la cosmética. Novedades cuyo objetivo es ampliar el abanico de posibilidades en torno a los tratamientos o el maquillaje, con nuevos ingredientes y colores de tendencia que procuran una mejora en la piel.

[La ingeniera que trata la piel con tecnología: "La cosmética de los aceites naturales no es efectiva"]

Lo que no es habitual, es que esas novedades converjan en un punto de venta físico, aunque cada marca tiene además, su espacio web comercial. Y éste es el caso que nos ocupa.

Estas son 5 marcas beauty que probablemente no conoces:

Olivia Palermo Beauty

Es difícil que alguien, habituado a los entornos de moda y belleza, no sepa a estas alturas quién es Olivia Palermo, una de las grandes influencers internacionales del entorno fashion y ahora también beauty.

Los estuches de sombras de ojos de Olivia Palermo Beauty han causado furor.

La neoyorquina presentó en Madrid su propia colección de cosméticos Olivia Palermo Beauty, concretamente en el espacio Wow Concept de Gran Vía, donde se venden en exclusiva estos productos en nuestro país.

La filosofía de la colección de maquillaje de la it-girl ha sido desarrollar cada producto con ingredientes seguros, no tóxicos y que no dañan la piel, ni el medio ambiente, y además, tienen colores que favorecen a todos los tipos de piel, tanto de sus tres paletas de sombras de ojos, como sus cinco labiales, dos bálsamos, un sérum y una bruma. La colección seguirá creciendo e integrando nuevos productos que también se pueden adquirir en su página Web.

Durante la presentación de la marca, Olivia Palermo dejo caer que uno de sus favoritos es la barra de labios 'Poppy color rojo cereza', así como tampoco puede vivir sin un bálsamo de labios, que ha sido una de sus primeras creaciones.

Unicskin

Otra de las novedades en el mundo beauty, y que también se pueden descubrir en este espacio es la marca coreana Unicskin, de la que son fans celebrities como Jessica Alba o Drew Barrymore.

La máscara de led Unicskin mejora la piel.

Una de sus principales novedades es la máscara led que estimula la creación de colágeno y elastina. Un tratamiento casi profesional, que cuenta con distintas aplicaciones, según el color de la luz, generando un tratamiento para casi todos los problemas comunes de la piel.

Rèduit Boost

También vinculada a la tecnología, y que podrás encontrar en WoW es la marca Réduit Boost, que cuenta con dispositivos inteligentes y personalizados para el cuidado de la piel. Su objetivo es potenciar los efectos de las cremas y tratamientos cosméticos que se utilizan cada día.

La tecnología de Réduit precisa de móvil y una aplicación.

Tras descargar la aplicación en el móvil, el dispositivo aporta datos sobre las cremas y recomienda la terapia de luz LED adecuada, según las necesidades de la piel en ese momento: piel mixta, grasa, con líneas de expresión, manchas o deshidratación…

El dispositivo proporciona una absorción cuatro veces mayor que la que se consigue cuando lo aplicamos con las yemas de los dedos para ofrecer unos resultados cinco veces mejores en medio minuto. Cómodo, eficaz y práctico.

Midnight 00.00

Otra marca aún poco conocida es la natural Midnight 00.00 de Nina Urgell que nace con el objeto de optimizar la belleza ofreciendo menos productos pero más versátiles y multifuncionales, elaborados con ingredientes saludables, que realzan la belleza más natural.

Sostenibles y versátiles, así son los productos de Midnight.

Aseguran desde la firma que sus productos están libres de los ingredientes omnipresentes en la mayoría de los cosméticos y que son la raíz de casi todos los problemas de la piel. La eliminación de dichos elementos benefician a todos los tipos de pieles.

“Comprar cosméticos me pareció un caos. Me sentí perdida entre las diferentes opciones disponibles y las promesas excesivas. Siempre terminaba comprando demasiados productos y además no sabía realmente para qué eran. Solo quería una marca simple hecha de productos naturales y efectivos que resolviera mi rutina del día a día sin tener que preocuparme por eso”, asegura Nina Urgell.

La marca incluye una rutina de pelo compuesta por cuatro productos, una línea corporal con otros cuatro, otra facial y una rutina de cosméticos sólidos para el pelo y el cuerpo.

Rowse

Y finalmente, Rowse, una de las firmas de belleza sostenible más buscadas hoy por las beauty adictas. Sus creadoras, Nuria Val y Gabriela Salord abogan por una rutina de belleza sintetizada, reducida a la mínima expresión, utilizando ingredientes naturales para crear productos simples y efectivos para la piel.

Nuria Val y Gabriela Salord de Rowse.

Entre los productos que incluyen sus líneas faciales, destaca la gelatina limpiadora de mandarina de temporada que se transforma en un eficaz limpiador facial para el rostro.

También sus aceites y protector solar. Los ingredientes activos que contienen sus productos de belleza se inspiran en los ciclos cambiantes de cada temporada, así como de la piel que tiene distintas necesidades en cada estación.

Sigue los temas que te interesan