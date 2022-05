Los pantalones cargo: la prenda 'top' para estar a la última esta primavera verano 2022

Sabías que, en los años 90, los pantalones cargo fueron una tendencia que se volvió viral, y, sin embargo, hasta esta primavera han estado desaparecidos. Y es que los cargo pants vuelven con fuerza, siendo supertendencia 2022, y sobre todo con ganas de cambiar un poco el chip.

Son muchos los diseñadores que han apostado por renovar prendas militares clásicas para hacerlas más femeninas y modernas, así dar un aire diferente al día a día. Son los llamados pantalones de combate, ligeramente suelto, caracterizado por una gran cantidad de bolsillos utilitarios.

Los primeros fueron usados por el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial y copiados por el ejército de Estados Unidos. Con el tiempo, como otras prendas de su tipo, fueron adaptadas como prenda casual. En los 80 fueron también promocionados para pescadores, usando los bolsillos como uno de sus puntos fuertes. Pero si duda en los 90 arrasaron consiguiendo su top one en la moda masculina y en movimientos como el 'nu metal'.

Es muy probable que no te hayas fijado en esta prenda hasta ahora, pero ya verás que este pantalón tan chulo y original resulta ser una solución perfecta para arreglar cualquiera de tus looks. Me atrevería a decir incluso que es un buen sustituto del vaquero e incluso los pantalones de vestir.

Cómo lucirlo

Esta temporada de entretiempo, donde no queremos que se nos pegue nada al cuerpo, los pantalones cargo pueden ser uno de los más demandados por su frescura y personalidad. Solo hay que saber hacer combinaciones de éxito. Es tan versátil y cómodo que harás match con casi todas tus prendas favoritas del armario.

¡Ojo! Pero como todas las tendencias de la moda, existen ciertas reglas o truquis que hay que tener en cuenta y más con este tipo de pantalón. Es una prenda que puede resultar algo complicada por los bolsillos, ya que suman volumen según en la parte donde vayan, pero aquí lo que vale es el tipo de tejido a ser posible liviano.

Si no quieres más volumen, apuesta por los pantalones cargo ligeros y holgados como el lino, la seda y los satinados, y sobre todo no los descartes de primeras sin haber probado el que mejor se ajuste a tu cuerpo.

Los pantalones cargo también vienen en una gran variedad de estilos: verde militar, denim, estampados, tiro bajo, tiro alto, pierna ancha y elástico son solo algunas de las opciones comunes de pantalones cargo.

Este pantalón tiene tanto rollo que cuanto más sencilla sea la parte de arriba más boom será tu outfit. Lo mejor es que se pueden mezclar tanto con zapatillas deportivas para algo muy informal o con unas sandalias romanas anudadas al talón. ¡Amor a primera vista!

Combinar estos pantalones con piezas de estética opuesta será un acierto seguro. Es ideal para trabajar, para salir a cenar o ir de compras. Vale la pena probarlo como otra opción más que los pantalones de corte recto o anchos.

Reconozco que yo era reacia a llevarlos, pero creo que hacer misceláneas con una blusa de seda y unas sandalias de tacón, es una opción ganadora para ir a la oficina muy sofisticada. Así unes un estilo femenino con uno más rebelde para una mezcla perfecta.

Otra buena opción es llevarlos holgados para darle un aire bohemio con una forma relajada, y la parte de arriba algo más ajustadita. Y encimas te verás más estilizada si cabe y además de cómoda.

Con un body o un top de fiesta pueden quedar bien, pero es que adoro la alternativa con una cazadora vaquera o tu blazer preferida. Imagínate unos cargos verde, una blusita muy ligera en tonalidades claras y una americana. El contraste formal e informal me parece brutal. O sin chaqueta y una blusa desabotonada luciendo escote junto con unas sandalias o alpargatas de cuña alta. Look sexy y estilizado.

Puedes optar por una camisa de popelín sin grandes florituras, instantáneamente elevas el look. Puede parecer un outfit algo relajado, pero es una combinación que puede adaptarse fácilmente a un entorno más elegante, incluido el trabajo en los viernes informales.

¡El negro nunca pasa de moda! Los pantalones cargo negro úsalos para el día o la noche, todo depende cómo los combines. Si quieres un estilo moderno y elegante, el dúo negro y blanco nunca falla.

En las noches de verano, con un top lencero o un crop top (es un tipo de top o camiseta corta a la cintura a la altura del ombligo). Los tops cortos son ideales para combinar con pantalones cargo, esto igual para dar un toque juvenil.

Los outfits con pantalones cargo beige crean un estilo elegante y sofisticado. Llévalos con camisas y con prendas de tonos neutros para convertirlos en una prenda apta para las 24 horas del día.

Mientras eliges tu par de pantalones cargo, asegúrate de que no estén demasiado ajustados ni demasiado holgados, y de hacer mezclas arriesgadas usando prendas simples y en contraste con prendas formales. Seguro que, si vas a la oficina, no pasarás desapercibida. Ya me lo contarás.

*Ana Gamallo es asesora de imagen.

