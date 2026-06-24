Pomellato celebra seis décadas de historia en París y presenta 'Stile Libero', su nueva colección de alta joyería

París se convirtió esta semana en el escenario de un nuevo capítulo para Pomellato. La maison milanesa inauguró en el Palais de Tokyo Pomellato, Le Joaillier Révolutionnaire, su primera gran exposición en la capital francesa.

La muestra recorre casi seis décadas de historia de la firma y sirvió además para presentar internacionalmente Stile Libero, su nueva colección de alta joyería.

La inauguración reunió a numerosas personalidades del mundo del cine, la moda y la cultura. Entre las asistentes destacaron Philippine Leroy-Beaulieu, Catherine Deneuve, Carla Bruni, Kerry Washington y Amelia Gray, junto a representantes de la industria del lujo, el arte y el diseño.

El evento estuvo presidido por Sabina Belli, consejera delegada de Pomellato, y Vincenzo Castaldo, director creativo de la firma. Instalada en el mayor centro de arte contemporáneo de Europa, la exposición propone un recorrido por la trayectoria de la maison fundada en Milán en 1967 por Pino Rabolini.

Tres generaciones de estilo: Carla Bruni, Amelia Gray y Philippine Leroy-Beaulieu con Pomellato. Pomellato Cedida

Comisariada por Alba Cappellieri, profesora y directora del Departamento de Diseño de Joyería del Politécnico de Milán, la muestra explora las transformaciones que han definido la identidad de la casa desde sus orígenes hasta la actualidad.

Una historia de innovación joyera

Más que una simple retrospectiva, Pomellato, Le Joaillier Révolutionnaire pone el foco en las distintas revoluciones que marcaron la evolución de la firma: el estilo, la artesanía, el color, la imagen y la relación con las mujeres.

La revolución femenina según Pomellato, a través de la fotografía. Pomellato

A través de bocetos originales, joyas históricas, fotografías de archivo y algunas de sus creaciones más emblemáticas, la exposición muestra cómo desarrolló un lenguaje propio dentro de la joyería contemporánea.

La escenografía refuerza esa voluntad de poner la joyería en diálogo con el arte y el diseño. En salas de iluminación tenue, las piezas aparecen aisladas en vitrinas minimalistas donde el oro, los diamantes y las piedras de color destacan sobre fondos oscuros.

Collares, anillos y pulseras se presentan casi como esculturas, permitiendo observar de cerca los volúmenes y las formas que han definido el universo creativo de la firma a lo largo de las décadas.

La joyería como expresión de libertad

Uno de los espacios más destacados está dedicado a la fotografía, disciplina que ha acompañado a Pomellato desde sus inicios.

Las salas reúnen imágenes firmadas por algunos de los fotógrafos más influyentes de las últimas décadas, entre ellos Gian Paolo Barbieri, Helmut Newton, Herb Ritts, Michel Comte o Lord Snowdon.

Sus campañas ayudaron a construir una identidad visual reconocible y a presentar la joyería como una herramienta de expresión personal más que como un simple símbolo de estatus.

Entre las creaciones expuestas destacan algunas de las colecciones más representativas de la firma, desde los icónicos anillos Nudo, reconocibles por sus gemas de color talladas en formas suaves y redondeadas, hasta diseños de líneas más escultóricas que muestran la evolución estética de Pomellato.

Las gemas de color de Nudo, símbolo de la identidad creativa de Pomellato. Pomellato Cedida

La muestra también recuerda el papel pionero de la firma en la transformación de la relación entre las mujeres y la joyería.

En una época en la que las joyas seguían asociándose principalmente a regalos o acontecimientos especiales, Pomellato apostó por piezas destinadas a un público femenino que comenzaba a reivindicar una mayor autonomía en sus decisiones de compra.

Una visión que contribuyó a redefinir los códigos del sector y que sigue formando parte del ADN del sello italiano a través de iniciativas como Pomellato for Women.

Stile Libero, la mirada hacia el futuro

Pero la exposición no mira únicamente al pasado. También funciona como una declaración de intenciones sobre el futuro de la firma.

Coincidiendo con la inauguración, Pomellato presentó Stile Libero, su nueva colección de alta joyería, inspirada en el espíritu cosmopolita de Milán y en una visión más libre y contemporánea de la creación joyera.

La exposición reúne algunas de las piezas más representativas de Pomellato. Pomellato Cedida

La colección reúne 65 creaciones que ponen en valor el savoir-faire de Casa Pomellato mediante combinaciones de piedras de color, estructuras de oro trabajadas con precisión y diseños de fuerte presencia visual.

Fiel a su universo, Stile Libero apuesta por la expresividad, el volumen y una visión contemporánea de la alta joyería alejada de las convenciones más tradicionales.

Con Pomellato, Le Joaillier Révolutionnaire, la firma celebra casi seis décadas de historia mientras presenta una nueva etapa creativa.

Un diálogo entre patrimonio e innovación que podrá descubrirse en el Palais de Tokyo hasta el próximo 20 de julio y que resume la filosofía que ha acompañado a la Maison desde 1967: entender la joyería como una forma de libertad y expresión personal.