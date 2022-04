La diseñadora Alejandra Valero: “Buscamos calidad y prendas que perduren en los armarios”

Alejandra Valero llega al estudio de MagasIN con una sonrisa, que no abandona en ningún momento durante toda la sesión de fotos y vídeo. Es la diseñadora creativa de Hoss Intropia en el Grupo Tendam y encargada del relanzamiento de la marca. Pero además, mantiene su propio estudio de moda nupcial y es madre de tres niños de corta edad.

Lleva toda la vida entre telas y costuras. Y antes de que la marca llegara a Tendam, Valero ya había vivido la evolución de Hoss Intropia durante nueve años.

Ahora, vuelve por todo lo alto, con más fuerza e ilusión si cabe, ya que el relanzamiento de la marca ha tenido lugar recientemente, nada menos que en la pasarela de la Mercedes Benz Fashion Week.

“Ha sido muy especial. Un día mágico en el que pudimos compartir la vuelta de Hoss Intropia y todo el trabajo que hemos realizado para volver a nuestras raíces. A nivel personal ha sido un reto tener la oportunidad de volver a ofrecer nuestra marca a todas nuestras seguidoras. Estar de vuelta con ese espíritu de color, de alegría, de texturas y de artesanía ha sido mi mayor ilusión”, asegura.

Entrevista Alejandra Valero

Relanzamiento de la marca

Para el relanzamiento de Hoss Intropia se ha apostado por mantener la esencia de la marca, respetando su trayectoria y posicionamiento.

“La colección Eres verbena es un reflejo de cómo queríamos transmitir la vuelta de Hoss Intropia. Una colección para todos esos momentos en los que la mujer busca la marca. Hemos trabajado con un colorido muy alegre y veraniego, con diferentes gamas: desde los rojos hasta los nude pasando por los verdes, los rosas e incluso toques de mandarina. También destacaría los estampados hechos a mano, los bordados muy artesanales, y que casi todas las piezas incluyen detalles”, relata.

Alejandra Valero con un vestido de la nueva colección.

¿Qué has querido comunicar con esta nueva colección?

Llevamos unos años en los que debido a la pandemia, hemos tenido pocos planes y queríamos celebrar la vuelta de la marca. Aunque justo nuestra presentación ha coincidido con un momento complicado con la guerra de Ucrania. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrar con nuestras seguidoras y con el público en general, la alegría de la marca por volver a sus orígenes. Ha sido una puesta en escena muy especial en la pasarela de la Mercedes Benz Fashion Week, en su 75 aniversario y apoyando a la moda española.

Te has hecho cargo de nuevo del diseño creativo de Hoss Intropia, que ya lideraste durante 9 años, aunque ahora en Tendam. ¿Podemos decir que Hoss Intropia vuelve a sus orígenes?

Completamente. Es una marca que tiene 25 años y la vuelta a sus orígenes es algo clave. Tiene mucha identidad y personalidad. En su vuelta era fundamental traer de nuevo ese espíritu. Nos hemos sentido muy queridos, y muy apoyados por todas esas mujeres que nos han seguido siempre. La vuelta ha sido muy emotiva y les queremos dar las gracias porque nos han esperado con muchas ganas. Y ésta es nuestra mayor motivación para seguir creando y seguir sorprendiendo.

Alejandra con complementos y vestido de la colección SS22 de Hoss Intropia.

Has estado vinculada con el mundo de la moda desde niña.

He crecido en este mundo. Mi abuela cosía fenomenal y tenía su propia tienda multimarca. Mi madre creció también entre telas y ha trabajado siempre para la moda, incluso para Hoss Intropia desde los inicios de la marca. He tenido la suerte de rodearme de moda y de belleza desde niña. Mi madre es muy detallista, y me ha hecho aprender y crecer con ello.

La diseñadora con uno de los modelos de la colección SS22.

Te interesa el diseño con realidad, explícanos...

Significa que cuando diseño pienso que va a ser muy ponible. Creo que es clave que diseñemos para una mujer real y que sea un producto que una mujer pueda llevar en cualquier momento de su día. Me gusta que el resultado se vea en la calle, y también en momentos especiales, como pueden ser una boda o una comunión. No es una prenda que se va a quedar en un armario o que se diseñe sin finalidad, sino que realmente te la puedes poner cualquier día.

Detalle del vestido y los complementos de Hoss Intropia.

¿Cómo es trabajar en un gran grupo como Tendam?

Es una suerte, porque estoy rodeada de gente muy profesional en todas las áreas. Trabajar con ese motor es un constante aprendizaje y también es una continúa motivación para ser mejor. Así que sólo puedo estar agradecida al grupo, y a todos mis compañeros.

¿El ritmo es diferente en comparación por ejemplo con el que imprimes en tu estudio?

Te diría que el ritmo es diferente, pero en ambos casos es un 'no parar'. Mi vida en estos momentos, tiene un ritmo frenético, en el que tienes que estar todo el día al pie del cañón. Y en ambos lados, cuento con calendarios muy exigentes. Lo bueno es que estoy todo el tiempo creando y diseñando.

