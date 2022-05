Martina Klein: "Un vestido fucsia de verano puede provocarte alegría y también a los demás"

Esta temporada la modelo, presentadora y empresaria Martina Klein es la imagen junto a su pareja Alex Corretja de la campaña de primavera verano de Cortefiel. La campaña busca hacer reflexionar sobre lo que la gente se pone cada mañana y qué le hace seleccionar las prendas, bajo el claim '¿Por qué vistes lo que vistes?'

La marca de ropa española lanza este mensaje que pone en evidencia la importancia de vestir como cada uno piensa. Por eso, Cortefiel se compromete con una colección más sostenible, elaborada a partir de fibras sostenibles, recicladas, algodón BCI y procesos con un menor impacto sobre el medioambiente, como el lavado en el tejido vaquero responsible wash.

Martina Klein abre su armario para MagasIN y nos desvela cómo elige su ropa cada mañana.

“Apuesto cada día por la comodidad, por los tejidos que sean amables con mi piel y con el medioambiente, a ser posible y cada vez más. Y por supuesto, por los looks que me hacen sentir guapa, es decir, por outfit que me favorecen, sobre todo, pantalones y vestidos que me quedan bien y colores que me sientan bien”.

Martina Klein con un total look en rosa empolvado de Cortefiel.

PREGUNTA: ¿Cada mañana tiene en cuenta los compromisos de su agenda para vestirse?

RESPUESTA: Por supuesto. Elijo la ropa según la agenda y según los compromisos. Hay días que empiezo haciendo deporte, otros en los que tengo que prepararme para determinada reunión o para pasar un día de mucho calor o con mucho movimiento. Por supuesto, hay que visualizar la agenda antes de vestirse.

¿Su estilo es casual o de vestirse con traje de chaqueta?

Soy más casual en general. Es verdad que la pandemia me ha convertido en más cómoda todavía. Incluso miro los zapatos de tacón como si fuesen de extraterrestres en mi armario. Pero es verdad, que ahora de vuelta a la normalidad, son elementos que forman parte de mi vestuario, y que tengo que volver a tener en cuenta.

Martina y Alex Corretja protagonistas de la campaña de Cortefiel.

¿Y durante el fin de semana cómo viste?

Los fines de semana son todavía más confortables. Durante la semana no hay muchos momentos para lucir vestidos y ropa más femenina. Tengo una niña a la que le gustan tanto los vestiditos y disfruta tanto eligiendo el suyo y el mío (se ríe), que entonces me pone en un aprieto y luego tenemos que 'sobrevestirnos' las dos para poder salir.

¿Es niña de todo al rosa?

Es niña de unicornio, arcoiris y purpurina. Es niña de color pastel total...

¿Cómo es tu armario?

Tengo muchísima ropa y me cuesta deshacerme de ella porque toda mi ropa está ahí por algún motivo. Es decir, que me gusta. Suele ser ropa en general buena, aunque también hay prendas low costs, pero estoy en desacuerdo con el momento, con que la cadena acabe con los derechos humanos en algún punto.

Pero me cuesta deshacerme de la ropa que me queda bien. Voy acumulando. Tengo un Diógenes latente...

Martina con su pieza favorita de la colección, un chaleco blanco.

¿Y reciclas o no?

Sí, reciclo. Sigo usando la misma ropa desde hace muchos años. Y luego tengo un montón de cuñadas y amigas que reciben algunas piezas. Cuando decido sacar ropa de mi armario, ya tienen herederas.

Y, por otro lado, utilizo el contenedor naranja. Gracias al programa que estoy haciendo en la tele, he ido a la planta de reciclaje textil, he visto dónde llega la ropa y cuál es el proceso. Cuando ves el proceso y entiendes qué hay detrás, te conviertes en una convicta recicladora.

¿Cómo son sus looks para el verano?

Me gustan muchísimo los vestidos. Pero es verdad que, aunque colecciono muchos, utilizo más los pantalones de tela fina. También soy muy camisera. Adoro los estampados porque me llaman mucho la atención, pero los lisos los utilizo mucho más.

¿Le concede mucha importancia a lo que se pone?

Me da mucha seguridad y me da muy buena energía la ropa que me pongo. Y además me da la sensación de que esto se transmite también, porque cuando te pones un vestido nuevo, siempre hay alguien que te hace algún halago.

Parece que la ropa acompaña al estado anímico o incluso lo provoca. Puedes llevar un vestido fucsia, que por cierto en esa temporada de Cortefiel hay uno maravilloso, y puedes provocar alegría en tí y en los demás.

