Este es el pintalabios rojo que te favorece según tu tono de piel

C. Serna

El color del pintalabios no es un tema frívolo y mucho menos en época de crisis. De hecho, el primer ministro británico, Winston Churchill, consideró durante la Segunda Guerra Mundial que era un artículo de primera necesidad puesto que levantaba el ánimo de la población y apostó por el eslogan: Beauty is your Duty ("La belleza es tu deber").

Y de todos los tonos, el rojo es el que, según todos los expertos, más connotaciones de empoderamiento, normalidad y fortaleza da a quien lo usa, unos conceptos que entendió Churchill y que llevó, incluso, a Leonard Lauder, presidente emérito de la compañía Estée Lauder, a establecer el "efecto pintalabios", como el valor económico que representa a las empresas del sector en los momentos de crisis.

Pero para que el efecto sea completo hay que elegir bien el tono de rojo y no a todas les sienta bien el mismo color. Los expertos de L'Oreal Paris aseguran que a la hora de elegir el rojo que te viene bien hay que tener en cuenta dos factores: la forma de los labios y cómo combinarlo con el resto del maquillaje.

Si tienes labios finos, hay que evitar las tonalidades rojas más oscuras y apostar por potenciar el volumen con un gloss o un pintalabios con brillo. Y el consejo de siempre cuando se habla de usar el rojo: si se apuesta por los labios, mejor rebajar el maquillaje en los ojos.

La guía definitiva para ver cuál es el rojo que mejor te favorece depende, sobre todo, de la piel. Por eso se han establecidos distintas categorías:

Piel blanca con subtonos fríos.

Para saber si tus subtonos son frío o no hay que mirar las venas en la parte anterior de la muñeca. Si éstas son de color azul, tendrás un subtono frío. Si predominan las tonalidades más verdosas, tu subtono es más cálido.

Rouge Signature de L'Oreal.

¿Qué rojo es perfecto para este tipo de piel? Los rojos que incluyen subtonos fríos en sus matizaciones y que aportarán color a tu cara y resaltarán el blanco de los dientes.

En el caso de L'Oreal, su consejo es el Rouge Signature 115 I Worth It con acabado mate y ultra ligero. Si prefieres que tenga brillo, puedes probar con el Brilliant Signature 311 Be Brilliant.

Piel de tono medio-claro

Para este tipo de piel, lo ideal es el rojo más rosado puesto que potenciará el color natural del rostro. Estas afortunadas pueden asegurar el éxito del color si escogen uno de los pintalabios rojos más icónicos con matices ligeros del subtono rosado.

El ejemplo sería el 297 Red Passion de Color Riche, que además permite una hidratación de tus labios y un color duradero.

Piel oliva

En el caso en que tu piel tenga un matiz entre amarillo y oliva, es mejor optar por tonos de rojo más anaranjados porque proporcionarán al rostro una mayor iluminación.

En este caso, L'Oreal señala el Infalible Les Macarons 832 Strawberry Sauvage, un labial en rojo fresa con subtonos corales de alta duración y efecto mate.

Piel dorada

Las afortunadas de este tono de piel son las que, sin ninguna duda, más pueden potenciar su luminosidad con el rojo. De hecho, en este caso, la recomendación es el rojo puro.

La propuesta para estos tonos sería el rojo universal de Infalible 24 H. 506 lo que ellos llaman un color intacto sin marcas ni retoques.

Piel medio-oscura con subtonos cálidos

Como ya hemos explicado, tenemos que detectar si contamos con un subtono cálido de nuestra piel al mirarnos las venas en la parte anterior de la muñeca y predominan los tonos verdosos. Con estas tonalidades, lo más favorecedor es tirar para rojos más oscuros, una paleta que va desde los borgoña a los berenjena.

Resaltaría con el tono de piel el Infalible Les Chocolats 864 Tasty Ruby, que es un labial liquido mate de alta duración.