En concreto, en lo que se refiere a vestidos de novia, tenemos unos calendarios tremendos porque todas manejan claro, sus propios tiempos, con una fecha de boda que hay que cumplir.

"Mi vida en estos momentos, tiene un ritmo frenético, en el que tienes que estar todo el día al pie del cañón. Y en ambos lados, cuento con calendarios muy exigentes"

Estamos en momento álgido. Este año viene fuerte y va a ser muy positivo, tanto para Hoss Intropia, como para mi propio estudio. Hay una activación muy grande de bodas y además, también hay que tener en cuenta a las invitadas, a las que también hay que vestir.

La diseñadora de Hoss Intropia en un momento de la entrevista.

La pandemia nos ha cambiado un poco, ¿qué buscamos las mujeres hoy en moda?

Buscamos, sobre todo, durabilidad, calidad y prendas más atemporales que perduren en los armarios.

El diseño en consonancia con la sostenibilidad y disponer de prendas que puedas utilizar una y otra vez. Además, esto va muy bien con la filosofía de la marca, que es que no somos esclavos de la moda. Es verdad que estamos al tanto de todas las tendencias, pero mantenemos nuestra propia personalidad.

¿A favor de la tendencia deportiva que surgió durante la pandemia?

Estoy a favor de que la mujer se sienta cómoda, y si esto conlleva ir vestida de una manera u otra, pues bienvenidas sean. No obstante, en Hoss Intropia puedes encontrar looks menos formales, y por supuesto, a favor de que la mujer se sienta cómoda con un pantalón y una blusa, y que no tenga que ir arreglada todo el día.

Imágenes de la colección 'Eres verbena' en la MBFW.

Tu estilo es muy romántico, boho y muy pegado al detalle… ¿Te gusta la estética victoriana?

Siempre me ha gustado tratar las prendas como si fueran únicas. Independientemente de que luego hagamos una producción. Me encanta diseñar pensando en los detalles. Es verdad que en la época victoriana se cuidaban muchísimo todas las prendas, y se trabajaban con muchos encajes y puntillas, y esto me inspira muchísimo para mis creaciones.

"En la última colección hemos incluido muchos detalles. Me encanta pensar en las pequeñas cosas que llevan las prendas como el botón con un hilo determinado, las jaretas, las puntillas..."

He tenido la suerte de viajar mucho y siempre acabo en anticuarios y mercadillos donde me fijo en aquellas prendas antiguas que hoy en día es imposible hacerlas. Lo que hago, es adaptarlas a mis diseños. Me sirven de inspiración para muchas piezas en Hoss Intropia y en los vestidos de novia incorporo muchas piezas originales. Casi todos mis vestidos llevan ese toque vintage, porque al final hace que esas prendas sean únicas.

Modelos en el desfile de Hoss Intropia en la MBFW.

En la última colección hemos incluido muchos detalles. Me encanta pensar en las pequeñas cosas que llevan las prendas como el botón con un hilo determinado, las jaretas, las puntillas...

Son prendas muy trabajadas y hay mucha artesanía en ellas. Tenemos la gran suerte de trabajar con las mejores manos. Disponemos de un gran equipo de bordadoras y de estampadores. Es una auténtica pasada pensar en la cantidad de mano de obra que hay detrás de cada pieza.

Detalle de vestido de la colección SS22.

En la última campaña habéis contado con las hermanas Osborne…

Nos gusta apoyarnos en mujeres reales, porque son a quienes nos dirigimos. Esas mujeres que se identifican con la marca, y que se divierten con ella.

Estamos en un momento en el que hay que disfrutar vistiéndose. Ha sido una maravilla contar con las hermanas Osborne, porque se han volcado con la marca.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me encanta estar con mi familia. Tengo tres hijos que son mi vida y mi marido es mi mejor apoyo. Me gusta estar en casa, y disfrutar de ellos. También viajar porque siempre es una fuente de conocimiento y aprendizaje, y me sirve de inspiración para seguir creando.

Sesión de maquillaje con la maquilladora Silvia Quirós.

Maquillaje y peluquería A cargo de la maquilladora Silvia Quirós: "Alejandra lleva Base Luminous Silk tono 5 de Armani Beauty y contorno Luminous Silk tono 5 también de Armani Beauty.

Polvos de Sol y rubor de Nars de la paleta Exposed Cheek.

Sombras de ojos de la paleta Soft Glam de Anastasia Bervely Hills.

Lápiz de labios 12 de Armani Beauty y labial Velvet Teddy", confirma.

¿Vistes con prendas de otros diseñadores?

Soy incapaz de diseñar algo que no me pondría y nuestra colección incluye en torno a 250 o 300 piezas... ¡No tengo tiempo para ponérmelas todas! Así que es difícil que elija otras opciones. También consumo piezas de otros diseñadores, pero me hace ilusión ponerme nuestra propia ropa, y te diría que excepto algún complemento siempre me verás vistiendo de Hoss Intropia.

Y en cuanto al peinado y el maquillaje, ¿cuáles son tus básicos?

Me gusta ir muy natural. Suelo llevar la piel bien hidratada, un buen contorno de ojos y algún labial para resaltar el color de los labios. Y los ojos, un poco marcados, pero muy naturales.

Sigue los temas que te interesan