De los modelos que luce en la promoción de Cortefiel, ¿con cuál se quedaría?

Me quedo con el chaleco blanco, que me encanta. Es una prenda de temporada que está muy de moda y es muy versátil. Te lo puedes poner para trabajar, para eventos como un cóctel o incluso para una ocasión más elegante con tacón. Esa dualidad masculina-femenina me parece muy atractiva.

¿Cómo ve el mundo de la moda de hoy?

La moda está siempre presente. Tenga el formato que tenga, es una forma de expresión de cada uno de nosotros. La moda es cíclica y vuelven cosas que pensábamos que ya habían desaparecido. Vuelve otra vez el pantalón un poquito más bajo de cadera, los colores flúor.

En el mundo de la moda está cambiando todo. Sigue habiendo desfiles, pero se venden de otra manera, el punto de vista del público es otro y los medios de difusión son otros. Todo está en un proceso de cambio bestial y estamos ahí, observando a ver a dónde va a parar.

¿Le aconseja a Alex, su pareja, sobre sus looks o sus compras?

A él le encanta que opinemos juntos sobre los looks. Ya tiene muy claro lo que le queda bien y en general, va solo a comprar. Ha encontrado su estilo y lo luce muy bien. Los hombres tienen menos juego que nosotras a la hora de vestir. Pero sí, nos gusta acabar de dibujar nuestro looks juntos.

¿Tiene en cuenta la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente a la hora de comprar sus prendas?

Cada vez más. Y además, es curioso cómo todas las marcas están ya realizando iniciativas. Yo personalmente, no consumo mucho. Me gusta mucho la ropa, y mi forma de reciclar es que no tiro nada y sigo usando lo mismo.

Me importa que la etiqueta me cuente cosas reales y que las iniciativas de las marcas sean reales.

En el programa que estoy realizando para la tele, hablamos con una filósofa que decía que incluso si no fuese del todo real lo que están diciendo las marcas, el hecho de que lo intenten, ya es un cambio.

Es verdad que no todas las marcas son todo lo eco que dicen, pero sólo el hecho de tener la intención es bueno. Hay que celebrar los cambios. Yo creo que ya estoy ahí en el cambio, estoy muy sensibilizada con el tema y celebro que las marcas están moviéndose para ese lado. Aunque es un proceso muy largo y muy necesario.

Ahora presentas un espacio en TVE de Cataluña, Planeta R, donde se descubren historias inspiradoras...

El programa es maravilloso, es una lástima la franja horaria en la que está, que no es la mejor, ya que se emite los domingos a las 14:00 de la tarde en la 2 en Cataluña. Realmente, me gustaría llegar a más gente porque el mensaje es muy potente. Hemos hecho un programa precioso, gestionado bien de tiempo, de información y de tono... Es inspirador y es una buena forma de concienciarse y concienciar a los demás sobre la importancia del cambio. Estoy orgullosa del resultado.

¿Cómo es cada programa?

Son tres historias distintas en cada programa. Personas que han comenzado a realizar pequeños y grandes cambios, o que han conseguido reducir prácticamente a cero el índice de consumo de plásticos.

Hemos hecho historias muy buenas como comparar una compra a granel y un compra de supermercado valorando la cantidad de plástico que nos llevamos a casa; otro sobre modelos de movilidad más ecológicos, etc., y nos hemos dado cuenta de que esto sólo es el principio y que hay muchas temas de los que podemos seguir informando.

¿Estamos, Martina, en un punto de no retorno de la situación del planeta?

Sí, estamos en un punto de no retorno, pero aún se pueden hacer cosas. Creo que que el ser humano ha metido 'cuchara' en la evolución natural de los ciclos, pero que todavía estamos a tiempo de que sea menos grave. Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás. Pero sí que hay muchas cosas que se pueden hacer.

¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorarlo?

Podemos contribuir cada desde su pequeña parcela. Reducir el plástico es importantísimo. Tenemos que aprender a comprar menos plástico, a hacer parte de la compra a granel. No se trata solamente de reciclar. Es que hay que reducir la compra del plástico. Otras maneras son utilizar el transporte público, disminuir el consumo de carne, recoger basura de la playa o de los bosques, etc.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Tengo una empresa de textil para el hogar que se llama Lo de Manuela. Producimos cojines, colchas, sábanas, sobre todo de lino y algodón lavado. Se trata de hacer producto de buena calidad que te acompañen durante muchos años y que contaminen muy poco.

