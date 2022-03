Así es Nude Project: la marca que colabora con Rauw Alejandro

El talento de los jóvenes en nuestro país está presente en todos lados. Es algo que vemos día a día y que muchos han tratado de desmerecer. Proyectos como Nude Project se encargan de promocionar y conservar esta estela de creatividad que cada vez es mayor. El e-commerce es una fórmula de negocio continuamente escogida: el comercio electrónico proporciona multitud de ventajas y la venta en Internet es el futuro para todas las marcas.

Nadie parecía esperar que una empresa formada por dos jóvenes veinteañeros con un presupuesto de 600 euros pudiera lograr un éxito tan grande. Fueron las ganas y la ilusión que Bruno Casanovas y Alex Benlloch, creadores de Nude Project, pusieron en la marca, lo que provocó la ampliación del negocio. Como ellos han contado en su propio podcast, al principio fabricaban prendas que vendían a sus amigos y todas eran enviadas desde la habitación de la residencia de uno de ellos. "Todo era como un hobby".

Ahora, la marca consolida este éxito con una colaboración que ha soprendido a la mayoría de sus seguidores. La noticia de este nuevo proyecto con el cantante internacional de reguetón, Rauw Alejandro, ha provocado miles de comentarios en las redes de la marca. En esta nueva colección, podemos encontrar las sudaderas exclusivas del nuevo álbum del cantante, Trap Cake.

El despegue

Unos meses después, en diciembre de 2019, decidieron hacer un sorteo por su cuenta de Instagram que les lanzó hacia los 50.000 seguidores. A partir de ahí, la cosa se puso seria. El proyecto comenzó a tomar forma y con ello, llegaron las "cosas aburridas" como Bruno Casanovas apunta. Legalizaron la marca y así, nació Nude Project (antes de esto el proyecto se llamaba New Polinesia, nombre que no pudieron registrar).

Desde ese momento, esta empresa textil no ha dejado de crecer con best sellers como la 'Paradise Hood' o la 'Pretty girls Hood'. Hoy en día, conforman un equipo de 11 personas, con diseñadores o responsables de compras entre ellos, un requerimiento más que necesario para llevar adelante un proyecto que está presente en más de 100 países y ha vendido más de 50.000 prendas.

Actualmente, cuentan con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Esto es gracias al lanzamiento de colecciones cápsulas que conforman todo un proceso creativo con un esfuerzo detrás enorme. Una de ellas es la colección de verano que presentaron el año pasado, 'Saint-Tropez Collection'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NUDE PROJECT (@nudeproject)

Lo que al principio era una firma que producía camisetas y sudaderas, ha acabado transformándose en una empresa que vende artículos de todo tipo: billeteras, pantalones, chanclas para el verano, gorras de béisbol e incluso las famosas tote bags. Todos ellos, con frases que atraen a la generación Z como "BE AS HAPPY AS YOU SEEM ON INSTAGRAM".

Uno de los productos que demostró la comunidad que Nude Project estaba creando es el perfume. Los seguidores de la cuenta enviaron cientos y cientos de comentarios que celebraran el aroma que los paquetes de la marca desprendían. De esta forma, los jóvenes empresarios aprovecharon esta oportunidad y lanzaron el perfume para cosechar otro éxito más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NUDE PROJECT (@nudeproject)

El pasado mes de enero, un sorteo valorado en más de 300.000 euros provocó el mejor crecimiento de la marca hasta el momento: un incremento de 100.000 seguidores en menos de 12 horas y un crecimiento de ventas del 80% respecto al día anterior. Saltos en paracaídas, gift cards, camisetas, sudaderas, skateboards y hasta un cuadro eran los regalos que sorteaban.

Salto a la realidad

Aunque el proyecto está planteado como una marca online, Bruno Casanovas y Alex Benlloch decidieron abrir una tienda pop-up durante tres días en Madrid durante el mes de diciembre. Previamente, lo habían hecho en Barcelona en el mes de noviembre. En la apertura de esta tienda, contaron con la presencia de influencers como el DJ Gerard Estadella (@icanteachyou en Instagram).

Gracias a este tipo de eventos y a la comunidad que están creando, muchos nombres conocidos como Manu Ríos, Don Patricio y Zzoilo han elegido esta marca. Nude Project no solo es una marca de ropa, es todo un concepto que sus creadores se han encargado de trasladar a sus clientes, incorporando sus peticiones al espíritu común. Tienen hasta una lista de reproducción en Spotify.

La moda callejera es una de las tendencias más importantes en todo momento, es atemporal y dirigido a un tipo de cliente muy interesado por los procesos creativos, las innovaciones y las proyectos arriesgados como es el público joven.

Recientemente, Nude Project ha lanzado una nueva colección dirigida a los inadaptados bajo el lema 'Solo los inadaptados tienen una oportunidad'. Con el color morado en una amplia gama de tonalidades como protagonista, este nuevo drop combina sudaderas con camisetas de diferente tipo.

Sigue los temas que te interesan