Desde básicos de 10 dólares hasta prendas de diseño: la nueva tienda física de Amazon

Parecía que Amazon, la multinacional creada por el millonario Jeff Bezos, ya había cumplido todas sus metas, siendo una de las principales plataformas de compra online en todo el mundo, y con una facturación que se sale de la órbita ordinaria. Pero, la noticia de la próxima apertura de la primera tienda física de ropa de esta empresa confirma que esta plataforma no piensa detenerse en su profunda ambición por dominar todos los mercados.

Amazon Style es el nombre de este nuevo proyecto que la multinacional ha dado a conocer en un comunicado. Como indican: "Amazon Style reúne lo mejor de las compras en Amazon (excelentes precios, selección y conveniencia) con una experiencia de compra en la tienda completamente nueva diseñada para inspirar".

Así, la colección de ropa que ofrecerá la tienda tiene una composición muy variada. Con el propósito de atraer al mayor número de clientes posible, en ella se venderán básicos de precios económicos (incluso menos de 10 dólares), pero también prendas de diseño de 400 dólares.

La primera tienda física de la multinacional consigue así crear una colección inigualable utilizando la experiencia de curadores de moda y los comentarios proporcionados por millones de clientes que compran en Amazon.com. Además, gracias a la amplia red de centros logísticos de Amazon, la selección en Amazon Style se actualizará con frecuencia para que los clientes puedan descubrir nuevos artículos cada vez que la visiten.

"Queremos satisfacer todos los presupuestos y todos los precios", ha declarado la directora general de Amazon Style, Simoina Vasen, a CNBC. Esta selección de ropa, zapatos y accesorios para hombres y mujeres será lo más variada posible, permitiendo encontrar todos los estilos y tendencias actuales.

The Americana at Brand, un importante destino de compras en el área metropolitana de Los Ángeles, es el lugar escogido para la apertura del proyecto, que no es más que un híbrido entre los tradicionales modelos de tiendas físicas y las plataformas online. De momento, se desconoce si se ampliará a otras ciudades del país o incluso, a lugares de fuera de Estados Unidos.

Una experiencia única

Este nuevo espacio ofrecerá la posibilidad de conocer a nuevos diseñadores emergentes gracias a las marcas que estarán presentes en él, combinando el amor de Amazon por la moda con tecnología innovadora y operaciones de clase mundial para ayudar a los clientes a encontrar looks personalizados.

Gracias a la aplicación Amazon Shopping, los consumidores podrán mandar artículos a un probador, donde encontrarán una pantalla táctil disponible para buscar más opciones, calificar artículos y solicitar más tamaños o estilos. En este servicio, está incluido el envío inmediato de estos artículos al domicilio del cliente.

Entre esas opciones, se podrá comprobar los tamaños, colores, calificaciones generales de los clientes y detalles adicionales del producto. Tan solo con el del código QR de la prenda en concreto, Amazon Style evita que el cliente tenga que revisar los estantes para encontrar el color, el tamaño y la talla correcta.

1366_2000 Amazon

Con estas innovaciones en la experiencia del consumo, la tienda de Amazon pretende crear un espacio repleto elementos de exhibición, lo que brinda una mejor apariencia y menos desorden a las compras en la tienda. Y, por si fuera poco, sacará provecho de los algoritmos que recopilan datos de anteriores compras, mostrando recomendaciones personalizadas en tiempo real para cada cliente mientras compra.

Respecto al sistema de pago, el comunicado añade que en la caja se podrá utilizar Amazon One, el sistema de pago por escaneo que lleva ofreciendo un tiempo la empresa. No obstante, se mantendrá la opción de pago tradicional para aquellos que tengan dificultades con el otro medio con la ayuda de los empleados de la tienda.

Con todo ello, Amazon pretende crear una tienda de ropa que esté disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. La combinación de todas sus opciones de compra hace de este espacio un lugar abierto en todo momento, tanto cuando estás en su interior, como cuando sales de él.

