Serena Williams inspira el nuevo reloj de Audemars Piguet: potencia, elegancia y energía femenina

Hay diseños que van más allá de la estética, la tradición y ese quiet luxury que tanto se impone en estos tiempos.... El mensaje que subyace, en ocasiones, eleva todo ello a una categoría superior y deja un testimonio que trasciende el paso del tiempo.

Ese devenir de los años en el que todo cambia y hay espacio para la reinvención es protagonista de la trayectoria de Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia que, sin embargo, es mucho más que eso.

Referente para muchas mujeres, ahora deja otra huella física de su testimonio de vida. Tras más de diez años de colaboración con la Manufactura de Alta Relojería suiza Audemars Piguet, la deportista inspira el nuevo Royal Oak Cronógrafo Automático edición limitada que lleva su nombre.

Este nuevo modelo de pulsera de 38 mm en cerámica blanca se ilumina con una esfera de nácar en tono rosa que añade profundidad simbólica y contraste llamativo. De color audaz y ejecución precisa, en su interior late el Calibre 6401, el último movimiento de cronógrafo integrado de la marca.

"La influencia de Serena va mucho más allá del deporte. Gracias a su disciplina, su capacidad de reinvención constante y su sólido sentido de comunidad, sigue abriendo nuevas vías a las mujeres en todos los ámbitos", dice Ilaria Resta, CEO de Audemars Piguet.

La tenista lleva más de diez años colaborando con la firma. Audemars Piguet

Su espíritu late en cada pieza

Si hay algo que caracteriza a Williams es esa combinación de potencia y elegancia, tanto en la cancha como fuera de ella. Tiene uno de los saques más poderosos del mundo del tenis femenino y también un sentido de la moda que lleva tanto a los partidos como a las alfombras rojas.

Esas dos características las traslada al Royal Oak Cronógrafo Automático 'Serena Williams' Edición Limitada de 38 mm, que aúna el carácter deportivo con la sofisticación indiscutible de la colección.

La cerámica de la carrura, el bisel, la corona y el brazalete integrado es un material de excepcional resistencia, como ella. La esfera de nácar rosa "simboliza la energía femenina, la intuición y la fuerza interior", tan presentes en la deportista.

"Trabajar junto con Audemars Piguet en este reloj ha sido algo especial, porque refleja muchas de mis facetas. Siempre he creído que la fuerza y la energía femeninas pueden coexistir", asegura.

"La gente suele ver fuerza, determinación y competitividad, pero también hay creatividad, intuición y alegría. Para mí, este reloj es un recordatorio de que no es necesario elegir entre potencia y elegancia: puedes combinar ambas", asegura.

El Royal Oak Cronógrafo Automático 'Srena Williams' combina la cerámica blanca con el nácar rosa de la esfera. Audemars Piguet

Sigue la tradición

El Calibre 6401 es el movimiento cronógrafo de nueva generación, presentado a principios de este año, que ahora equipa esta edición limitada. Con su fusión de refinamiento técnico y estético, sustituye al famoso Calibre 2385, que durante casi tres décadas ha impulsado los cronógrafos más compactos de la marca.

Este mecanismo integrado con rueda de pilares está equipado con un sistema de embrague vertical patentado, que se ha simplificado para reducir el número de componentes, lo que permite una activación más suave y una mayor fiabilidad.

La innovación y el diseño se alían en el nuevo reloj Serena Williams, que viene de una larga tradición. El primer cronógrafo de la colección fue lanzado en 1997 con motivo del 25 aniversario del Royal Oak. Aquel combinaba el diseño vanguardista del modelo original con la sofisticación de un nuevo movimiento.

El Calibre 2385, de tan solo 5,5 mm de grosor, fue el resultado de la colaboración entre Audemars Piguet y el fabricante Frédéric Piguet, convirtiéndose en una referencia técnica y estética que permanecería en vigor durante casi treinta años.

Diseñado para medir el tiempo transcurrido con precisión, el cronógrafo dio paso de forma natural a la colaboración con deportistas, cuyas disciplinas se basan en el rendimiento, la cronometría y el control.

En 1999, llegó una de las primeras alianzas clave de la firma con el mundo de la vela de competición, con una edición limitada de 300 ejemplares de titanio y acero inoxidable creada en colaboración con Alinghi para la Copa América.

Las agujas son de oro blanco de 18 kilates, los índices de oro rosa de 18 kilates rodiado con revestimiento luminiscente, y la ventanilla, de fecha rosa con indicación blanca y realce pulido. Audemars Piguet

En 2008, el Royal Oak Sachin Tendulkar (Referencia 26161) fue creado para una de las figuras del críquet más influyentes, con una indicación diseñada en tributo a la excelencia deportiva.

En 2014, Serena Williams se convirtió en embajadora oficial de Audemars Piguet. Era fiel seguidora de la firma y tras esta alianza también llevó sus modelos de precisión en la pista. Les unen muchas cosas, entre ellas un lema poderoso: "Para romper las reglas, primero debes dominarlas".

Y ella las ha roto (casi) todas. La tenista encarna el estilo, la potencia, la belleza y el valor. Con 23 títulos individuales de Grand Slam en su haber, es la mujer con más éxitos de la Era Abierta y la deportista de la WTA con más galardones de todos los tiempos.

Este año, con su histórica vuelta al tenis profesional, está añadiendo un nuevo capítulo clave a su legendaria carrera. Y no sólo eso, Serena impulsa las voces femeninas y diversas a través de su empresa Nine Two Six Productions.

Su liderazgo y resiliencia se verán reflejados en las memorias que ya prepara. El tiempo, en su caso, se mide en logros.