Son los absolutos reyes del streetstyle. Los pantalones tipo cargo han llegado para quedarse. Su diseño desenfadado, pero con una personalidad rotunda, han conseguido que no haya influencer en el mundo que no haya caído rendido ante ellos. Si no sabes dónde encontrarlos o por cuál decantarte, EL ESTILO te propone siete diseños que están disponibles en ASOS. Descúbrelos.

